Как Екатерина II хотела перекроить Европу

Иногда великие державы не просто воюют. Они мечтают. И в конце XVIII века Россия мечтала особенно дерзко.

От Кючук-Кайнарджи к большим планам

1774 год. Только что отгремела первая русско-турецкая война. Кючук-Кайнарджийский договор принёс России выход к Чёрному морю, протекторат над христианами Балкан и огромную контрибуцию. Османская империя выглядела тяжело больной. Именно тогда у Григория Потёмкина и самой Екатерины начала вызревать идея, которая позже получит название «Греческий проект».

Сначала это были отдельные мысли в переписке. Как закрепиться в Крыму. Как использовать греческих добровольцев. Как дальше ослаблять Порту. Постепенно мысли складывались в систему. Потёмкин видел дальше всех. Для него Новороссия была не просто новыми землями, а плацдармом для куда более масштабной игры.

Константин — имя не случайное

1779 год. У великого князя Павла Петровича рождается второй сын. Ему дают имя Константин. Не просто так. Кормилицу выбирают гречанку по имени Елена. Уже тогда при дворе шушукались: мальчика готовят на престол будущей «Восточной империи».

Это был не семейный каприз. Это был чёткий политический сигнал всей Европе. Восстановление Византии, православный император в Константинополе — идея, которая будоражила воображение.

1782-й: письмо, которое потрясло

Самый важный документ — конфиденциальное письмо Екатерины императору Иосифу II от 10 (21) сентября 1782 года. Черновик готовил Александр Безбородко, Потёмкин внёс свои правки и дополнения. Текст получился одновременно осторожным и чрезвычайно смелым.

Императрица жаловалась на турок: притесняют торговлю, подстрекают татар, нарушают права дунайских княжеств. А потом переходила к главному. Если Османская империя всё-таки рухнет, то почему бы не воспользоваться моментом?

План в общих чертах был таким:

На европейских землях Турции создать независимую Греческую империю со столицей в Константинополе. На престоле — великий князь Константин Павлович.

Между Россией, Австрией и Грецией учредить буферное государство Дакию (Молдавия, Валахия, Бессарабия) под властью христианского монарха.

Россия получала Очаков, земли между Бугом и Днестром и укрепляла позиции на Чёрном море.

Австрия тоже получала свою долю балканских территорий.

Екатерина подчёркивала: сама Россия не ищет чрезмерных приобретений. Главная цель — «восстановить древнюю Греческую монархию» и ослабить общего врага христианского мира. Звучало возвышенно. На деле же речь шла о контроле над проливами и выходе России в Средиземное море.

Потёмкин — душа предприятия

За всем этим стоял Григорий Александрович Потёмкин. Именно он был главным двигателем и энтузиастом. Именно он превращал южные степи в базу будущего наступления. Именно он видел в православных народах Балкан естественных союзников России.

Их переписка с Екатериной в эти годы — это удивительный сплав стратегии, амбиций и практического расчёта. Императрица его иногда остужала, иногда сама загоралась. Но в целом они двигались в одном направлении.

Почему проект не состоялся

Однако грандиозный замысел так и остался на бумаге.

В 1787 году началась новая война с Турцией — тяжёлая и затяжная. В 1790 году умер Иосиф II. В 1791-м, не дожив до конца войны, скончался Потёмкин. Без этих двух ключевых фигур проект лишился главных архитекторов.

Кроме того, Европа явно нервничала. Англия, Франция, Пруссия вовсе не желали видеть Россию хозяйкой Босфора. Слишком сильная держава на юге их пугала.

Самой Екатерине в последние годы тоже пришлось стать осторожнее. Она понимала риски. Полный раздел Османской империи мог породить такой хаос, что выгоды оказались бы сомнительными.

Ясский мир 1791 года принёс России Очаков и земли до Днестра. Но о Константинополе и Греческой империи речь уже не шла.

Что осталось после мечты

Историки до сих пор спорят: был ли «Греческий проект» реальным планом конкретных действий или всё-таки долгосрочной геополитической концепцией, стратегической мечтой?

Скорее второе. Екатерина и Потёмкин мыслили очень масштабно. Они видели возможность радикально изменить карту Европы и навсегда решить «восточный вопрос» в свою пользу. Но они были достаточно опытными политиками, чтобы понимать: такие вещи одним ударом не делаются.

Проект показал и пределы возможностей екатерининской России, и её невероятные амбиции. Он стал одним из самых ярких примеров того, насколько далеко могла зайти русская императрица в своих планах.

Даже не воплотившись в жизнь, «Греческий проект» оставил глубокий след. Он повлиял на всю последующую восточную политику России. И до сих пор заставляет нас размышлять о том, как мечты правителей иногда меняют ход истории — даже если остаются только на бумаге.