Как в Польше исчезло понятие «украинское население»

28 апреля 1947 года в Польше началась операция «Висла». Власти республики с привлечением органов государственной безопасности и армии насильно переселили в западные регионы страны около 140 тыс. украинцев, проживавших ранее на прилегающих к советской границе землях. По словам историков, принудительные миграции привели к массовой ассимиляции украинского населения в польской среде.

Украинский национализм

В 1920-е годы земли, заселённые этническими украинцами, были поделены между различными государствами. Больше всего украинцев проживало в СССР и Польше. Многие из украинских националистов, пытавшихся создать Украинскую Народную Республику, но разгромленных большевиками, бежали в Европу, где занялись формированием радикальных политических группировок, по идеологии близких к фашизму. В 1929-м часть из них объединилась в Организацию украинских националистов (ОУН)*. Её возглавил бывший австрийский офицер и деятель УНР Евгений Коновалец.

Руководство ОУН быстро наладило сотрудничество с немецкими спецслужбами. Особенно тесным оно стало после прихода к власти в Германии Гитлера. Осознав исходящую от такого сотрудничества опасность, сотрудники советской разведки ликвидировали в 1938 году Коновальца. После этого ОУН разделилась на две фракции, которыми руководили родственник Коновальца Андрей Мельник и радикал Степан Бандера. Обоих завербовали в качестве агентов гитлеровские спецслужбы. По словам историков, националисты хотели сделать территории компактного расселения украинцев этнически однородными, уничтожив на них русских, евреев и поляков.

Нацисты комплектовали украинскими националистами разведывательно-диверсионные подразделения, а после нападения на СССР — органы самоуправления на оккупированных территориях. Но из-за низкого уровня дисциплины, коррупции и самоуправства руководство Третьего рейха арестовало ряд лидеров националистов, включая Бандеру, ограничило полномочия тех, кто остался на свободе, а на базе диверсионных подразделений стало формировать карательные части вспомогательной полиции. Украинские полицаи участвовали в массовых убийствах мирного советского населения, в том числе в уничтожении евреев.

В 1942-м у бандеровской фракции ОУН появилось военизированное крыло, которое в дальнейшем получило название Украинская повстанческая армия (УПА)**. В неё вступали бывшие боевики нацистской вспомогательной полиции. По словам историков, несмотря на лозунги о борьбе за независимость Украины от любых внешних сил, на практике УПА активно взаимодействовала с гитлеровскими спецслужбами, получая от них материально-техническую и информационную помощь.

В 1943—1944 годах боевики УПА при содействии других коллаборационистских формирований устроили на Западной Украине массовое убийство польского населения, известное в историографии как Волынская резня. Жертвами расправ стали, по разным оценкам, от 30 тыс. до 200 тыс. человек.

«В стремлении добиться полной этнической однородности на территории Волыни националисты доходили до того, что уничтожали смешанные украинско-польские семьи, не говоря уже о самих поляках. Проведение после завершения войны операции «Висла» было своего рода ответом поляков на Волынскую резню», — рассказал в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

В 1944 году Западная Украина была освобождена Красной армией от гитлеровских оккупантов. УПА по договорённости с нацистскими спецслужбами перешла к диверсиям и террору в тылу, в том числе к уничтожению жителей региона, стремившихся к миру и изъявивших желание жить при советской власти. Параллельно боевые отряды украинских националистов проникали в восточные воеводства Польши и вступали в схватки с польскими партизанами.

Операция «Висла»

На конференциях руководства СССР, Великобритании и США во время Второй мировой войны решили установить границу между Советским Союзом и Польшей по линии Керзона. К востоку от неё проживали преимущественно восточные славяне, а к западу — поляки. Таким образом, официальная Варшава окончательно теряла территории Западной Украины и Западной Белоруссии (за исключением отдельных уступок со стороны СССР, таких как Подляшье и Надсанье), принадлежавшие ей до 1939 года. Взамен Польша по инициативе Советского Союза получала земли Восточной Германии. Это привело к тому, что значительное количество украинцев оказалось в Польше, а поляков — в СССР. Поэтому в сентябре 1944 года правительства Украинской, Белорусской и Литовской ССР договорились с Польшей об обмене населением.

«Власти Польши стремились к созданию мононационального государства», — отметил Александр Макушин.

К концу 1946 года из Советского Союза в Польшу выехали около 1,1 млн человек, а из Польши в СССР — 518 тыс. И всё равно в Польше осталось значительное количество людей, считавших себя украинцами, а также русинами, бойками и лемками — восточными славянами, которых часто считают субэтносами украинцев.

Представители ОУН и УПА реагировали на обмен населением негативно. Они боролись с отъездом украинцев из Польши как с помощью пропаганды, так и террористическими методами. Националисты распространяли слухи, что советские власти отправляли поляков в Сибирь. Тех, кто соглашался на переезд, часто убивали боевики УПА.

«Освобождение Польши всё ещё не закончилось, потому что продолжала существовать УПА. После войны шёл настоящий «бой после победы» против этих бандформирований», — подчеркнул в разговоре с RT историк, эксперт историко-просветительского интернет-проекта «Мой край. История» Александр Кадира.

Националисты поджигали деревни с жителями, не поддерживающими ОУН, нападали на польские сёла и убивали поляков. В марте 1947 года в результате теракта УПА погиб герой борьбы с нацизмом, заместитель министра обороны Польши Кароль Сверчевский.

Весной 1947 года правительство Польши подняло вопрос о переселении остатков украинского населения республики в УССР. Однако советские власти отреагировали на эту инициативу без энтузиазма — в Киеве и Москве понимали, что всё ещё остававшиеся в Польше украинцы сочувствуют националистам. Кроме того, в СССР на тот момент были исчерпаны ресурсы, чтобы принимать такое количество переселенцев. Поэтому Варшаве пришлось решать проблему самостоятельно.

17 апреля 1947 года Государственная комиссия безопасности Польши создала оперативную группу «Висла», в которую входили пять армейских пехотных дивизий, 1-я дивизия Корпуса внутренней безопасности и два отдельных полка (сапёрный и автомобильный). Численность группы историки оценивают в 17,5—20 тыс. военнослужащих. Общее руководство оперативной группой осуществлял заместитель начальника генерального штаба Войска Польского Стефан Моссор.

Весной польские силовики начали войсковую операцию против действовавших на территории Польши отрядов УПА. К 30 июля 623 бандеровца были ликвидированы, 796 взяты в плен, а 56 сдались властям добровольно. Кроме того, были задержаны более 1,5 тыс. предполагаемых пособников ОУН-УПА. Часть арестованных приговорили к смертной казни или длительным срокам лишения свободы. Находившиеся под подозрением проходили проверку в специальном фильтрационном лагере.

28 апреля 1947 года власти Польши начали массовое выселение украинцев, русинов, бойков и лемков из прилегающих к советской границе регионов. Это событие описывается в исторических источниках как операция «Висла».

Переселенцам давали от 24 до 48 часов на сборы, после чего их отправляли на так называемые возвращённые земли — территории на западе Польши, ранее принадлежавшие Германии. Причём власти Польши селили максимум несколько украинских семей в один населённый пункт.

«Людей отвозили на новое место, где они начинали жизнь с нуля. Их заселяли или в брошенные немцами дома, которые не понравились полякам, или в пустующие польские жилища, из которых поляки переселились в добротные немецкие», — рассказал Александр Макушин.

К концу июля 1947 года из восточных регионов Польши в западные принудительно переселили более 137 тыс. человек. Оперативную группу «Висла» расформировали. По словам историков, поставленные официальной Варшавой задачи были преимущественно выполнены.

«Был нанесён очень серьёзный удар по бандитскому подполью», — отметил Александр Кадира.

Лишь несколько сотен боевиков УПА смогли проникнуть в американские зоны оккупации через Чехословакию и сдаться властям США. Осенью 1947 года руководству ОУН-УПА пришлось официально заявить о роспуске своих структур в Польше.

«Лет через пять после операции «Висла» на территории Польши исчезло само понятие украинского населения. Регионов компактного расселения украинцев практически не осталось. Украинцы постепенно были ассимилированы», — подчеркнул Александр Макушин.

По словам историков, официальная Варшава решила задачу создания мононационального государства. Крупные группы украинского населения появились в Польше только за счёт эмиграции после развала СССР.

* «Добровольческое движение организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда Российской Федерации от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).