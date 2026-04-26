Николай II: сколько на самом деле денег было у последнего императора

В советских учебниках Николай II застрял в образе «царя-бала»: бесконечные приемы, шампанское и бриллианты на фоне народной нищеты. Но если заглянуть в финансовые отчеты и дневники той поры, картинка получается куда тоньше и интереснее, пишет автор канала «История. А вы знали?».

Мало кто знает, что личный кошелек императора не был бездонным. Еще Павел I в 1797 году ввел жесткие правила: назначил государственное «жалованье» для монарха и ограничил его траты. Даже выплаты детям начинались с рождения по четкой ставке и росли строго по мере их взросления.

К моменту восхождения на трон у Николая было около 1,3 миллиона рублей личных накоплений плюс наследство от отца, Александра III. Часть капитала лежала в европейских банках, хотя о точных суммах историки спорят до сих пор.

Да, содержание двора обходилось казне в миллионы. Но тут важно понимать: это не были карманные деньги императора. Из этих сумм оплачивалась работа колоссальной государственной машины и придворного аппарата. На этом фоне личные аппетиты семьи выглядели, прямо скажем, сдержанно.

Особая история — благотворительность. Она не была жестом «для галочки», а входила в бюджет двора как обязательный пункт. Помощь раненым, приюты, школы, больницы — деньги туда шли потоком. Александра Федоровна лично организовывала сборы, а дочери в войну работали в госпиталях. Детей вообще растили в строгости: они с малых лет знали, что часть их личных денег должна уходить тем, кому сейчас хуже.

Николай II постоянно получал письма с просьбами о помощи и часто помогал просителям напрямую, из своего кармана, поэтому ярлык «расточительного монарха» при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики.

Питался император просто: на завтрак ел хлеб с маслом, яйца, кашу со сливками и соленые огурцы, а на обед и ужин — суп, мясо с картофелем и иногда десерт вроде мороженого.