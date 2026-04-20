20 апреля: почему в Акулинин день запрещено смотреть на небо через окно

Сейчас православные вспоминают мученицу Акилину и святого Руфина. Они жили на рубеже III-IV веков и многих римских воинов обратили в христиан. В народном календаре это день Акулины.

Считалось, что с этого дня заканчивали весеннюю "лень" и приступали к активным полевым работам.

Особенно почитали этот день и Акулину женщины. Считалось, что она сможет защитить семью и домашний очаг. Для этого шли к реке и приносили старую, но чистую одежду, лоскутки яркой ткани. Их оставляли на берегу для русалок. При этом взамен брали воду и приносили домой. Но делали это только в светлое время суток, иначе можно было попасться к русалкам. Речной или озерной водой тщательно мыли полы, протирали стены, изгоняя все дурное, что накопилось за зиму. Этой же водой мыли окна. В доме выбрасывали лишний хлам.

Сейчас нельзя было ссориться, наказывать детей. В этот день навещали сирых и убогих, давали копейки юродивым. Считалось, что помощь вернется сторицей.

Среди примет этого дня - было запрещено смотреть на небо через окно. Считалось, что так можно привлечь болезни в дом. Запрещено было кутить и спускать деньги на ветер, верили, что можно скоро обнищать.

Если в этот день ясная погода - ждали хороший урожай злаков. Мороз и снег - будет богатый урожай гречихи. А дождь льет - много будет грибов и ягод осенью.

Если вечером небо было в звездах, верили, что холодная погода скоро пройдет.