В каких регионах России жилось лучше всего в 90-х

90-е — это когда вся страна летела с обрыва, а некоторые регионы падали заметно медленнее. Или даже умудрялись хвататься за кусты по дороге вниз. Рая нигде не было. Но разница между «совсем отчаянно» и «относительно терпимо» оказалась огромной.

Зарплаты: динамика по годам

Вот здесь всё видно особенно жёстко и наглядно.

Начало десятилетия. 1991–1992 годы. Гиперинфляция. Номинальные зарплаты скакнули в разы, но реальные рухнули практически везде. По данным Росстата, в 1991 году средняя зарплата по РСФСР составляла около 557 рублей. В 1992-м уже номинально 6 тысяч. Однако покупательная способность обвалилась катастрофически. Задержки зарплат только начинались, но уже чувствовались.

К 1994 году картина более-менее стабилизировалась в номиналах, и вот тут разрывы между регионами стали бросаться в глаза. Средняя по России — 220,4 тысячи рублей. Москва — 325,5 тысячи. Тюменская область — 540,9 тысячи. А Ямало-Ненецкий автономный округ — 826,8 тысячи рублей. Почти в четыре раза выше, чем в самых бедных регионах.

1995–1996 годы — пик кризиса и невыплат. Средняя по стране выросла номинально до 484 тысяч в 1995-м и 805 тысяч в 1996-м. Но реальная зарплата продолжала падать. В это время особенно сильно проявилась пропасть: нефтегазовые регионы продолжали платить относительно стабильно, потому что была валютная выручка. В Москве тоже держался более высокий уровень благодаря торговле и финансовым потокам. А в Ивановской, Брянской, многих центрально-чернозёмных областях люди месяцами сидели без денег и выживали с огородов и бартера.

К 1997 году средняя по России подобралась к миллиону рублей (номинал). Москва и северные нефтегазовые округа продолжали уверенно лидировать. Разрыв между самым богатым и самым бедным регионом в отдельные моменты доходил до 8–10 раз.

1998–1999 годы. Дефолт, обвал рубля, новый виток кризиса. После деноминации 1998 года средняя зарплата по стране в 1999-м составила 1523 рубля. Москва — около 2356 рублей. Тюменская область — около 4054 рублей. ЯНАО держал планку ещё выше. То есть даже после дефолта нефтегазовый Север и столица оставались в совсем другой весовой категории.

Вывод простой и жёсткий: на протяжении всего десятилетия лидеры почти не менялись. Москва, ХМАО, ЯНАО, Тюменская область и отчасти другие сырьевые и экспортно-ориентированные регионы (частично Урал) стабильно были впереди. Остальная Россия догоняла с большим отставанием.

Москва — отдельная страна

Уже с середины 90-х Москва жила по своим законам. Здесь раньше всего появились нормальные магазины, импорт, валюта, возможности заработать. Сюда ехали самые активные. Миграционный прирост был постоянным. Зарплаты выше средних по стране в полтора-два раза на протяжении всех 90-х. Плюс огромное количество дополнительных заработков — от челночничества до работы в новом бизнесе.

Нефтяной Север: ХМАО, ЯНАО, Тюмень

Здесь было по-настоящему «жирно» по меркам того времени. Зарплаты в 2–4 раза выше среднероссийских почти каждый год. Нефть и газ давали валюту даже в самые тяжёлые периоды. Предприятия старались удерживать людей. Магазины лучше снабжались. Пенсии тоже были заметно выше. Да, условия жизни на Севере тяжёлые — морозы, полярка, вахты. Но по деньгам и возможности прокормить семью эти регионы выигрывали с большим отрывом.

Урал и промышленные регионы

Свердловская, Челябинская, Пермская области, Красноярский край — здесь было крепче, чем в чисто аграрных территориях. Металлургия и оборонка позволяли хоть как-то держаться на плаву. Не так сытно, как в нефтянке, но и не так беспросветно, как в глубинке.

Питер и портовые регионы

Санкт-Петербург шёл следом за Москвой благодаря порту, торговле и иностранцам. Новороссийск и Владивосток в отдельные годы тоже чувствовали себя увереннее за счёт экспорта и внешней торговли.

А в остальной России…

Центральное Нечерноземье, Центрально-Чернозёмный район, многие области Поволжья, Северо-Запада, Ивановская, Костромская, Брянская и подобные регионы — там было тяжело. Зарплаты часто в полтора-два раза ниже средних. Заводы встали, текстиль умер, сельское хозяйство в кризисе. Безработица, многомесячные долги по зарплате, натуральное хозяйство как основной способ выживания.

Почему так получилось

Всё определялось очень просто и жёстко. Регионы с доступом к экспортной выручке (нефть, газ, металлы) получили «валютный кислород». Москва как столица стянула на себя финансовые и торговые потоки. Остальные, кто сидел на внутреннем рынке и советской перерабатывающей промышленности, рухнули сильнее всех.

Экономисты потом неоднократно показывали: 90-е резко усилили межрегиональное неравенство. И многие черты этого неравенства сохранились до сих пор.