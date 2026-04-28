Пудов день и память апостолов: что стоит за датой 28 апреля

28 апреля 2026 года по новому стилю православные вспоминают апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима. Это люди из самого раннего круга учеников, которые были рядом с апостолом Павлом и помогали распространять христианство, когда оно только начинало выходить за пределы Иудеи и закрепляться в городах Римской империи.

Аристарх родом из Фессалоники, его часто называют одним из самых близких спутников Павла. В книге Деяний он появляется не раз — сопровождает апостола в поездках и, по сути, проходит с ним через все трудности. По преданию, позже он стал епископом Апамеи Сирийской и погиб как мученик, отмечает издание «Вокруг света».

Пуд известен как римский христианин. Считается, что его дом был одним из мест, где собирались первые верующие в Риме. В этом смысле его память как бы возвращает к той самой ранней общине, где вера только набирала силу.

Трофим — уроженец Эфеса, тоже из числа спутников Павла. О нем говорится и в Деяниях, и в посланиях, то есть это не какой-то легендарный персонаж, а реальный участник миссионерской работы. По церковному преданию, он продолжал проповедь и позже тоже пострадал за веру.

В храмах вспоминают этих святых и других, указанных в календаре. Верующие приходят на службу, молятся дома, читают жития. Каких-то особых бытовых обычаев за датой не закрепилось — это больше про церковную память, чем про народные гуляния. В целом день проходит спокойно, без лишней суеты.

На Руси этот день был известен как Пудов день. Название закрепилось из-за апостола Пуда — его имя просто лучше запомнилось в народе. В это время обычно занимались пчелами: проверяли пасеки, смотрели, как они пережили зиму, и прикидывали, пора ли выставлять ульи.

Если весна выдавалась ранней и теплой, к концу апреля начинались настоящие хлопоты с пасекой. Вот так и получилось, что церковная дата и обычная жизнь немного переплелись: в храме — память апостолов, а в быту — свои заботы, вполне земные и понятные.

Накануне православные отмечали день памяти папы римского Мартина Исповедника, который жил в VII веке. Священнослужитель открыто пошел против воли императора и был сослан в Крым, где умер в нищете и одиночестве, писал «ГлагоL».