Николай II: что сделали с головой императора после расстрела на самом деле

Представьте, что вы следователь, которому больше ста лет пытаются приписать фантастические преступления. Примерно в такой роли оказался бывший глава архивов ФСБ Василий Христофоров. Потому что нет, наверное, более живучего мифа о последних днях Николая II, чем история о том, как его отрубленную голову отвезли в кремлевский кабинет Ленина. Откроем эту тему и раз и навсегда разберемся, что было правдой, а что — мрачной пропагандой.

Масонский заговор или простая жестокость?

По официальным данным, большая часть участников расстрела вскоре сама пала жертвой «красного террора». Но молва упорно приписывала убийству нечто большее, чем политическую расправу. Все началось с расследования, которое вел следователь по особо важным делам Колчака, Николай Соколов. Он вообще считал, что убийство носило ритуальный характер.

Согласно его выводам, тела расстрелянных были расчленены и уничтожены с помощью огня и серной кислоты. Отрезанные же головы, по некоторым данным (например, от историка Петра Мультатули), убийцы якобы не тронули. В этих версиях нетрудно запутаться, но именно они породили самые страшные слухи.

Сатанинский ритуал или голова в банке со спиртом?

Среди эмигрантов и конспирологов версия о ритуале развилась в настоящий мистический триллер. Вплоть до того, что основатель ВЧК Феликс Дзержинский якобы лично вывез головы императорской четы в Европу прямо перед своим визитом в Швейцарию, чтобы передать их масонам.

Но публику, конечно, больше будоражила другая версия: более приземленная, но от того не менее жуткая. Молва утверждала, что отрубленную голову Николая II лично привез в Москву главный уральский большевик Голощекин. А вождь мирового пролетариата якобы хранил ее... в банке со спиртом у себя в рабочем кабинете в Кремле. Некоторые особо впечатлительные граждане даже «видели» эту голову собственными глазами, вспоминая, что у нее была глубокая рана на месте левого глаза.

Официальное расследование: что сказали в ФСБ

Но, как говаривали в Одессе, слухи — это не факты. И когда спустя почти сто лет после трагедии к делу подключились профессионалы из архивов и Следственного комитета, выяснилась скучная, но железобетонная правда. Бывший руководитель управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров на конференции в 2017 году прямо заявил: «У нас нет ни одного документа... и ни одного косвенного указания участников этих событий об отсечении головы».

Более того, Христофоров подчеркнул нелогичность этой версии с точки зрения самого большевистского режима: советские госорганы не стали бы прибегать к такому методу, так как это свидетельствовало бы, что они переняли практики у «имперского периода» с его пытками и публичными казнями.

Свидетельства, которые «всплыли» и исчезли

Откуда же взялись сами слухи? У них было несколько источников, далеких от документальной достоверности. Например, друг (а потом враг) Григория Распутина, иеромонах-расстрига Илиодор (ставший агентом ВЧК), якобы видел царскую голову в некой тайной кремлевской комнате. Фигурировали и мемуары генерала Мориса Жанена, который утверждал, что головы отчленили, положили в опилки и увезли.

Однако следователи проверили каждый шаг подозреваемых. Например, Владимир Соловьев, много лет занимавшийся этим делом, прямо назвал все эти истории про голову, погребенную в Кремлевской стене или якобы виденную у Ленина, не более чем «байкой» и «анекдотом». Комиссия по идентификации останков в 90-х годах также пришла к выводу, что это миф, и развенчала его, в частности, отвечая на запросы Синода.

Подводя итог, можно сказать, что миф об отрезанной голове оказался долгожителем. Во многом он живуч из-за своей чудовищной простоты, которая отвечает на вопрос: «Как большевики могли быть уверены, что царь мертв?». Ответ следователей ФСБ и Генпрокуратуры однозначен: не было ни обезглавливания, ни ритуального убийства, ни жуткой коллекции Ильича. Это была обычная, безжалостная и кровавая работа по уничтожению врагов. Без мистики, но от этого не менее страшная.