За что петлюровцы убили Федора Келлера

В декабре 1918 года в захваченном петлюровцами Киеве зверски убили одного из самых доблестных генералов Императорской армии. Его гибель стала символом краха старой России и жестокости начавшейся Гражданской войны.

«Первая шашка Империи»

К 1918 году за плечами 61-летнего графа Федора Артуровича Келлера были Русско-турецкая война 1877–1878 годов, Русско-японская кампания и три года Великой войны. За личное мастерство кавалериста Келлера называли «первой шашкой России» и «лучшим клинком империи». Император Николай II подарил ему памятную именную шашку. В 1905 году, будучи генерал-губернатором Калиша, он ловил на лету брошенную террористом бомбу, а во время второго покушения получил тяжелое ранение, до конца жизни прихрамывая.

Убежденный монархист, в 1917 году он стал одним из двух генералов, командовавших корпусами, кто остался верен присяге и отказался подчиниться Временному правительству. Отстраненный от командования, он летом 1918 года уехал в Харьков, а затем оказался в Киеве. Он не видел для себя приемлемой силы, определенно выдвинувшей бы лозунг восстановления монархии (не стала ею даже Добровольческая армия, придерживавшаяся «непредрешения»).

Последний защитник Киева

Осенью 1918 года на Украине царил хаос. Гетман Скоропадский искал покровительства у кайзеровской Германии, а к городу с разных сторон приближались красные, белые и отряды петлюровской Директории УНР. Сам Келлер, разочаровавшись в политике гетмана, после недолгого командования с 18 по 26 ноября был отправлен в отставку.

14 декабря 1918 года, когда войска Петлюры подошли к Киеву, большинство защитников бежали вслед за скоропадским. Генерал Келлер не смог оставаться в стороне. Он возглавил горстку офицеров и юнкеров, надеясь прорваться из окруженного города на соединение с Добровольческой армией. Отряд столкнулся на Крещатике со вступающей в город Днепровской дивизией УНР: завязалась перестрелка (кто первый открыл огонь — неизвестно). Силы оказались неравными: отряд рассеялся, множество офицеров попало в плен, а сам Келлер укрылся в Михайловском монастыре.

Расстрел у памятника Хмельницкому

В монастыре петлюровцы арестовали Келлера, его адъютантов полковника Пантелеева и штабс-ротмистра Иванова. По свидетельствам очевидцев, Келлер держался с огромным достоинством. Он потребовал возврата армейских сумм, изъятых у него при аресте, и написал письмо самому Петлюре. Этот поступок, по некоторым данным, и сыграл роковую роль.

В ночь с 20 на 21 декабря арестованных вывезли из монастыря на санях. Расстрел произошел около 4 часов утра у памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади при переводе в тюрьму якобы при попытке к бегству. По одной версии, генерала и его адъютантов убили конвоиры после того, как из ближайшего сквера по ним открыли огонь. Очевидцы событий утверждали, что это было не «расстрелом», а «подлым убийством» — генерала и его спутников били штыками в спины. По свидетельствам, наутро на снегу виднелась широкая лужа крови.

Тела убитых были найдены епископом Нестором Камчатским в морге и похоронены под чужими именами в Покровском монастыре. Их могилы не сохранились.

Михаил Булгаков, лично знакомый с семьей Келлеров, в образе полковника Най-Турса («Белая гвардия») воплотил идеал русского офицерства, каким он его видел. Прототипом послужил именно «последний рыцарь империи» граф Федор Келлер, до конца оставшийся верным присяге и чести.