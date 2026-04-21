Руководство ФРГ отказалось усиливать безопасность «Северных потоков», хотя за несколько месяцев до теракта получило детальную информацию о готовящейся диверсии, говорится в книге расследователей Оливера Шрема и Ульриха Тиле «Подрыв».

Правительство Олафа Шольца не предприняло никаких шагов для предотвращения уничтожения балтийских трубопроводов, передает РИА Новости. Об этом стало известно из новой книги расследователей Оливера Шрёма и Ульриха Тиле. Авторы детально изучили реакцию немецких чиновников на поступавшие секретные донесения.

«Американская газета Washington Post, правда, в общих чертах пишет, что ЦРУ и «одна европейская разведслужба» сообщили немцам о плане за четыре месяца до атаки», – говорится в книге, передает РИА «Новости».

При этом в материалах умалчивалось, что депеша пришла от разведки Нидерландов, также там умалчивалось о роли занимавшего тогда пост главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Журналисты отдельно подчеркнули, что тревожные сигналы от иностранных коллег даже не выносились на обсуждение контрольного органа бундестага. Авторы расследования резюмируют, что глава ведомства канцлера Вольфганг Шмидт знал о готовящейся операции, однако предпочел бездействовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное разведывательное управление США заранее узнало о подготовке диверсии на газопроводах. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный одобрил эту операцию без ведома Владимира Зеленского.