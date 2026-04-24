Почему Ленинград стал Санкт-Петербургом, а область осталась Ленинградской

В 1991 году после референдума Санкт-Петербург вернул себе историческое имя, и страсти тогда кипели нешуточные. Одни настаивали, что Ленинград — это часть истории, другие говорили: город должен называться так, как его задумал Петр I. В итоге большинство поддержало возвращение старого названия.

Казалось бы, логично: раз город переименовали, то и Ленинградская область должна автоматически стать Петербургской. Но в реальности все устроено иначе, отмечает канал Миши Кирсанова «Kung Fu Trip«.

Область — это отдельный регион со своими границами и собственной системой управления. Она юридически никак не “привязана” к названию города. Поэтому одно переименование вовсе не тянет за собой другое.

Более того, в те годы вопрос даже толком не поднимался. Начало 90-х — время, мягко говоря, непростое, и тратить огромные деньги на смену документов, вывесок и прочей бюрократии просто не было ни желания, ни возможностей.

Есть и еще один момент, более эмоциональный. Для области название “Ленинград” связано не только с советским прошлым, но и с памятью о блокаде Ленинграда. Для многих это не просто слово, а символ тяжелых событий и памяти о людях.

Ранее «ГлагоL» рассказал, почему в Петербурге номера квартир сводят с ума гостей города. На самом деле это никакой не баг, а фишка северной столицы.