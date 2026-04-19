Краевед Жердев: старинные особняки Ставрополя помнят императоров и Пушкина

Историк-краевед Александр Жердев рассказал, что старинные особняки Ставрополя хранят память о визитах императоров и Александра Пушкина.

В беседе с Newstracker.ru специалист отметил, что такие здания расположены на старинных улицах города и часто остаются незамеченными среди более известных достопримечательностей.

«Дом Чеглакова, где находилась первая мужская гимназия, 17 октября 1837 года посетил император Николай I», — рассказал краевед.

Жердев добавил, что жилой дом на улице Ставропольской, 16 помнит не только Николая I, но и Александра Пушкина, который останавливался здесь во время путешествия. Ещё одно здание — дом полицмейстера — также принимало императора.

Историк отметил, что дом, предназначавшийся для царской семьи, не сохранился: на его месте теперь торговый центр.

