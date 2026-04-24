25 апреля: почему в этот день надо обязательно сходить в баню

В этот день православные вспоминают преподобного Василия Парийского. По народному календарю - Василий Парильщик.

Про день так и говорили: "На Василия весна землю парит".

Этот день был связан с водой и водными процедурами. Чтобы в доме было счастье, на заре набирали воду из колодца и оставляли ее на солнце, чтобы она нагрелась. Если нагревалось ведро с водой быстро - значит счастье не уйдет из дома. В этот день принято было париться в бане, мыть полы. В этот день плохой приметой было надевать грязную одежду, верили, что с ней может счастье уйти. Не выносили из дома соль, чтобы не лишиться удачи. Не разрешалось пользоваться чужим полотенцем. Верили, что на себя навлечь можно разные беды. Хорошей приметой было подать милостыню, верили, что вернется втрое больше.

Если к этому дню зацвела верба - готовились к жаркому лету. Заметили в углах комнат много паутины - значит, год будет урожайным для ягоды. Снега нет - морозы не вернутся. А зацвела черемуха - холодно будет до конца месяца.