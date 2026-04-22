Почему Коко Шанель работала на Гитлера

Человечество, по крайней мере его прекрасная половина, навсегда благодарно Коко Шанель за маленькое черное платье, духи «Шанель №5» и моду на короткие стрижки. Она освободила женщин от корсетов и перьев, подарила им удобство и элегантность. Ее имя стало символом вкуса, свободы и триумфа над обстоятельствами. Но есть у этой биографии глава, которую в доме моды Chanel предпочитают не афишировать. Глава о любви к нацистскому шпиону и работе на абвер.

«Русская Семерка» разобралась в архивных документах, которые навсегда изменили отношение к главному кутюрье XX века.

Племянник, барон и долг благодарности

Строго говоря, темные слухи вокруг Шанель ходили давно. Но долгое время их считали досужими сплетнями — местью конкурентов или плодом военной истерии.

Первым тревожным сигналом стал июнь 1940 года. Франция пала. Париж оккупирован. А племянник Коко — Андре Паласс — попал в немецкий плен. Для обычной женщины это была катастрофа. Но Шанель была не обычной женщиной. Она обратилась за помощью к высокопоставленному сотруднику немецкого посольства барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге.

Динклаге был не просто дипломатом. Он был аристократом, интеллектуалом, человеком с безупречными манерами — и агентом нацистской разведки. Помощь оказали. Племянника освободили. А Коко и барон стали любовниками.

Тогда это еще можно было списать на слабость женщины, на желание спасти родную кровь. Но дальнейшие события показали: связь с Динклаге была не случайным эпизодом, а началом серьезной игры.

После войны Шанель вынужденно покинула Францию. Поселилась в Швейцарии. И там, вдали от родины, она финансово поддерживала человека, о котором лучше бы забыть навсегда, — Вальтера Шелленберга, бывшего бригаденфюрера СС, начальника внешней разведки Германии. Того самого, кто охотился на шпионов и организовывал диверсии. Того, кто в Нюрнберге получил шесть лет тюрьмы.

Шанель платила за его адвокатов. Помогала его семье. Ждала.

Историки долго спорили: была ли Коко игрушкой в руках нацистов или действовала осознанно? Ответ пришел в 2011 году.

Миссия «Модная шляпа»

Первый серьезный удар по репутации Шанель нанес британский журналист и историк Хэл Воган. Его книга «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель», вышедшая в 2011 году, взорвала информационное пространство.

Речь шла не о мимолетных связях. Воган утверждал: Шанель была агентом нацистской разведки. Имела агентурный псевдоним. Участвовала в операциях.

Самая амбициозная из них носила кодовое имя «Модельхут» — в переводе с немецкого «Модная шляпа». Звучит безобидно. Но за этим названием скрывалась попытка изменить ход Второй мировой войны.

1943 год. Германия уже чувствует, что победа ускользает. Нацистское руководство ищет возможность заключить сепаратный мир с Западом — чтобы высвободить силы для борьбы с СССР. Идея: выйти на Уинстона Черчилля через его старую знакомую. Коко Шанель.

Финансирование — нацистская разведка. Исполнительница — Шанель. Место встречи — Мадрид, нейтральная Испания.

Коко прибыла в испанскую столицу в 1943 году. Встретилась с послом Великобритании сэром Сэмюэлем Хором. Передала письмо для Черчилля. Все было почти готово к личной аудиенции.

Но британский премьер заболел. Встреча сорвалась. Миссия «Модная шляпа» провалилась.

Провалилась — но оставила после себя неудобные вопросы. Как французская кутюрье оказалась в центре тайных переговоров между Берлином и Лондоном? По чьему заданию она действовала? И знала ли она, что играет на стороне тех, кто уничтожил Европу?

Немецкие архивы

Еще пять лет историки спорили. Но в 2016 году грянул окончательный приговор. Были рассекречены и опубликованы немецкие архивы. С подробнейшими отчетами, донесениями и личными делами.

Коко Шанель была агентом абвера. Документально подтверждено.

Любовная связь с бароном фон Динклаге перестала быть просто пикантной деталью биографии. Динклаге был не просто любовником — он был куратором. Именно он завербовал Шанель. Именно через него она получала задания.

Архивы не оставляют места для «невинной жертвы обстоятельств». Шанель знала, на кого работает. И работала сознательно.

«Война №5»

В декабре 2017 года Иерусалимский духовный центр показал документальную картину Стефана Бенхаму. Название говорило само за себя — «Война №5». Прямая отсылка к самым знаменитым духам в истории. Только теперь аромат роскоши смешался с запахом предательства.

В фильме рассказали о том, о чем раньше говорили шепотом. Как Шанель через гитлеровцев «отжала» бизнес у своих деловых партнеров — братьев Вертхаймеров. Те были евреями. В оккупированной Франции это означало полную бесправность. Коко воспользовалась ситуацией, чтобы получить контроль над парфюмерной империей.

Как использовался труд заключенных концлагерей. Шанель не просто сотрудничала с нацистами — она извлекала из этого сотрудничества прямую выгоду.

Флёр невинной жертвы

После освобождения Франции Шанель арестовали как коллаборационистку. Посадили в тюрьму. И тут — странное совпадение — ее неожиданно выпустили. За нее заступился сам Уинстон Черчилль.

Почему британский премьер, тот самый, с которым она пыталась встретиться в Мадриде, вызволял из тюрьмы женщину, работавшую на нацистов? Ответа до сих пор нет. Но историки подозревают: Шанель знала слишком много. И ее молчание было куплено ценой свободы.

Из тюрьмы ее выпустили с условием: немедленно покинуть Францию. Коко уехала в Швейцарию. Жила там до 1953 года. Во Францию вернулась только в 1954-м, когда страсти поутихли.

Долгие годы находились те, кто оправдывал Шанель. Говорили: ее использовали втемную. Она не знала, кому служит. Она просто спасала близких.

После публикации архивов, выхода книги Вогана и фильма Бенхаму эти оправдания рассыпались в прах.

Шанель знала. Шанель выбирала. Шанель действовала сознательно и целенаправленно. Она была не просто любовницей нациста. Она была агентом. С агентурным псевдонимом. С заданиями. С финансированием.

Гений и злодейство

Мы не призываем жечь сумки Chanel или выливать в унитаз духи №5. Гениальный модельер остался гениальным модельером. Маленькое черное платье не стало хуже от того, что его создательница работала на абвер. Твид и бусы по-прежнему прекрасны.

Но вот вопрос к тем, кто носит эти вещи сегодня: готовы ли вы вспоминать об этом, когда берете в руки сумочку с логотипом из двух переплетенных букв «С»?

Коко Шанель построила империю. Но фундаментом этой империи оказались не только талант и трудолюбие, но и коллаборация с нацистским режимом, и равнодушие к судьбе еврейских партнеров, и, возможно, косвенная причастность к страданиям узников концлагерей.

История не знает сослагательного наклонения. Но знает одно: гений и злодейство — две вещи несовместные. Даже если этот гений придумал, как женщины должны пахнуть.