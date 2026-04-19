История судоходства в Царицыне

В середине XIX столетия Волга стала главной транспортной магистралью России: пароходные компании возникали одна за другой, превратив речной путь в быстрый и удобный способ перемещения.

Как напомнили в мэрии, Царицын занимал позицию одного из ключевых речных узлов. В городе работали пристани ведущих волжских обществ, и каждое из них обзаводилось собственным причалом – своеобразным символом технического прогресса и торговой мощи той эпохи.

Крупнейшими игроками тех лет считались «Кавказ и Меркурий», «Самолет», «Пароходное общество «По Волге» и «Надежда». Однако особенно успешной была компания, созданная и действовавшая непосредственно в Царицыне, – «Пароходное общество «Русь». Именно она внесла наиболее весомый вклад в развитие местного речного судоходства.