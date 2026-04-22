Что на самом деле ел Леонид Брежнев

Когда говорят о меню Леонида Брежнева, часто представляют пышные банкеты. Но на самом деле генсек в еде был на удивление консервативен и любил простую, «домашнюю» кухню. Без всяких изысков — чтобы было сытно, понятно и по-нашему, пишет автор канала «Сделай сам».

Настоящим фаворитом на его столе была баклажанная икра. Причем именно баклажанная, а не кабачковая. Готовили ее основательно: плоды запекали до мягкости, чистили и вручную рубили с луком, сладким перцем и помидорами. Все это томилось в казане, ингредиент за ингредиентом, чтобы вкусы перемешались, но не превратились в кашу. В конце — чеснок, зелень и капля уксуса. Ели ее обычно холодной, густо намазывая на ломоть черного хлеба или лаваш.

Винегрет тоже был частым гостем, но с изюминкой. Туда обязательно добавляли соленую селедку. Чтобы она не «забивала» овощи, ее предварительно вымачивали в молоке или чае — так вкус становился нежнее. К картошке и свекле добавляли квашеную капусту с солеными огурцами и заправляли все пахучим, нерафинированным подсолнечным маслом. Получался тот самый густой «деревенский» аромат.

А на отдыхе в южных краях Брежнев всегда налегал на фаршированные перцы. Рецепт был строгим: средние перцы, начинка из говяжьего фарша с рисом и очень много лука (морковь и томат в саму начинку не клали). Тушили их в казане в томатном соке, а для аромата иногда перекладывали виноградными листьями.

В остальном меню тоже обходилось без экзотики. Обычное овощное рагу из кабачков и баклажанов в сметанно-томатном соусе могло быть и гарниром, и полноценным ужином. Ну и, конечно, помидоры — летом сочный сорт «бычье сердце» с солью, а зимой домашние заготовки из банок, пахнущие смородиновым листом.

В этой кухне не было высокой кулинарии, зато было качество продуктов и понятный уют. Пожалуй, именно по этой честной простоте многие сегодня и скучают.

Так же и гастрономические привычки Сталина и Ленина отражали не только вкус, но и образ мышления. Сталин использовал застолья как способ наблюдения за людьми, ел мало и предпочитал традиционные блюда вроде лобио, шашлыка и ухи, сохраняя строгий контроль за собой и окружением. Ленин, отмечал «ГлагоL», был приверженцем простой пищи — каш, супов, бутербродов и крепкого чая, а его рацион менялся вместе с этапами жизни.