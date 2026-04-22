Ездовые белые медведи: чем кончился опыт полярника Седова
Замысел Георгия Седова был по-настоящему дерзким: заменить ездовых собак белыми медведями. Сила и выносливость этих животных, а также их способность неделями обходиться без еды в условиях арктической зимы выглядели идеальным решением для полярной экспедиции. Но, как показала практика, один из главных хищников Арктики упорно отказывался становиться ездовым зверем.
Идея, принадлежавшая Амундсену
Интересно, что сам Седов не был автором этой идеи. В 1907 году прославленный норвежский путешественник Руаль Амундсен загорелся ею после того, как увидел в цирке Гамбурга дрессированных медведей, запряженных в повозки. Стороны подготовили четырех кастрированных животных, но когда их вывезли в холодный Хаммерфест для тренировок, произошло непредвиденное: стоило медведя выпустить из вольера, как он встал на задние лапы — это вызвало панику. В упряжке животные показали себя неуправляемыми, и Амундсен отказался от эксперимента, сосредоточившись на покорении Южного полюса с помощью собак.
«Медвежий питомник» Седова
Седов, который отправился к Северному полюсу в 1912 году, решил не повторять ошибок норвежца, а пойти дальше. По пути экипаж его шхуны «Святой мученик Фока» подстрелил несколько взрослых медведиц — их мясо пошло в пищу. В живых остались четверо осиротевших медвежат. Самого крупного медвежонка, самку, назвали Полынья. Седов и его команда держали их на цепи, и они даже довольно мирно уживались с собаками.
Художник экспедиции Николай Пинегин подал Седову мысль: «Что они дармоедствуют, в самом деле. На “Фоке” не должно быть дармоедов». Идея показалась начальнику блестящей.
Первая и последняя попытка
Для первого урока выбрали двоих — Полынью и Торосика. Когда Седов впервые запряг их в нарты, они просто не поняли, чего от них хотят. Тогда исследователь применил кнут. Медведи ревели от боли, но в конце концов сообразили, чего добивается Седов, и потащили нарты. Правда, только в сторону судна, где было безопасно. Результат был достигнут, но какой ценой? Доверие было разрушено. Напуганные животные стали шарахаться от людей, даже не решаясь сразу подходить к еде.
Самое удивительное, что медвежата, оставшиеся свободными, очень переживали за своих собратьев. Они бежали рядом и жалобно скулили при каждом ударе кнута. Дальнейшие попытки, видимо, были прекращены.
Судьба «ездовых» медведей
Один из медвежат вскоре погиб. Судьба остальных троих сложилась печально. После смерти самого Седова в 1914 году выживших животных вывезли в Архангельск. На этом их «карьера» закончилась — они были отправлены в зоопарк, предположительно, в Санкт-Петербург, где и доживали свой век обычными обитателями вольеров.
Эксперимент Седова провалился. Белый медведь оказался непригоден для езды — это был дикий и гордый хищник, сломить которого принуждением было невозможно. История эта — наглядный урок того, что в Арктике, как и везде, надо идти проверенными путями: искать новые подходы, но уважать природу и её законы.