Кредиты в СССР: под какой процент их выдавали обычным гражданам

Сегодняшняя банковская реальность — это ипотека под 20% годовых, потребительские кредиты под «честные» 30% и автокредиты, где переплата может составить половину стоимости машины. Современный заемщик, заламывая руки, вздыхает: «Вот в СССР жили — ни кредитов, ни долгов!» Но так ли это? Жили — и еще как! И брали. Просто система была другой, безналичной, дружелюбной — и ставки там были такими, что нынешние банкиры плачут крокодиловыми слезами.

Ипотека по-советски

Квартирный вопрос в СССР, как известно, портил людей всегда. Но решали его иначе. Кооперативное жилье — вот где была возможность обзавестись собственными квадратными метрами без очереди на десятилетия. Государство, скрепя сердце отступая от ленинских норм «обобществления», пошло на эту меру.

Госбанк выдавал долгосрочные ссуды на строительство или покупку кооперативной квартиры. Процентная ставка составляла всего 2,7% годовых. Срок пользования ссудой обычно не превышал 10-15 лет.

Цены на жилье были, мягко говоря, доступными. Однокомнатная квартира стоила не дороже 5 000 рублей, трехкомнатная — около 7 000. Для сравнения: средняя зарплата инженера была около 120-150 рублей в месяц.

Но получить такую ссуду было невероятно сложно. Требовались солидные «рекомендации»: большой производственный стаж на одном месте, отличные характеристики, семья, активная общественная работа. Профком по месту работы должен был «подсуетиться», сроки рассмотрения заявки доходили до полугода.

По сути, ипотека в СССР была доступна только партийным и хозяйственным функционерам, высококлассным специалистам с дефицитными профессиями, которых таким образом намертво привязывали к месту работы.

Сельская экзотика

А вот за городом условия были куда щедрее. Государство остро нуждалось в сельских кадрах. По рекомендации дирекции совхоза или правления колхоза труженик села мог получить ссуду на строительство сельского дома. Ставка была просто фантастической — 1-2% годовых.

Суммы — от 3 до 7 тысяч рублей. Дом в деревне, построенный на такие деньги, сегодня стоил бы миллионы.

В середине 1970-х государство распространило эту практику и на дачников. Правда, тут условия стали жестче: 1 000 - 3 000 рублей максимум на три года, но уже под 8% годовых. Такие кредиты были непопулярны. Дачи советские люди строили, из чего Бог пошлет, — не влезая в долги под двойной процент.

Главный «кредит» для советского человека

Если говорить о массовом кредитовании, то настоящей революцией стало постановление Совета Министров СССР от 12 августа 1959 года «О продаже рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования».

Именно с этого момента начался советский потребительский кредит. Схема была невероятно простой:

Первый взнос — 50 рублей или 25% от стоимости товара.

Остаток делился на равные части.

Процент за пользование кредитом составлял 2-3% годовых.

И это была не ставка ЦБ. Это была ставка — на весь срок кредита. Да, вы не ослышались. За каждые 100 рублей, взятые в долг, вы платили государству всего 2-4 рубля сверху.

Все товары стоимостью свыше 50 рублей можно было приобрести в рассрочку. Мебель, телевизоры, холодильники, шубы, ковры — список был ограничен, но охватывал все значимые покупки.

Оформление происходило прямо в магазине или в офисе торговой организации. Технология была отлажена: справка о зарплате с места работы — и договор готов.

Народные махинации

Однако у этой системы был один нюанс, который сегодня назвали бы «дырой в законодательстве». На руки деньги не выдавались. Вы получали не пачку купюр, а платежный документ (квитанцию, ордер) на конкретный товар в конкретном магазине.

Но народное «сарафанное радио» быстро нашло лазейку. Допустим, вам «выпал» счастливый билет на покупку дефицитного цветного телевизора. Вы оформляли кредит, платили первый взнос, забирали заветную коробку — и перепродавали ее соседу с наценкой. Или даже дешевле, на 10%, но сразу наличными.

В результате на руках оказывались живые 500-700 рублей. А государству вы отдавали долг маленькими частями в течение нескольких лет. Учитывая инфляцию (вернее, ее отсутствие в те годы), а главное — ничтожный процент, это было практически бесплатно.

Евгений Богачев, экс-руководитель Национального банка Татарстана, вспоминал: «Бывало и так, что люди оформляли кредит на какие-то вещи, чтобы получить деньги. Например, покупали мебель в кредит и тут же ее отдавали кому-то со скидкой процентов в 10».

Кассы взаимопомощи

А если нужна была небольшая сумма до зарплаты или на полгода? В СССР для этого существовали кассы взаимопомощи (КВП). Работали они при каждом крупном предприятии (заводах, НИИ, министерствах).

Вступительный взнос — около 10 рублей, ежемесячный членский — 3 рубля. Через полгода вы уже имели право написать заявление на выдачу ссуды. Деньги выдавались из общих накоплений членов кассы.

Проценты были символическими, а часто — и вовсе без процентов. Но доступ к кредиту был только у «своих»: ударников труда, семейных, не «летунов» (часто меняющих работу).

«Добровольно-принудительный» кредит наоборот

Впрочем, была в советской жизни и обратная сторона кредитования. Государство само занимало у граждан. И делало это с настойчивостью, достойной лучшего применения.

Регулярные выпуски облигаций госзаймов — это классика советского быта. Облигации распространялись массово, с 1920-х годов и до хрущевской «оттепели» — в добровольно-принудительном порядке.

Облигации навязывали при выдаче зарплаты, зачисляли в счет платежей за сдачу хлеба. Бывали случаи, когда сельсоветы отказывались регистрировать браки лицам, отказавшимся подписываться на заем. «Добровольность» была сугубо формальной.

Займы часто были выигрышными. Но куда чаще выигрыш доставался не вам. А в 1957 году Никита Хрущев обнародовал решение: выплаты по займам 1927 года (и многим другим) «по многочисленным просьбам трудящихся» были заморожены на 20-25 лет. По сути, государство объявило дефолт по своим обязательствам перед миллионами граждан.

Добро пожаловать в капитализм

Конец 1980-х годов ознаменовался коренными переменами. С началом перестройки и появлением первых кооперативов, коммерческих банков и частного бизнеса, кредитование оживилось.

Ставки поползли вверх. Свобода денег появилась. Но вместе с ней появилась и возможность финансовых махинаций, афер с авизо и финансовыми пирамидами. Закон СССР «О банках и банковской деятельности» 1990 года уже разрешал коммерческим банкам устанавливать проценты самостоятельно. Советская стабильность ушла в прошлое.