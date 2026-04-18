Зачем Сталин воссоздал «царскую армию» в 1943 году
6 января 1943 года в самом разгаре Сталинградской битвы Красная Армия получила, пожалуй, самый неожиданный за всю войну подарок. Верховный главнокомандующий вернул в войска погоны. Те самые, которые после 1917 года большевики вычеркнули из военного обихода как «царский пережиток». Что это было? Паническое отступление от идеалов? Прагматичный ход? Или давно продуманный план?
Тайна, которую готовили четыре года
Немецкая пропаганда сразу ухватилась за новость, объявив возвращение погон признаком слабости Сталина. Мол, вождь испугался и пошел на уступки «старой» России. Красивая версия, но совершенно неверная.
Реформа вызревала годами. Еще в 1935 году в Красной Армии ввели персональные воинские звания, отменив должностные категории. Спустя пять лет, в 1940-м, появились генеральские и адмиральские звания. А уже к 1941 году были готовы образцы новых погон. Помешала война. В руководстве справедливо рассудили: если ввести погоны в момент тяжелых отступлений, народ может не понять. Слишком свежи были воспоминания о Гражданской войне. Нужен был триумф.
Таким триумфом стал Сталинград. Исход величайшего сражения стал ясен уже к концу 1942 года, и проект одобрили в Политбюро 23 октября. Войска получили приказ перейти на новые знаки различия с 1 по 15 февраля.
«Золотопогонник» — больше не ругательство
Конечно, это были не просто погоны. Это был коренной идеологический поворот. Красная Армия переставала быть интернациональной армией мировой революции. Она становилась национальной, русской армией, защищающей Отечество.
В пропаганде все чаще звучали имена Суворова, Кутузова и Невского. Ввели ордена, названные их именами. А 7 ноября 1942 года в приказе Сталина впервые за долгие годы прозвучало слово «офицер» в позитивном ключе. Раньше в ходу были безликие «командиры» и «начальники», а «офицер» считался чуть ли не ругательством.
Погоны закрепили эту связь времен. Старые лозунги ушли в прошлое. Уже 7 января 1943 года «Красная Звезда» писала: «Погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берем из арсенала наших дедов и отцов все лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины».
Не слепое копирование, а преемственность
Говорить, что Сталин просто скопировал царские погоны, нельзя. Это была глубокая модернизация. В Российской империи на погонах не было звездочек: звания читались по просветам и галунам. В новой системе появились четкие знаки различия. Изменилась и сама шкала званий. Вместо подпоручика — лейтенант, вместо штабс-капитана — капитан. Привычный нам «майор» (чин, введенный еще Петром I) вернулся, сместив царского капитана.
Самые яркие изменения коснулись высшего командования. Маршальские погоны украсила большая звезда и государственный герб СССР. Так маршал Жуков внешне отличался от генерала армии, а тот, в свою очередь, — от полковника.
Дисциплина и статус
Кроме идеологии, у реформы были и сугубо практические задачи. Погоны и новое единообразие в форме укрепляли субординацию и дисциплину. Увидев на плече четкое обозначение звания, солдат уже не мог «не заметить» старшего по чину.
Незадолго до этого, в октябре 1942 года, упразднили институт военных комиссаров. Вся власть в частях вернулась к командирам. Погоны стали зримым символом их единоличной власти и ответственности. Кроме того, введение единых с союзниками званий решало вопрос статуса на будущих встречах и парадах.
Берлин должны были брать с погонами
Реформа прошла не без шероховатостей. Война есть война. В некоторых частях, особенно у танкистов и летчиков, даже на Курской дуге в июле 1943 года еще встречались старые петлицы.
И все же сомнений не оставалось. Когда в 1943-м над плечами красноармейцев засверкали новые знаки отличия, всем стало ясно: война приняла окончательный поворот. В Берлин победители должны были зайти не как интербригады, а как Русская армия, наследники славы предков.