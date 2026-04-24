День дочери: история и традиции праздника в России и мире

25 апреля в России отмечается неофициальный, но полюбившийся многими праздник — День дочери. Подробнее о его истории и традициях — в материале «Вечерней Москвы».

Когда отмечают День дочери в разных странах:

25 апреля — в России;

3 марта — в Японии;

25 сентября — в США;

8 августа — в Китае;

четвертое воскресенье сентября — в Индии;

в начале декабря — в Мексике;

12 января — неофициальный международный праздник Всемирный день дочери.

История Дня дочери

Точное происхождение праздника неизвестно. По одной из версий, День дочери в 2000-х годах придумал индийский бренд поздравительных открыток Archies, чтобы привлечь внимание к гендерному неравенству, так как в некоторых культурах дочери ценятся меньше, чем сыновья. В честь праздника в стране были напечатаны поздравительные открытки для девочек с пожеланиями мечтать и достигать поставленных целей. Этот праздник в Индии стали отмечать в четвертое воскресенье сентября.

По другой версии, впервые День дочери отметили в США. В 1993 году там появился День «Возьмите дочерей на работу», во время которого в школах стали устраивать специальные лекции для девочек, где им рассказывали о различных профессиях. Считается, что праздник учредили, чтобы напомнить о равных правах женщин и мужчин. Со временем это торжество стало национальным, а в 2003 году получило название День «Возьмите дочерей и сыновей на работу». Его стали отмечать каждый год в четвертый четверг апреля. А затем на основе этого праздника появился и День дочери, который стали отмечать 25 сентября.

В России этот праздник появился приблизительно в 2017 году. Отмечать его стали ежегодно 25 апреля. Однако официального статуса этот праздник пока не получил.

Как отмечают День дочери

В России

Так как в России День дочери отмечают не так давно, особые традиции празднования этого дня пока не сложились. В эту дату родители стараются уделить внимание своим дочерям и дарят им подарки независимо от возраста. В этот праздник можно устроить семейный ужин с любимыми блюдами дочери либо сходить вместе на прогулку или на развлекательное мероприятие.

В День дочери многие родители публикуют фотографии с дочками, подписывая их поздравлениями и пожеланиями. В некоторых городах России библиотеки, дома культуры или торговые центры проводят тематические мероприятия: мастер-классы для девочек, конкурсы рисунков или семейные квесты.

В США

В США в этот праздник родители дарят своим дочерям подарки и проводят с ними весь день. Также в стране принято устраивать семейные ужины и выкладывать в социальных сетях трогательные фото своих дочерей в детском и во взрослом возрасте. В американских школах в этот день для девочек вместо занятий проводятся полезные экскурсии и профориентационные лекции.

В Индии

В Индии ко Дню дочери приурочивают различные информационные кампании, посвященные гендерному равенству и проблемам девочек. Проводимые в этот день мероприятия призваны напомнить людям, что дочки также важны для семьи, как и сыновья, и что они тоже нуждаются в поддержке и внимании.

В Японии

В Японии отмечается Хинамацури, или Праздник кукол, который близок по смыслу Дню дочери. Он появился еще в древние времена. Согласно традиции, в семьях, где есть дочери, в этот день на специальной подставке выставляют особых нарядных кукол. Во многих семьях эти куклы передаются женщинами из поколения в поколение. Их количество может составлять несколько десятков. Сами девочки в этот праздник надевают красивое кимоно с цветочными рисунками, ходят друг к другу в гости и обмениваются подарками.

