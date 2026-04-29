1 Мая: как появился праздник и что в мире отмечают в этот день

Первомай у многих россиян ассоциируется с длинными выходными: самое время открыть дачный сезон, устроить пикник с шашлыками. Политическая составляющая Праздника Весны и Труда — именно так официально называется 1 Мая в России — давно отошла на второй план. Однако исторически это был день борьбы трудящихся за свои права. Как возник Первомай, почему он стал одним из главных советских праздников и какие традиции сохранились до наших дней — в материале «Газеты.Ru».

Россияне в первый майский день отмечают Праздник Весны и Труда. Эта дата также является торжественной и в некоторых других странах — отличаются лишь названия.

В России 1 Мая — государственный праздник и нерабочий день. В 2026 году жители страны будут отдыхать три дня подряд: с пятницы 1 мая по воскресенье 3 мая.

Кстати

30 апреля — четверг, предпраздничный рабочий день. Продолжительность работы сокращается на один час.

Традиция празднования 1 Мая берет начало в конце XIX века на фоне подъема рабочего движения. Сегодня в России праздник в значительной степени лишился идеологической нагрузки. Хотя шествия профсоюзов все еще проводятся, куда больше внимания привлекают фестивали, концерты и ярмарки, которые организуют по всей стране. Несмотря на обилие развлекательных программ, многие россияне в этот день предпочитают уехать за город — на дачу или на пикник.

Одной из современных традиций 1 Мая стали шашлыки на природе. Обычай жарить мясо на углях в первые майские дни появился еще в Российской империи — в XVIII веке, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» историк Дмитрий Вятчин. Инициатором выступил император Петр I: ему была близка европейская практика устраивать пиршества в ночь на 1 мая, во время Вальпургиевой ночи.

Особенной пышностью отличался первомайский пикник в Немецкой слободе — излюбленном месте государя. Постепенно мода на такие увеселения распространилась не только среди дворян, но и среди крестьян. Дмитрий Вятчин Историк

История праздника 1 Мая

События в Чикаго в ХIХ веке

Конец XIX века ознаменовался подъемом рабочего движения во многих странах. Активная борьба за права трудящихся развернулась и в США. Именно там 1 мая 1886 года прокатилась волна митингов и забастовок. В Чикаго многодневный протест перерос в жестокое столкновение митингующих с полицией. В историю этот эпизод вошел как трагедия на площади Хеймаркет, или Хеймаркетская бойня.

Тогда на улицы вышло от 30 до 40 тысяч человек. Рабочие требовали положить конец использованию детского труда, сократить 15-часовой день до 8-часового и ввести два полноценных выходных в неделю. Полиция попыталась разогнать толпу, и в ответ в сторону стражей порядка полетела бомба. В результате взрыва погибло не менее семи офицеров. Стражи порядка открыли огонь на поражение. По разным оценкам, среди протестующих было от четырех до шести убитых, около сотни раненых. Более ста человек были арестованы.

После побоища на Хеймаркет начались гонения на профсоюзных лидеров. Восьмерых активистов арестовали по подозрению в организации взрыва. Четверых приговорили к смерти, хотя улики против них были шаткими. Это лишь подстегнуло рабочее движение — демонстрации не прекратились.

Вскоре дата 1 мая закрепилась как символ борьбы пролетариата за свои права.

В 1889 году на учредительном конгрессе Второго Интернационала в Париже постановили ежегодно отмечать Первое мая как Международный день трудящихся — в знак солидарности с чикагскими рабочими и их требованием восьмичасового рабочего дня.

1 мая в России

Первые маевки прошли в 1890 году в Варшаве Тогда на нелегальную стачку вышли около десяти тысяч человек. Власти мгновенно объявили подобные сходки вне закона. Этот запрет официально действовал вплоть до 1917 года.

Однако уже в 1891 году в Санкт-Петербурге состоялся первомайский пикет. Около двухсот человек во главе с социал-демократом Михаилом Брусневым устроили маевку. Их требования были радикальными: смена политического строя.

Что такое маевка

В России «маевкой» называли весеннюю загородную прогулку или пикник. Такая прогулка могла состояться в любой погожий день, даже в апреле, если к тому времени растаял снег, прогрелась земля и зазеленела первая трава.

С развитием социал-демократического движения слово приобрело другой смысл — так стали называть нелегальные собрания рабочих. Поскольку открытые демонстрации в царской России были запрещены, люди использовали загородные встречи как прикрытие, иногда маскируя их под пасхальные гуляния.

В 1960-е годы, в период «хрущевской оттепели», традиция возродилась уже в студенческой среде. Например, в новосибирском Академгородке с 1966 года комсомол проводил официальные «политические маевки». Это была не альтернативная политика, а разрешенная форма досуга. К 1990-м годам слово почти исчезло из обихода.

Сегодня «маевка» встречается в названиях фестивалей и слетов.

С началом XX века подобные акции стали проходить все чаще. В 1901 году рабочие Харькова, Гомеля и Тифлиса вышли на демонстрации с требованиями улучшить условия найма. А 1 мая 1912 года по всей стране в митингах участвовало уже около 400 тысяч человек. Перед каждой акцией среди рабочих распространяли листовки — их называли «первомайскими прокламациями» — с призывами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день».

К 1914 году к забастовщикам начали присоединяться солдаты, матросы и крестьяне. Митинги стали неотъемлемой частью революционного движения в России. После Октябрьской революции 1917 года 1 мая получило статус государственного праздника с названием День Интернационала.

Первомай в советскую эпоху

С 1918 года 1 мая в России стало официальным нерабочим днем. А 30 июня 1928 года ВЦИК и Совнарком РСФСР выпустили постановление, по которому выходными стали сразу два числа — 1 и 2 мая. В честь этого события по всей стране организовали массовые демонстрации и парады физкультурников с лозунгами: «Мир! Труд! Май!», «Да здравствует 1 Мая!». Праздник превратился в один из главных идеологических символов СССР.

С каждым годом торжества становились все масштабнее. В 1933 году впервые прошел воздушный парад — над Красной площадью пролетели самолеты «Максим Горький» и И-16. С той поры показ военной техники, шествия и парады на Первомай стали традицией. Она прерывалась лишь в годы Великой Отечественной войны.

В 1970 году 1 Мая переименовали в День международной солидарности трудящихся. Идеологическая составляющая праздника почти не изменилась: звучали призывы поддерживать пролетариат капиталистических стран и национально-освободительные движения в государствах «третьего мира». Спустя ровно двадцать лет, 1 мая 1990 года, прошла последняя первомайская демонстрация в истории СССР.

В 1992 году День международной солидарности трудящихся официально переименовали в Праздник Весны и Труда.

Что отмечали 1 мая до появления рабочего движения

В европейских странах

Жители Европы активно отмечали начало мая задолго до индустриализации и борьбы рабочих за своих права. Торжества сначала имели языческие корни, позже к ним добавились христианские традиции.

Так, в кельтской и германской культурах 1 мая было связано с двумя крупными событиями — Белтейном и Вальпургиевой ночью. Белтейн, занимавший важное место в кельтском календаре (одно из четырех главных годовых торжеств), знаменовал середину весны. В его честь проводили магические обряды, чтобы обеспечить урожай и отогнать злых духов. У германцев ночь накануне 1 мая называли Вальпургиевой: люди верили, что ведьмы в это время слетаются на шабаш. Для отпугивания нечисти разжигали костры и ходили с факелами. Позже языческие ритуалы смешались с христианскими традициями.

На Руси

У восточных славян ночь на 1 мая была посвящена богине Живе — олицетворению любви, летнего тепла и самой жизни. Ее почитали как заступницу женщин: незамужние девушки молились ей о хороших женихах, а те, кто уже состоял в браке, просили о здоровом потомстве.

Праздник сопровождался массовыми гуляньями: люди водили хороводы, исполняли обрядовые песни, соревновались в прыжках через пламя костров. Земледельцы совершали особые ритуалы, призванные обеспечить богатый урожай.

В каких странах отмечают 1 Мая

Соединенные Штаты Америки

Официальный День труда в США приходится на первый понедельник сентября. Однако 1 мая здесь тоже не проходит незамеченным: в этот день нередко устраивают акции протеста и шествия в защиту прав наемных работников.

Германия

Здесь 1 мая носит название Tag der Arbeit (День труда) и является официальным праздничным днем. Под эгидой профсоюзов и политических партий проходят митинги, шествия и другие мероприятия.

1 мая во Франции — не только государственный выходной (Fête du Travail), но и День ландыша. Люди обмениваются маленькими букетиками этих цветов. Параллельно профсоюзы организуют традиционные демонстрации трудящихся.

Китай

С 1 мая в Китае стартует так называемая «Золотая неделя труда». До 2008 года выходными были все семь дней, затем праздники урезали, но в 2019 году китайским работникам снова вернули недельные каникулы.

Куба

На Острове Свободы 1 Мая превратилось в масштабную идеологическую акцию. В этот день проводятся массовые шествия в знак солидарности с рабочим классом и поддержки социалистического правительства.

Финляндия

В Финляндии 1 мая имеет совсем иную окраску, нежели День труда. Здесь разворачивается красочный студенческий карнавал под названием Ваппу (Vappu). Главный ритуал праздника — водружение белой абитурской фуражки (символа учащихся) на голову статуи нимфы Хавис Аманды, которая стоит на Рыночной площади в Хельсинки. Весь город погружается в атмосферу весеннего фестиваля, далекого от политических лозунгов.

Народные приметы на 1 мая

* Если с 1 мая кукушка начинает куковать в лесу, то пришло время сеять лен.

* Кукушка летает по деревне и издает громкие и тревожные звуки — к беде: пожару или наводнению.

* Если расцвела ольха — пора сеять гречиху.

