Ездовые белые медведи: чем кончился опыт полярника Седова

Замысел Георгия Седова был по-настоящему дерзким: заменить ездовых собак белыми медведями. Сила и выносливость этих животных, а также их способность неделями обходиться без еды в условиях арктической зимы выглядели идеальным решением для полярной экспедиции. Но, как показала практика, один из главных хищников Арктики упорно отказывался становиться ездовым зверем.

© Unsplash

Идея, принадлежавшая Амундсену

Интересно, что сам Седов не был автором этой идеи. В 1907 году прославленный норвежский путешественник Руаль Амундсен загорелся ею после того, как увидел в цирке Гамбурга дрессированных медведей, запряженных в повозки. Стороны подготовили четырех кастрированных животных, но когда их вывезли в холодный Хаммерфест для тренировок, произошло непредвиденное: стоило медведя выпустить из вольера, как он встал на задние лапы — это вызвало панику. В упряжке животные показали себя неуправляемыми, и Амундсен отказался от эксперимента, сосредоточившись на покорении Южного полюса с помощью собак.

«Медвежий питомник» Седова

Седов, который отправился к Северному полюсу в 1912 году, решил не повторять ошибок норвежца, а пойти дальше. По пути экипаж его шхуны «Святой мученик Фока» подстрелил несколько взрослых медведиц — их мясо пошло в пищу. В живых остались четверо осиротевших медвежат. Самого крупного медвежонка, самку, назвали Полынья. Седов и его команда держали их на цепи, и они даже довольно мирно уживались с собаками.

Художник экспедиции Николай Пинегин подал Седову мысль: «Что они дармоедствуют, в самом деле. На “Фоке” не должно быть дармоедов». Идея показалась начальнику блестящей.

Первая и последняя попытка

Для первого урока выбрали двоих — Полынью и Торосика. Когда Седов впервые запряг их в нарты, они просто не поняли, чего от них хотят. Тогда исследователь применил кнут. Медведи ревели от боли, но в конце концов сообразили, чего добивается Седов, и потащили нарты. Правда, только в сторону судна, где было безопасно. Результат был достигнут, но какой ценой? Доверие было разрушено. Напуганные животные стали шарахаться от людей, даже не решаясь сразу подходить к еде.

Самое удивительное, что медвежата, оставшиеся свободными, очень переживали за своих собратьев. Они бежали рядом и жалобно скулили при каждом ударе кнута. Дальнейшие попытки, видимо, были прекращены.

Судьба «ездовых» медведей

Один из медвежат вскоре погиб. Судьба остальных троих сложилась печально. После смерти самого Седова в 1914 году выживших животных вывезли в Архангельск. На этом их «карьера» закончилась — они были отправлены в зоопарк, предположительно, в Санкт-Петербург, где и доживали свой век обычными обитателями вольеров.

Эксперимент Седова провалился. Белый медведь оказался непригоден для езды — это был дикий и гордый хищник, сломить которого принуждением было невозможно. История эта — наглядный урок того, что в Арктике, как и везде, надо идти проверенными путями: искать новые подходы, но уважать природу и её законы.