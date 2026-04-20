Тайное захоронение Сталина: что это было

9 марта 1953 года, когда забальзамированное тело Иосифа Виссарионовича Сталина опустили в саркофаг рядом с Лениным, страна на несколько дней замерла. В Колонный зал Дома союзов, где шло прощание, выстроились многокилометровые очереди. Но через восемь лет, в октябре 1961-го, произошло то, что и сегодня заставляет историков спорить, а обывателей — пересказывать друг другу жутковатые подробности: вождя тайно вынесли из Мавзолея под покровом ночи, при пустых трибунах, без оркестра, салюта и даже без родственников.

Почему именно в 1961-м?

Решение о перезахоронении не было спонтанным. Ещё на XX съезде КПСС в 1956 году Никита Хрущёв публично развенчал культ личности Сталина. Однако тогда народное почитание «отца народов» было ещё слишком сильным, и власть опасалась волнений. Лишь спустя пять лет, когда Хрущёв укрепил свои позиции, СССР запустил Гагарина в космос и испытал «Царь-бомбу», а на XXII съезде партии пообещал построить коммунизм к 1980 году, настал момент «добить» Сталина окончательно.

Официально «инициатива снизу» поступила от рабочих Кировского и Невского заводов Ленинграда. Старая большевичка Дора Лазуркина и вовсе заявила с трибуны, что во сне ей явился Владимир Ильич и пожаловался:

«Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед причинил партии».

Молотов позже называл это «ведьмовством», но решение было принято единогласно.

Операция «Вынос тела»

Действовали настолько секретно, что родственников Сталина на церемонию не пригласили. 31 октября 1961 года, когда в США праздновали Хэллоуин, Красную площадь оцепили под предлогом репетиции парада 7 ноября. Всюду поставили фанерные щиты, чтобы скрыть от глаз зевак место у кремлёвской стены, где солдаты в спешке рыли могилу.

Пока на площади гремели грузовики, имитируя проезд техники, в лаборатории Мавзолея над телом вождя произошёл символический акт «развенчания». Комендант снял с мундира Сталина Звезду Героя Социалистического Труда, а золотые пуговицы были заменены на простые, латунные.

В 22:15 гроб, обтянутый красным и черным крепом, вынесли восемь офицеров. Бывший командир Кремлёвского полка Фёдор Конев, участвовавший в операции, вспоминал: он лежал «как живой, как будто уснул только что», но был совершенно седым. Председатель комиссии Николай Шверник не сдерживал слёз. Гроб опустили на верёвках в яму, обложенную бетонными плитами. По русскому обычаю несколько офицеров бросили горсть земли, а солдаты оперативно закопали могилу.

Что положили в гроб

В народе долгое время циркулировали слухи о том, что вместе с телом Сталина захоронили его личные вещи, например, знаменитую курительную трубку. Однако народная молва, как это нередко бывает, оказалась преувеличена. Участники событий свидетельствуют, что никаких предметов в гробу не было. Более того, согласно описи личного имущества, составленной 5 марта 1953 года по указанию Берии, все пять курительных трубок, кители, брюки и 900 рублей на сберкнижке остались на Ближней даче и были позже поделены между наследниками. В гроб положили лишь само тело в мундире, с которого, как уже писали выше, сняли награды и заменили пуговицы.

Безразличие народа

Вопреки опасениям властей, страна восприняла известие о выносе Сталина из Мавзолея на удивление спокойно. Переодетые в гражданское офицеры КГБ, прислушивавшиеся к разговорам в очередях, не услышали протеста. Эпоха безоговорочного почитания вождя ушла в прошлое.

На месте захоронения сначала установили простую мраморную плиту с датами жизни, а в 1970 году на могиле появился бюст работы скульптора Николая Томского. Партийная номенклатура, ещё недавно боявшаяся даже мёртвого Сталина, навсегда похоронила вместе с ним и свои прежние страхи.