Какая судьба ждала мятежных казаков, присягнувших Турции

Казаки, присягнувшие турецкому султану и почти 250 лет воевавшие за него против собственной родины. История некрасовцев — одна из самых драматических и запутанных страниц русского казачества. Преданные, но не сломленные.

За что воевали

Середина XVIII века. Дон. Петр I ломает вековые казачьи вольности. Упраздняет выборность атаманов, вводит крепостное право, преследует старую веру. Недовольство зреет. В 1707 году вспыхивает Булавинское восстание. Кондратий Булавин собирает под свои знамена тысячи казаков и беглых крестьян. Игнат Некрасов становится его правой рукой. Восстание жестоко подавляют. В 1708 году Булавин погибает. Часть казаков во главе с Ильей Зершиковым присягает царю. Но Игнат Некрасов выбирает иной путь. Он уводит около двух тысяч казаков с семьями на Кубань, во владения крымского хана, союзника Османской империи.

Казачья республика под рукой султана

Переселенцы основывают несколько городков на Таманском полуострове. Живут по своим законам. Высшая власть — казачий круг, на котором решения принимаются сообща. Атамана избирают на год, не больше чем на три срока подряд. Турки ценят воинское умение казаков и предоставляют им широкие привилегии. Некрасовцы находятся под личной защитой султана, сохраняют самоуправление и веру. Их поселения современники называют казачьим государством.

«Заветы Игната»

Главный закон для некрасовцев — составленный атаманом свод из 170 строгих правил. Основной пункт:

«Царю не покоряться, при царе в Россию не возвращаться».

Другие положения предписывают:

не вступать в брак с иноверцами — за это смерть;

держаться старой веры;

уважать старших и помогать друг другу;

треть заработка отдавать в общую казну;

не поднимать оружие на русских.

Именно строгое следование этим заветам позволило сохранить культуру, язык и самобытность в окружении чуждого мира.

Земля обетованная Майнос

Когда Российская империя расширяет границы, некрасовцы вынуждены уходить все дальше. Сначала переселяются в Добруджу (ныне территория Румынии и Болгарии). Оттуда — в глубь Османской империи. Их новым пристанищем становится озеро Майнос (современное озеро Куш) в Малой Азии. На этом клочке турецкой земли казаки живут изолированно, сохраняя язык и обычаи. Основное занятие — рыболовство. Из местной рыбы готовят знаменитые некрасовские рыбные вареники. Мясо отделяют от костей, смешивают с луком и восточными пряностями, заворачивают в тесто, оставляя дырочку для бульона. Постепенно в быт проникают и турецкие элементы: пьют кофе, сидят на ковриках. Но вера и язык остаются русскими.

Возвращение

В XX веке Османская империя рушится. В 1955 году в Стамбуле происходит погром христиан. Местные власти намекают: пора уходить. В 1962 году советское правительство принимает решение о возвращении некрасовцев на родину. 22 сентября того же года теплоход с 999 казаками на борту отплывает из Турции. В пути рождается тысячный переселенец. Их селят в Ставропольском крае, в поселке Новокумском. Так, спустя 254 года, потомки мятежных казаков возвращаются в Россию. «Завет Игната» исполнился — их приняла уже не царская, а советская власть. Парадокс, достойный этой удивительной истории.