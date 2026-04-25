«Пацан»: кого так называли на самом деле

Понятие «пацан» сегодня на слуху у всех. Оно плотно засело в лексиконе, стало почти родным. Но если бы вы назвали так своего знакомого лет сто назад, он бы, скорее всего, вскипел злобой. Откуда же взялось это слово и кого на самом деле так называли? Давайте разбираться.

Позорное прошлое: кем были первые пацаны

Вопреки расхожему мнению, слово «пацан» — это очень молодой жаргонизм. В литературе оно не встречается вплоть до 20-х годов XX века. Первыми, кто запустил термин в оборот, стали советские классики — Шолохов и Островский, причем использовали его исключительно в отношении маргинальной, уличной шпаны. В 1929 году слово официально попало в научный труд как элемент лексикона ростовских беспризорников и босяков. В те годы «пацан» было грубым и обидным прозвищем. Это был не друг и не товарищ, а хулиган, гопник или малолетний воришка. Об этом красноречиво говорят и другие жаргонные словечки того же корня, например, «пацанва» или «пацанка».

Тогдашние авторитеты не считали пацанов полноценными членами общества. Это слово было своеобразным клеймом низкого происхождения. Для огромной страны, вступившей на путь строительства нового мира, быть мальчишкой из подворотни было унизительно.

Две главные версии: откуда взялась «обзывалка»

Ученые-лингвисты до сих пор спорят о том, кто именно и зачем придумал это слово. Но в одном они солидарны: происхождение у «пацана» неприличное и обидное для его носителей.

Большинство экспертов склоняется к так называемой «еврейской версии». Согласно ей, слово берет начало от идишского ругательства «поц». На языке еврейских кварталов Одессы этот термин был самым грязным и означал мужской половой орган. От него якобы образовалось словечко «поцен» — «недоразвитый детородный орган». Эту дразнилку одесские уголовники подхватили и стали использовать в качестве презрительной клички для новичков и юных бездельников.

Вторая версия, чуть менее обидная, звучит так: автором термина стала украинская глубинка. В деревнях выкриком «паць-паць!» подзывали свиней. Отсюда появилось слово «пацан», то есть свинопас. Согласитесь, и это не слишком лестное сравнение для подрастающего мужчины. Получается, что буквально каждого, кого мы сегодня с гордостью величаем «пацаном», в начале прошлого века могли бы назвать либо животноводом, либо мальчиком с соответствующими физиологическими признаками.

Кровь на асфальте: блатной романтик 90-х

Интересно, что само слово, пришедшее из одесского блатного мира, активно использовали именно для обозначения своих. Внутри банды слово «пацан» обрело совершенно иной смысл — как маркер принадлежности к группе. Деление было простым: есть «пацаны» (свои, правильные ребята, которые живут по понятиям и уважают старших), и все остальные, кого могло ждать суровое наказание за неуважение.

В те годы подростковые банды были для мальчишек не просто компанией — они заменяли семью и государство. Пацаном в такой среде называли того, кто готов был нести ответственность за свои слова, драться за честь улицы и никогда не ябедничать. В 90-х это слово стало синонимом мужественности, справедливости и кулачного права.

Современное значение

Сегодня возраст «пацана» стал расплывчатым, как никогда. Если раньше так называли лишь юных беспризорников, то теперь границы сместились. Во многих ситуациях и вполне взрослый мужчина за 30 может запросто услышать в свой адрес это обращение.

В среде советской интеллигенции слово до сих пор иногда используют с иронией, указывая на сниженный стиль речи. Но для большинства «пацан» — это нейтральный синоним к словам «парень» или «молодой человек». У слова появились новые производные вроде «пацанский», «пацаненок» и даже «пацанство». Называя кого-то «пацаном» сегодня, мы редко задумываемся об унизительном контексте его происхождения. Этот путь — от свинопаса или недоразвитого мальчишки до друга и брата — слово проделало стремительно, уложившись всего лишь в несколько десятилетий бурной истории нашей страны.