«Мужские трусы»: почему в СССР их носили даже женщины

В Советском Союзе понятия «нижнее белье» и «cекcуaльность» находились на разных полюсах. Вместо кружевных комплектов дамы носили грубые «семейники», получившие прозвище «трусы-парашюты», в которых щеголяли все члены семьи: от мала до велика. Это не шутка и не преувеличение — женская половина с 1930-х годов действительно была вынуждена выбирать между знойным дефицитом и свободным кроем.

Гигиена на первом месте

Массовое производство доступного белья стартовало в СССР в 1920-х годах. Но его рассматривали исключительно как средство личной гигиены, а не как способ подчеркнуть женскую красоту. Государство рекомендовало каждому гражданину иметь хотя бы два комплекта и менять их раз в 7-10 дней.

На весь Союз трудились всего две специализированные фабрики — «Мосбелье» и «Ленбелье». Свой заказ они выполняли безукоризненно, но вот фасоны разрабатывали под стать эпохе: максимально практичные, простые и асексуальные.

Уравниловка в трусах

Настоящий перелом наступил с приходом к власти Сталина. Страна делала ставку на тяжелую индустриализацию, а легкая промышленность ушла на вторые роли, занявшись в основном выполнением военных заказов. В те времена царил строгий унисекс и тотальный аскетизм. Даже сам вождь носил простые солдатские кальсоны и не поощрял в народе буржуазные порывы.

Ассортимент нижнего белья был урезан до нескольких видов кальсон, простых сорочек и так называемых «трусов упрощённых гладких». Кальсоны отправили в армию, а гладкие трусы — гражданским. Крой был максимально простым: свободный силуэт на резинке, напоминающий шорты.

Эти трусы имели универсальный размер: длина от талии достигала 48-50 см, а ширина штанины — 65 см. Учитывая, что в те времена спортом занимались не только мужчины, но и женщины, дамы также с удовольствием надевали «семейники» на физкультуру.

Но почему же их назвали «семейными»? Все просто: из-за отсутствия альтернатив и скудного ассортимента одни и те же трусы часто носило несколько поколений семьи — сын, отец и дед.

Дефицит красоты

Конечно, полностью без красивого белья СССР не остался. Модельные комплекты выпускали, но ограниченными сериями, и уходили они в основном женам и любовницам высокопоставленных чиновников.

Простым женщинам приходилось либо донашивать мужнины «семейники», либо самим садиться за швейную машинку. Свои наряды шили по выкройкам из заграничных журналов, которые передавали из рук в руки.

Послевоенные изменения

Ситуация начала меняться только после войны. В СССР хлынули трофейные комплекты из Европы, а позже наладились поставки модного белья из ГДР, Польши и Чехословакии.

В 1970-х годах министр культуры Екатерина Фурцева обратила внимание на проблему и дала указание наладить выпуск современного женского белья на советских фабриках. А вот мужчинам пришлось ждать до конца 1980-х: когда в моду вошли узкие джинсы, носить под ними объемные «семейники» стало совершенно невозможно, и на прилавках появились плавки и боксеры.

Но, как это часто бывает, старые вещи не спешат уходить в прошлое. Свободный крой «семейников» — это не просто дань советской истории, но и вопрос здоровья. Врачи до сих пор утверждают, что свободное белье помогает сохранить репродуктивные способности лучше, чем модные аналоги.