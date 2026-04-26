Что пили на Руси до водки

Сегодня в России самым популярным алкогольным напитком по-прежнему остается пиво, за ним идут водка, вино и коньяк. Если посмотреть на статистику, объемы впечатляют — речь идет о миллиардах литров в год. И на этом фоне даже трудно представить, что всего пару веков назад вкусы были совсем другими. Тогда на Руси пили напитки, которые сегодня звучат почти как историческая редкость. Сейчас в моде «экзотика» вроде виски или текилы, хотя по сути это те же дистилляты из разного сырья. Но и у России когда-то был свой богатый алкогольный набор, пишет автор канала «ПИВКО И РЫБКА».

Одним из самых известных считается медовуха. Ее история уходит далеко в прошлое: официально ее как отдельный напиток относят к XVIII веку, но упоминания о меде как основе для питья встречаются еще в летописях X века. Есть даже версии, что древние славяне знали подобные напитки задолго до принятия христианства. В разные эпохи медовуху готовили по-разному. В старину ее долго выдерживали в дубовых бочках вместе с ягодным соком — иногда по 5, 10 и даже 30 лет. Позже процесс упростили и ускорили. В XX веке это уже была смесь меда, воды и спирта. Вкус у нее обычно сладкий, медовый, с легкой терпкостью, но без приторности.

Совсем другой характер у напитка под названием ол. По сути это старое ячменное пиво с добавлением большого количества хмеля и полыни. Именно полынь и задавала ему резкий травянисто-горький вкус и запах. Варить его начали примерно с XIII века, но широкого распространения он не получил и со временем исчез из обихода. Вкус у него на любителя — очень специфический, с выраженной горечью.

Еще один интересный напиток — березовица. По сути, это слегка забродивший березовый сок. Его оставляли в открытых дубовых бочках на солнце, и уже через несколько дней начиналось брожение. Напиток получался сладковатым, с бражным оттенком, иногда с легкими фруктовыми нотами. По историческим данным, он появился еще раньше кваса — до IX века.

Отдельно стоит полугар, или, как его раньше называли, хлебное вино. Его начали делать примерно в XVI веке из зерна — ржи, пшеницы, овса или ячменя. Сначала готовили брагу, потом перегоняли ее в медных кубах, иногда несколько раз. Вкус у напитка был ярко зерновой, с оттенками хлебной корки и опары. Крепость со временем закрепилась на уровне около 40%. Само название связано со способом проверки качества, когда часть спирта «выгорала» при поджоге.

И наконец вишняк — настойка на вишне с добавлением меда или, позже, сахара. Ягоды слегка раздавливали, но косточки обычно оставляли, затем заливали сладкой основой и оставляли бродить от пары недель до нескольких месяцев. Получался напиток с насыщенным вишневым вкусом, сладкий и немного терпкий, с заметным фруктовым ароматом.

Советские же алкогольные традиции вроде «на троих», гаражных посиделок и «на посошок» родились из дефицита и простой жизни, где спиртное было частью общения и праздника. Пили из граненых стаканов, закусывали тем, что было под рукой, а гаражи превращались в мужские клубы. В 90-е культура сменилась суррогатным алкоголем с резким вкусом и опасными последствиями, от «Royal» до дешевых ликеров и коньяков, которые до сих пор вызывают неприятные воспоминания, писал «ГлагоL».