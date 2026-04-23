Чем русские бани шокировали иностранцев

Обычай мыться вместе, не разбирая пола и возраста, сегодня вызывает у нас либо улыбку, либо недоумение. А ведь для наших предков это было совершенно обычным делом. Западные путешественники писали об этом с ужасом, церковь била тревогу, но народ упрямо продолжал париться так, как привыкли деды. Давайте разбираться, когда же мужчины и женщины на Руси ходили в баню вместе и как долго это продолжалось.

Деревня vs город: два мира, одна баня

Прежде всего, важно понять: мытье «всем миром» в деревне и в городе — это две большие разницы.

В деревне все было проще и целомудреннее. Бани чаще всего были семейными, строились для себя. Мыться ходили родители, дети, бабушки и дедушки — одним словом, родственники. Чужаков туда не пускали. Это была вынужденная экономия: протопить баню — дело хлопотное и дорогое, так что лишний раз печь не растапливали. Порядок был строгим: сначала шли мыться мужчины и дети постарше, потом уже женщины. Ни о каком разврате или неловкости речи не шло — в кругу семьи все друг друга знали.

В городах ситуация была кардинально иной. Здесь, особенно при царе Алексее Михайловиче, начинают строить общественные (или «торговые») бани. Это были большие одноэтажные сооружения, где была и парная, и мыльная, и раздевалки. И вот тут-то все и смешивалось: в одном помещении парились и мужчины, и женщины, и дети.

А вот это уже шок: иностранцы и нагота

Для европейцев, привыкших к пуританским нравам, такое зрелище было настоящим шоком. В XV–XVII веках практически ни один иностранец, побывавший в Московии, не обошел эту тему стороной.

Путешественники писали, что русские будто бы вовсе лишены природной стыдливости. По их воспоминаниям, в банях «ходят женщины разного возраста, не стыдясь, да еще и шутят над своей нескромностью». Немецкий ученый Адам Олеарий в своих записках описывал, что в банях мужчины и женщины, выходя из парной, даже не пытались прикрыться, делая это крайне небрежно — лишь некоторые использовали для этого веник.

Особенно поражало гостей то, как распаренные люди (опять же, все вместе) выбегали голыми на улицу и либо ныряли в ледяную прорубь, либо валялись в снегу. При этом, как ни странно, ни в одном из зарубежных источников нет упоминаний о том, что совместное мытье непременно вело к разврату. Всё происходило на удивление чинно и спокойно.

«Стыдоба!»: Церковь и власть против традиции

Конечно, церковь и светские власти были в ужасе от такой «вольности». Официальная борьба началась давно.

Первая попытка: 1551 год. На Стоглавом соборе священники с возмущением указали: «...в банях мужи и жены и чернцы и черницы в одном месте моются без зазору». Собор запретил совместное мытье. Историки считают, что инициатором был сам Иван Грозный, которого якобы поразила «нескромность» псковичей.

1743 год. Правительствующий Сенат вновь издает указ, запрещающий мужчинам и женщинам париться вместе.

1782 год. Екатерина II, желавшая европеизировать страну, издает «Устав благочиния», который в очередной раз вводит строгий запрет. Согласно уставу, в общественных банях теперь предписывалось разделить полы, а брать с собой в баню детей другого пола разрешалось только до 7 лет.

Итог: когда же разделились?

Было бы странно, если бы после такого количества указов народ тут же поменял свои привычки. Запреты эти соблюдались плохо, скорее, носили формальный характер. Люди продолжали мыться по старинке, как веками делали их отцы и деды.

Реальное разделение на мужские и женские отделения произошло не в одночасье, а постепенно, примерно с начала XIX века, когда под давлением властей и под влиянием западной культуры начали строить новые бани уже с разными входами и отделениями. Так что, если коротко, совместное мытье на Руси просуществовало почти без перерыва с древнейших времен и до конца XVIII столетия, а окончательно исчезло из обихода лишь в XIX веке.

Традиция оказалась на удивление живучей: люди упорно не хотели отказываться от того, что было удобно и привычно.