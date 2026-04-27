27 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

27 апреля в России празднуют День парламентаризма, а еще в этот день жители страны поздравляют вахтовиков. Свой день рождения отмечает певец Стас Михайлов. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в России и мире, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 27 апреля.

Праздники в России

День российского парламентаризма

27 апреля (по старому стилю) 1906 года была Государственная Дума — первый демократический институт в истории России. Именно к этому событию и приурочен праздник, установленный федеральным законом в 2012 году.

Цель торжества — отметить преемственность государственных и парламентских традиций, а также привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления гражданского общества.

День вахтовика

27 апреля профессиональный праздник отмечают работники-вахтовики. Вахтовый метод предполагает, что человек на некоторое время переезжает в другое место, то есть он не возвращается домой каждый вечер, а остается на объекте в течение нескольких недель или месяцев.

Такой метод работы широко применяется в нефтегазовой сфере, на разработках месторождений, лесозаготовках и в рыболовном промысле. Исследование 2022 года показало, что среди российских регионов наиболее популярна работа вахтовым методом в Ямало-Ненецком АО, на Сахалине и в Забайкальском крае.

Какие еще праздники отмечают в России 27 апреля

День Республики Саха (Якутии);

День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов.

Праздники в мире

День азбуки Морзе

27 апреля 1791 года родился американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе. Именно он разработал в 1838 году способ кодирования букв алфавита, цифр, знаков препинания и других символов при помощи длинных и коротких сигналов: «тире», «точек» и пауз, разделяющих буквы. Азбука Морзе по сей день используется военными и радиолюбителями.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 апреля

День безопасного транспорта в Иране;

День независимости Сьерра-Леоне;

День свободы в ЮАР;

Национальный день ветеранов в Финляндии.

Какой церковный праздник 27 апреля

Празднование Виленской иконы Божией Матери

Согласно преданию, Виленская икона Божией Матери была написана святым евангелистом Лукой. Долгое время она была родовой святыней императоров в Константинополе. В 1472 году образ перенесла в Москву София Палеолог, супруга великого князя Московского Иоанна III (1462–1505). В 1495 году великий князь благословил этой иконой свою дочь Елену на брак с Литовским королем Александром. В связи с этим образ перенесли в бывшую столицу Литвы Вильно.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 апреля

День памяти исповедника Мартина;

День памяти мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских;

День 1000-ч мучеников Персидских и Азата скопца.

Приметы на 27 апреля

Нельзя обижать воронов и лис — будет несчастье;

Вороны сидят на земле — будет тепло, много летают — похолодает;

Заметить журавля — к большой удаче, двух — к свадьбе, стаю — к гостям;

Нельзя спорить и обманывать — навлечешь проблемы.

Кто родился 27 апреля

Леонида Рошаля называют «Детским доктором мира»: на протяжении карьеры он помогал детям, пострадавшим в крупных катастрофах — например, при землетрясении в Армении (1988) и теракте в Каспийске (2002). Также он был одним из переговорщиков, когда террористы захватили театр на Дубровке (2002) и смог вывести восемь детей-заложников. С 2015 года Рошаль президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Эстрадный певец Стас Михайлов родился 27 апреля 1969 года. В начале карьеры он Сочи и работал на студии звукозаписи. С 1992 года Михайлов работал в московском Театре эстрады. Успех пришел к артисту в 2004 году, когда на «Радио Шансон» прозвучала его песня «Без тебя». С тех пор почти каждый год певец выпускает альбомы.

Сейчас Стас Михайлов — народный артист России, а также многократный лауреат премий «Золотой граммофон» и «Шансон года».

Кто еще родился 27 апреля