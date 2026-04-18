В США нашли семью, пропавшую в 1958 году

В США спустя почти 70 лет полиция раскрыла дело об исчезновении семьи из пяти человек. Об этом сообщает The Mirror.

Семья Мартинов — родители Кеннет и Барбара, а также их дочери, 14-летняя Барбара, 13-летняя Вирджиния и 11-летняя Сью — исчезли 7 декабря 1958 года в штате Орегон. Они отправились в горы за еловыми ветками и не вернулись. Через несколько дней родные забили тревогу. При осмотре дома полиция обнаружила разбросанные комиксы, немытую посуду и постиранное белье в стиральной машине. Последней уликой стала покупка бензина по кредитной карте на станции у водопада Каскад-Локс. В 1959 году в реке нашли останки двух старших дочерей. Однако правоохранителям в то время так и не удалось подобраться к разгадке дела пропавших Мартинов.

Неожиданный прорыв случился только после того, как в 2024 году дайвер Арчер Майо, семь лет искавший их машину, обнаружил на 15-метровой глубине перевернутый Ford Station Wagon, покрытый илом и ракушками. В 2025 году из воды подняли останки. Анализ ДНК подтвердил личности всех трех членов семьи, находившихся в авто.

Следов преступления не нашли: вероятно, машина сорвалась в реку случайно. Шериф округа Худ-Ривер объявил расследование завершенным. В деле наконец поставлена точка.

Ранее сообщалось, что в США полиция идентифицировала останки женщины, пропавшей без вести в 1980 году. Их в овраге в Палм-Десерт нашли туристы.