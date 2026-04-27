Какого роста на самом деле был Наполеон

Пожалуй, ни о ком из исторических деятелей не сложено столько нелепых мифов, сколько о французском императоре Напонеоне Бонапарте. И один из самых живучих из них — это, конечно, история о его карликовом росте. Мы привыкли к образу смешного коротышку, этакого пухлого гнома в огромной шляпе и с рукой, заложенной за борт сюртука.

© Кадр из фильма "Наполеон", 2023

Между тем, это такая же чушь, как и байка о том, что дикий помещик Салтычиха на спор сожрала сбитый истребитель. Пришло время разобраться в этом вопросе раз и навсегда.

5 футов и 2 дюйма: за что ухватились островитяне

Основой для легенды о низком росте «корсиканского чудовища» стала официальная запись врачей, проводивших вскрытие тела императора в 1821 году на острове Святой Елены! Личный доктор Наполеона Франческо Антоммарки скрупулёзно измерил тело и записал, что его рост составлял 5 футов 2 дюйма и 4 линии.

На этом месте для нас и кроется главная западня. В XIX веке единых стандартов длины не существовало. И когда английские газеты и карикатуристы увидели эту цифру, они, естественно, перевели её в привычные для себя английские дюймы. 5 футов 2 дюйма — получилось что-то около 1 метра 57 сантиметров (157 см). Образ готов!

Французский секрет этих «двух дюймов»

Но коварство кроется в мелочах. Врач Антоммарки использовал французскую систему мер, существовавшую во Франции до введения метрической. Французский фут (pied de roi) был длиннее своего английского собрата. Если английский фут равен 30,48 см, то французский — 32,48 см.

Следовательно, переводить знаменитое «5 футов 2 дюйма» нужно было не в британские, а во французские единицы. И тогда арифметика даёт совершенно иной результат: примерно 168-169 сантиметров. Это подтверждают и современные антропологические исследования скелета Наполеона, давшие результат в 168,8 см.

169 см: много это или мало?

Сегодня средний рост мужчины в России стремится к 178 см, поэтому для нас 169 см — это невысокий мужчина. Но мы забываем главное — эпоху. До начала промышленной революции и «акселерации» — роста благосостояния и качества питания — люди были в целом ниже. В годы жизни Бонапарта средний рост французского мужчины составлял 164-165 см. Таким образом, император не только не был карликом, но и превосходил своих соотечественников на 4-5 сантиметров. Он был среднего или даже чуть выше среднего роста.

Английская пропаганда и «Маленький капрал»

В ход пошла и добрая старая пропаганда. Британские карикатуристы, такие как знаменитый Джеймс Гилрей, изо всех сил превращали грозного завоевателя в потешного напыщенного карлика. Сам Наполеон с уважением говорил о своём «некоронованном короле» Уильяме Питте:

«Он сделал больше, чем все армии Европы, чтобы победить меня». И это в условиях, когда в XIX веке карикатуры в газетах были главным, а для многих — единственным «фактом».

И, конечно, его ласковое прозвище среди французских солдат — «le petit caporal» (маленький капрал) — переводили буквально. На самом деле прозвище было связано не с его физическими данными, а с его молодостью и удалью, с тем, что он лично был «своим для солдат», а не с его комплекцией. Он не носил звание капрала, но любил облачаться в форму капрала, чтобы быть ближе к армии, получая от этого уважение и авторитет.

Итог: дворик для великанов

Вердикт один: Наполеон Бонапарт был обычным человеком своего времени. Не низкорослым. Все разговоры о коротышках — не более чем подтасовка фактов врагами и искажение данных.

Впрочем, есть росинка правды: на фоне своих маршалов — настоящих верзил вроде Мюрата (190 см) или Мортье (195 см) — император действительно казался ниже. Да и личную охрану он отбирал из красивых гренадеров, причём не ниже 178 см.

Ну, знаете, если пускать в свой кабинет одних самых крутых охранников на районе — легко прослыть и не мелким.