Из какого дерева на Руси строили бани на самом деле

Бытует расхожий миф: наши предки рубили баню чуть ли не из отборного кедрача, следуя заветам предков. Это не так. В реальности крестьяне XVIII–XIX веков были прагматиками до мозга костей. Они не гнались за экзотикой, а брали то, что росло под боком, было дёшево и выполняло свою единственную задачу — держать жар.

Каждое дерево имело своё место в иерархии банного дела. И распределение это было жёстким и продуманным.

Хвойные

Сосна и ель — главный строительный материал северных и центральных губерний, где эти деревья составляли основу леса. Именно из них рубили основной сруб. Почему? Хвойные дёшевы, легки в обработке и отлично держат тепло.

Но у этой медали есть обратная сторона, о которой предки знали не понаслышке. Смола, которой так богата сосна, при нагревании плавится. Источники сохранили красноречивое свидетельство тех лет: баня из ели могла доставить неприятный сюрприз — «иногда с потолка смола капнет, так волдырь вскочит».

Был и другой практический расчёт. Сосна или ель из северных регионов считалась более ценной из-за высокой плотности и низкой влагопоглощаемости. Бревна выбирали не тоньше 5 вершков (около 22 см в диаметре). Сруб снаружи досками не обшивали, чтобы древесина могла «дышать» и быстро сохла после топки. Так что, вопреки легендам, хвойный сруб — это не признак роскоши, а утилитарный выбор большинства.

Липа и осина

Если сосна шла на стены, то мягкие и дорогие лиственные порода были привилегией интерьера, где человеческое тело соприкасается с деревом. Это была разумная экономия.

Липа ценилась за уникальное свойство — она не даёт заноз, что в тесной парной на голое тело было критически важно. Эту древесину использовали для лавок, полков («полок»), скамей в предбанниках. Но сегодняшние любители «липовой» бани не учли бы один нюанс предков: доски из липы быстро темнеют от влаги и жара, да и найти ровную взрослую липу было непросто.

Осина же была настоящей рабочей лошадкой русского банного дела. Её не боялись пускать на части сруба, особо подверженные влаге. Почему она ценилась? Осина славилась тем, что пар в ней держался «легкий и духовитый». В отличие от раскалённой сосны, осина практически не нагревается, исключая риск ожогов при случайном касании. В некоторых регионах считалось, что осина несёт негативную энергетику, но прагматизм отодвигал суеверия на второй план: доски из этого дерева не выделяют смолу, а со временем только твердеют, приобретая красивый рыжий оттенок. Особая категория — так называемая болотная осина, которая росла в сырых низинах. Её древесина была рыхлой и гнила на корню, но из-за дешевизны именно её крестьяне часто пускали на постройку.

Кедр и лиственница

Эти породы в крестьянском быту были редкой экзотикой, привилегией Зауралья и богатых купеческих домов. Их свойства были феноменальны: они практически не гниют. Кедр занимал промежуточное положение между елью и пихтой, но по стойкости к гниению был близок к лиственнице, значительно превосходя обычную сосну. В Сибири, где леса изобиловали кедром, его могли использовать для строительства наравне с сосной и лиственницей.

Там, где эти породы были доступны, их ценили за невероятную долговечность и целебный аромат хвои, который, в отличие от сосновой смолы, не обжигал кожу, а оздоравливал лёгкие.

«Мусорная» тайна русского долголетия

Существовала и третья, самая удивительная категория — болотная осина. Это дерево считалось мусорным и продавалось за копейки. Бани из такого материала гнили на глазах: нижние венцы приходилось менять каждые 3–4 года. Максимальный срок жизни такой постройки едва дотягивал до 15–20 лет.

Так в чём же секрет восхищения иностранцев, которые считали, что русские бани стоят веками? Всё просто: крестьяне не чинили их, а возводили новые на старом месте. Выбирали ровную болотную осину, строили новенькую баню, а старую пускали на дрова, которыми эту самую новую баню и топили.

Дуб, береза, клен и ива

Однако перечень пород, из которых строили бани на Руси, этим не исчерпывался. В ход шло всё, что попадалось под руку в конкретной местности.

Дуб использовался точечно — для изготовления дверей, оконных рам и прочих крепких элементов, где требовалась особая твёрдость и прочность. В лесостепных районах, где сосна росла редко, бани могли рубить из клена, березы и даже ивы. Клен, например, ценился за способность равномерно впитывать влагу, которой в парной всегда в избытке. Береза же, хоть и широко использовалась, но легко загнивала, и срок службы такого сруба был невелик. В безлесных степных районах порой приходилось довольствоваться ивовыми кряжами, хотя это была вынужденная, а не лучшая мера.

Итог

Русская баня никогда не была продуктом единого стандарта. Она всегда была отражением географии, кошелька и ума хозяина. Это был гигантский природный конструктор, где под руку шло всё, что растёт вокруг.