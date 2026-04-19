Что «белые» говорили о Василии Чапаеве

Василий Иванович Чапаев для советской эпохи стал одним из главных символов Гражданской войны — народным героем, бесстрашным самородком, комдивом, чьё имя гремело от Урала до Волги. Фильм братьев Васильевых, роман Фурманова, тысячи анекдотов и песен превратили его в легенду, где он почти всегда побеждает. Но есть и другая сторона медали — та, что осталась в воспоминаниях и документах его противников. «Белые» — колчаковцы, уральские казаки, офицеры, воевавшие против 25-й стрелковой дивизии в 1919 году, — видели в Чапаеве не романтического витязя, а серьёзного, опасного и жестокого врага. Для них он был не «Чапаем», а комдивом, способным нанести тяжёлый урон, но и подставиться из-за самоуверенности. Их оценки, сохранившиеся в мемуарах, лишены советского пафоса и дают взгляд с противоположной стороны баррикад.

Опасный противник на восточном фронте

К лету 1919 года 25-я стрелковая дивизия под командованием Чапаева считалась одной из лучших в Красной Армии на восточном направлении. Именно так оценивали её белые офицеры, сражавшиеся против Колчака. Дивизия насчитывала до 24 тысяч бойцов и действовала против ослабленного 1-го Уральского казачьего корпуса (12–13 тысяч штыков и сабель). Белые признавали: Чапаев умел быстро формировать боеспособные части из добровольцев, лично ездил по сёлам и умел зажигать людей. Его тактика — дерзкие рейды, внезапные удары, умение использовать местность — заставляла колчаковцев держать ухо востро.

В белогвардейских сводках и приказах Чапаева упоминали как командира, способного переломить ход операции. Когда в июне 1919 года его дивизия освободила Уфу, белые потеряли важный плацдарм. Офицеры отмечали, что красные под его началом действовали напористо и жёстко. Для уральских казаков, чьи станицы подвергались репрессиям, Чапаев стал символом большевистского террора на Дону и Урале. В казачьей среде его открыто называли «душегубцем» — за участие в подавлении антибольшевистских выступлений и массовые расстрелы. Это не пропаганда, а прямое отражение того, как видели его те, кто потерял родных и хутора.

Лбищенский рейд: как белые оценивали Чапаева на деле

Самый яркий и трагический эпизод — рейд на Лбищенск 5 сентября 1919 года. Именно здесь белые казаки под командованием полковника Михаила Изергина (1875–1953) нанесли удар по штабу 25-й дивизии. Изергин, один из ключевых участников операции, оставил подробные воспоминания, в которых Чапаев предстаёт не мифическим героем, а реальным командиром, допустившим фатальную ошибку.

Полковник описывает, как фуражиры, ездившие из Лбищенска за сеном, докладывали Чапаеву о разъездах уральских казаков в районе Юлаева.

«Чапаев и им не поверил, считая это совершенно невероятным», — пишет Изергин.

Комдив был уверен, что белые далеко и не рискнут на такой глубокий рейд. Эта самоуверенность стала одной из причин внезапного удара на рассвете. Конный отряд белых атаковал штаб, где находилось около двух тысяч красных. Бой шёл до десяти часов утра.

«Дольше других держался сам Чапаев с небольшим отрядом, с которым он укрылся в одном из домов на берегу Урала, откуда пришлось выживать его артиллерийским огнём», — отмечает Изергин.

Белый офицер подчёркивает тяжесть потерь красных: едва ли треть успела уйти вплавь через Урал, остальные были убиты или взяты в плен. Сам Изергин с иронией вспоминает трофеи:

«В числе пленных или трофеев, затрудняюсь сказать определённо, оказалось большое число машинисток и стенографисток. Очевидно, в красных штабах много пишут…»

Эта фраза — не просто насмешка над «бумажной» работой красного штаба, а характеристика атмосферы в чапаевском окружении, которую белые видели как сочетание военной дерзости и некоторой расхлябанности.

Казачий приговор: «душегубец» и награда за голову.

Уральские казаки относились к Чапаеву особенно жёстко. Для них он был не просто командиром Красной Армии, а прямым участником того, что они называли геноцидом казачества. Дивизия Чапаева подавляла восстания в уральских станицах, и казачьи источники фиксируют расстрелы, реквизиции и террор. В их памяти он остался «душегубцем» — человеком, чьи отряды не щадили ни стариков, ни женщин.

После гибели Чапаева белоказаки искали его тело. Командование даже объявило крупную награду — 10 тысяч рублей золотом — за живого или мёртвого комдива. Рыбаки и казаки прочесывали Урал, но тело так и не нашли. Эта премия говорит красноречивее любых слов: для белых Чапаев был не рядовым противником, а фигурой, уничтожение которой стоило серьёзных усилий и средств. Его смерть на два с половиной месяца остановила красное наступление на южном фланге колчаковского фронта — факт, который белые офицеры отмечали с удовлетворением.

Военная оценка: талант и уязвимость

В мемуарах белогвардейцев нет восторженных похвал, но есть признание реальной опасности. Чапаев для них — командир, способный собрать и повести за собой тысячи людей, использовать инициативу и местность. Полковник Изергин, планируя рейд, прекрасно понимал, против кого идёт: против одного из лучших красных комдивов. Однако белые подчёркивали и слабости — переоценку собственных сил, неверие в возможность глубокого казачьего рейда, недостаточную разведку. Именно эти просчёты и позволили небольшому конному отряду разгромить штаб дивизии.

В отличие от советской мифологии, где Чапаев почти непобедим, белые видели в нём человека войны — храброго, но не застрахованного от ошибок. Его дивизия наносила им чувствительные удары, но и сама несла тяжёлые потери. Для уральских казаков он остался символом большевистской жестокости; для колчаковских офицеров — опасным, но побеждённым врагом.