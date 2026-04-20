80 лет назад прекратила существование Лига Наций

80 лет назад прекратила работу Лига Наций. Организация, призванная охранять мир и предотвращать новые глобальные войны, полностью провалила свою миссию. Западные державы безропотно наблюдали за восхождением Гитлера и пытались умиротворить агрессора, отдавая ему на растерзание суверенные государства. На смену Лиге Наций пришла ООН. Однако события последних десятилетий ставят под сомнение и её эффективность. По словам экспертов, чтобы подобные объединения работали, нужна добрая воля руководителей конкретных стран. О том, почему международные организации не могут справиться с возложенными на них обязанностями, — в материале RT.

20 апреля 1946 года была окончательно распущена Лига Наций. Эта организация, как и многие другие международные объединения, не справилась с задачами по сохранению стабильности и безопасности на мировой арене.

Первые прообразы

Первые попытки создать международные объединения для решения глобальных задач предпринимались ещё в Древнем мире.

«В античности существовали прообразы современных международных организаций. К числу наиболее известных примеров относятся объединения полисов — городов-государств. Античные союзы носили гибридный характер, сочетавший религиозные, культурные, военные, политические и экономические функции», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ, эксперт в области международных отношений Алексей Сенокосов.

Одно из первых подобных объединений — Пелопонесский союз, возникший вокруг Спарты в середине VI века до н. э. В дальнейшем он временно слился с Всегреческим оборонительным союзом для противостояния персидской экспансии.

Позже возник Первый Афинский морской союз. Сначала его участники также противостояли Персидской империи. Но впоследствии Афины стали использовать объединение для решения собственных политических задач — в том числе для борьбы со спартанской гегемонией. А после поражения Афин от Спарты в Пелопонесской войне возник Второй Афинский морской союз, который был распущен по требованию македонского царя Филиппа II.

По словам историков, античные объединения создавались для решения конкретных задач, у них не было постоянных органов с равноправным представительством и стремились они не к миру, а к гегемонии определённой группы государств.

В Средние века в Европе возникали торговые объединения. Самым известным из них был Ганзейский союз. В него входили свободные города Северо-Западной Европы. К началу XV века Ганза объединяла около 160 городов.

Как отметил Алексей Сенокосов, существовавшие в Средние века коалиции носили региональный характер и решали конкретные вопросы — торговли либо безопасности. Как правило, в коалиции входили города, а сами объединения не имели чёткой иерархии.

«Международные организации в том виде, в котором мы их знаем сегодня, появились в XIX веке», — подчеркнул Сенокосов.

Так, в 1815 году возникла Центральная комиссия судоходства по Рейну (ЦКСР). Её деятельность касалась узкого перечня вопросов, но она была создана на основании официального договора и имела собственный секретариат. И сейчас это всё ещё действующая международная организация.

Священный союз, основанный Россией, Австрией и Пруссией, вошёл в историю европейской дипломатии как сплочённая организация с резко очерченной клерикально-монархической идеологией.

«У Священного союза отсутствовало юридическое лицо. Но речь на его заседаниях шла о координации усилий по выработке единого вектора внешней политики», — пояснил в разговоре с RT профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Алексей Исполинов.

Несмотря на отсутствие официального оформления, Священный союз был достаточно сплочённым объединением, решавшим вопросы поддержания установленного на Венском конгрессе международного порядка.

«Священный союз реализовывал принцип легитимизма — подтверждал законность монархических режимов, существовавших после Наполеоновских войн, и защищал нерушимость границ. Члены союза следили, чтобы не появился новый Наполеон, который попытается перекроить карту Европы», — подчеркнул в беседе с RT доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, профессор кафедры истории России МПГУ Виталий Захаров.

Просуществовал Священный союз недолго. Смысл его деятельности, по словам историков, исчерпал себя в годы Крымской войны, когда Австрия стала оказывать давление на Россию.

«Важным шагом на пути к созданию универсальных правил игры на международной арене стали Гаагские конференции 1899 и 1907 годов», — отметил Виталий Захаров.

Они были созваны по инициативе Российской империи для предотвращения новых масштабных войн и прекращения гонки вооружений. Австро-Венгрия, Италия, Нидерланды и ряд других стран поддержали начинание Санкт-Петербурга. Англия, Франция и Германия, боявшиеся утратить силовой приоритет на международной арене, восприняли идею негативно, но, по словам историков, не могли открыто саботировать её, боясь имиджевых потерь.

Участники Гаагских конференций не смогли остановить гонку вооружений и предотвратить Первую мировую войну, но они тем не менее приняли ряд критически важных для развития международного права конвенций, касавшихся мирного разрешения конфликтов, законов и обычаев войны, государственного нейтралитета, судоходства в военное время и других чувствительных тем.

Универсальные международные организации

Параллельно с проведением Гаагских конференций на мировой арене шло формирование двух союзов стран, готовящихся к глобальному противоборству: Антанты (базу для которой создало сотрудничество России, Англии и Франции) и Тройственного союза (Германии, Австро-Венгрии и Италии).

Первая мировая войны привела к тяжёлому поражению Германии и её союзников. Победители хотели закрепить сложившееся положение и делали это в рамках Парижской и Вашингтонской конференций. Так возникла Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Её важным компонентом была Лига Наций, начавшая свою работу в 1920 году.

«Лига Наций стала первой универсальной международной организацией, призванной поддерживать новый миропорядок, противодействовать попыткам его нарушения, содействовать развитию международного сотрудничества», — отметил Алексей Сенокосов.

При этом в рамках Лиги Наций, по словам историков, ничего не делалось для исправления перекосов, возникших в международных отношениях в связи с ущемлением по итогам Первой мировой войны прав ряда государств — в том числе Германии и Италии. Это вызвало недовольство жителей стран, что привело к росту популярности ультраправых идей.

По уставу Лига Наций должна была заниматься вопросами разоружения, предотвращения боевых действий, обеспечения коллективной безопасности, урегулирования споров и улучшения качества жизни на земле.

Наибольшее количество государств в Лиге Наций составляли 58 стран в период с 28 сентября 1934 года по 23 февраля 1935 года. Основными органами Лиги Наций были секретариат, ассамблея и совет. Секретариат готовил повестку дня и отчёты. Ассамблея служила местом встречи всех членов, а совет — её исполнительным органом.

«Несмотря на амбициозные цели, Лига оказалась неспособна их достичь. Во многом это было связано с её структурными слабостями, такими как ограниченное представительство, требование единогласия при принятии решений, необязательный характер постановлений. В конечном счёте Лига Наций стала первым, во многом неудачным экспериментом по созданию универсальной системы безопасности», — подчеркнул Алексей Сенокосов.

По словам историков, Великобритания и Франция, которые были постоянными членами совета, не воспринимали Лигу Наций всерьёз и больше рассчитывали на собственные силовые инструменты, чем на механизмы разрешения конфликтов, закреплённые в уставе организации. Когда в 1930-е годы Германия, Япония и Италия вышли из состава Лиги Наций, серьёзные меры в отношении их не принимались. Скатывание человечества в новый глобальный конфликт ускорилось.

Лига Наций безуспешно пыталась урегулировать Чакский конфликт в Латинской Америке, а в конце 1930-х годов не вмешивалась в аншлюс Австрии, аннексию Германией части территории Чехословакии и другие действия Гитлера.

«Лига Наций создавалась для недопущения новой мировой войны. Но Вторая мировая война началась, и с этого момента смысл существования Лиги просто терялся», — отметил Алексей Исполинов.

В годы Второй мировой войны представители СССР, США и Великобритании неоднократно поднимали вопрос создания принципиально новой универсальной международной организации, имеющей реальные силовые механизмы по предотвращению глобальных конфликтов. Ею стала Организация Объединённых Наций, устав которой был учреждён на Сан-Францисской конференции в 1945 году.

18 апреля 1946 года ассамблея проголосовала за прекращение существования Лиги Наций, а 20 апреля организация передала дела в ООН и фактически самораспустилась.

Организация Объединённых Наций стала важной площадкой для обмена мнениями по ключевым международным вопросам, а её Совет Безопасности был наделён правом вводить различные санкции против государств, нарушающих принципы мирного сосуществования на планете. В годы холодной войны дискуссии в ООН содействовали снижению международного напряжения, но в наши дни организацию критикуют за низкую эффективность.