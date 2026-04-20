Ямантау: что спрятано под самой секретной горой России

Гора Ямантау — главная вершина Южного Урала высотой 1640 метров, расположенная на территории Башкортостана в центре Южно-Уральского заповедника. В переводе с башкирского «Ямантау» означает «злая гора». Краеведы связывают это название с заболоченными подножиями и каменистыми осыпями на склонах, не пригодными для выпаса скота. Существуют и более мрачные легенды: о гибели лошадей во время старинных военных походов и о нападениях то ли злых духов, то ли медведей на смельчаков, поднимающихся на вершину.

Но не легенды и не природные красоты привлекают к этой горе пристальное внимание туристов-экстремалов, блогеров и западных разведок. Дело в том, что с советских времён в недрах Ямантау ведутся сверхсекретные работы, а у её подножия расположен закрытый город Межгорье (бывший Белорецк-16), где живут строители, инженеры и другие специалисты, задействованные на этом объекте.

Убежище для элиты

Впервые о тайнах Ямантау заговорили на весь мир в апреле 1996 года, когда газета The New York Times опубликовала сенсационную статью. Журналист сообщал о гигантском секретном комплексе, строящемся под самой высокой горой Южного Урала, и о колоссальных средствах, которые на это тратятся. Автор, не получив внятных объяснений от кремлёвских чиновников, сделал вывод, что речь идёт о военном объекте, предположительно — подземном убежище для российской элиты и членов правительства на случай ядерной войны.

В пользу этой версии говорят масштабы строительства. По оценкам, объект может достигать 400 квадратных миль (примерно как Вашингтон) и уходить на глубину до 900 метров. Внутри, по слухам, вырублены горизонты-пещеры диаметром до 30 метров, а общая протяжённость тоннелей может составлять сотни километров. В подземном городе есть всё для автономной жизни: жилые помещения, склады с провиантом, медицинское оборудование, системы вентиляции и энергоснабжения.

В 2018 году в СМИ появилась информация о секретном бункере «Грот», способном выдержать прямое попадание пяти ядерных зарядов. По одним данным, он рассчитан на 60 тысяч человек, по другим — до 300 тысяч, а запасов продовольствия и воды может хватить на полгода. Отмечалось, что за строительством лично следил Владимир Путин, а его поездки на близлежащий горнолыжный курорт Абазково на самом деле были инспекциями объекта.

Впрочем, у этой теории есть серьёзные недостатки. Во-первых, о существовании объекта знают все — от американской разведки до тысяч любопытных блогеров. В эпоху спутников-шпионов никакой секретности нет. Один точный ядерный удар способен обрушить гору, навсегда замуровав прячущихся. Во-вторых, Ямантау находится в 1500 километрах от Москвы, а время подлёта межконтинентальной ракеты — не более 30 минут. Это нерационально с чисто логистической стороны.

Ямантау и система «Периметр»

Наиболее вероятное объяснение секретности Ямантау связано не с эвакуацией людей, а с управлением оружием. Американские эксперты полагают, что в глубине горы расположен запасной командный пункт Ракетных войск стратегического назначения — центр управления российской системой гарантированного ответного ядерного удара «Периметр», известной на Западе как «Мёртвая рука».

По некоторым данным, внутри горы находятся два защищённых бетонными кубами серверных зала с суперкомпьютерами. Они анализируют информацию с датчиков по всей стране: уровень радиации, сейсмическую активность, сигналы с постов предупреждения о ракетном нападении и, что особенно важно, — наличие связи с руководством.

«Мёртвая рука»

Система «Периметр» была введена в строй в 1985 году. Её задача — гарантировать ответный удар даже в том случае, если все, кто имеет право отдать приказ, уничтожены. Алгоритм примерно таков:

Проверка связи. Система «обзванивает» ключевых абонентов — начальника Генштаба, министра обороны, президента (через «ядерный чемоданчик» «Чегет»).

Анализ данных. Если связь есть, система остаётся в режиме ожидания. Если на звонок никто не отвечает, «Периметр» анализирует информацию с датчиков о ядерных взрывах.

Автоматический ответ. Если зафиксированы признаки массированного ядерного удара, а руководство не отвечает, система запускает обратный отсчёт и отдаёт приказ на применение оставшегося арсенала. Остановить этот процесс уже невозможно — точка невозврата пройдена.

В 2020 году стало известно о модернизации системы: теперь в ней используются нейросети. В отличие от западных аналогов, «Периметр» предназначен исключительно для ответного удара, что соответствует российской военной доктрине. У США такой системы нет, и её создание, по мнению экспертов, займёт много лет.

Уральская «Зона 51»

Существуют и альтернативные объяснения. Одно из них — добыча урановых руд, которая действительно велась в этих краях в советское время, о чём свидетельствуют заброшенные штольни севернее Тирляна. Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что объект под Ямантау имеет не добывающее, а военно-стратегическое назначение.

Некоторые западные журналисты сравнивают Ямантау с американской «Зоной 51» — местом, где испытываются новейшие виды вооружений, включая гиперзвуковые ракеты «Авангард» и «Кинжал», а также разрабатываются технологии в области кибервойны и искусственного интеллекта.

Истина где-то рядом

Однозначного ответа на вопрос, что находится в недрах Ямантау, нет. Официальная информация засекречена, а закрытый город Межгорье по-прежнему охраняется военными. Скорее всего, это не одно конкретное сооружение, а целый комплекс стратегического назначения, который объединяет защищённый командный пункт РВСН — центр управления ядерными силами, суперкомпьютер системы «Периметр» — электронный «мозг», который в случае апокалипсиса примет решение о возмездии и, наконец, испытательный полигон для новейших систем вооружения.

Поедет ли туда президент в случае ядерной войны? Скорее всего, нет — такая логистика нерациональна. Но сам факт существования такого объекта — мощный сигнал любому потенциальному агрессору: даже если командование будет уничтожено, удар возмездия неминуем. Именно в этом — главный секрет «злой горы».