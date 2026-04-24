Роскошь, превращенная в руины: судьба усадьбы Храповицкого

Стоишь посреди владимирской глубинки и не веришь глазам. Перед тобой — не просто старое здание, а настоящий замок, пусть и потрепанный временем. Башенки, балконы, массивные стены — все это выглядит так, будто сюда случайно “перенесли” кусок Европы. И первая мысль: откуда здесь вообще такая роскошь?

© ГлагоL

Речь про усадьбу Храповицкого. Когда-то это место считалось одним из самых красивых замков страны. Здесь был огромный парк с прудами и фонтанами, работали оранжереи, был свой театр, конюшни, даже ипподром. А сейчас — заброшка, отмечает автор Дзен-канала «Зачем я там была».

Долгое время усадьба просто стояла и разваливалась. В 2016 году ее передали под управление Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Территорию привели в порядок, поставили забор, но до полноценной реставрацию дело так и не пошло. Сейчас снова заговорили о будущем: планируют передать объект области и вкладывать в восстановление по 50–100 млн рублей в год, плюс ищут инвестора.

Если отмотать назад, история у этого места была мощная. В 1884 году Владимир Храповицкий получил Муромцево и решил превратить его в нечто особенное. Для проекта он привлек архитектора Петра Бойцова, а парком занимался Георг Куфальдт. В итоге к началу XX века здесь вырос целый комплекс — десятки построек, огромный дом с инженерией, которая для того времени выглядела почти фантастикой: электричество, отопление, водопровод, даже телеграф. Существует знаменитая легенда, что Храповицкий построил этот замок на спор с французом, чтобы доказать: в России могут построить «не хуже, чем в Европе».

Парк вообще был отдельной историей: с итальянскими террасами, французскими фонтанами и английскими аллеями. Все продумано, все на уровне. Плюс сам хозяин активно вкладывался в местную жизнь — строил школы, поддерживал образование, помогал людям.

Но жили они там недолго. После революции усадьбу национализировали, сделали техникум, потом бросили. С 1977 года началось медленное, но уверенное разрушение. Пожары, разграбление и банальное равнодушие. В итоге от былой роскоши остались руины.

Сегодня картина так себе. Главный дом — за забором, внутрь не попасть. Хозяйственные постройки в основном разрушены. Из приятного — отреставрировали лодочный павильон, там теперь кафе и выставка. Сохранилась церковь святой мученицы царицы Александры, она выглядит куда лучше остального.

И главный вопрос — что дальше. Когда-то восстановление оценивали в миллиарды рублей. На этом фоне нынешние суммы выглядят, мягко говоря, скромно. Но если хотя бы остановят разрушение — уже не зря. А дальше, может, и правда найдется кто-то, кто вложится серьезно.

