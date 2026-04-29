Как трусы правили Россией

Власть и отвага в истории, увы, не всегда идут рука об руку. Исторические хроники сохранили куда больше сведений о жестокости и деспотизме монархов, чем об их нерешительности и страхе. Однако и в Кремле правили люди, которые боялись потерять корону, столкнуться с армией или собственной гвардией. У нас нет задачи устраивать публичный суд над давно ушедшими личностями, но мы попробуем собрать факты, по которым историки приписывали тем или иным лицам нерешительность, панику или даже прямое малодушие.

Царь с душой заговорщика: Василий Шуйский

Фигура этого Рюриковича на фоне Смутного времени — одна из самых спорных. Взошедший после убийства Лжедмитрия I царь Василий IV был типичным порождением кризиса: власть он получил не благодаря лидерству, а путём интриги. Известный историк и публицист XIX века Николай Костомаров описывал его как человека «подозрительного и постоянно лживого» .

Но главный упрёк историков — его неспособность править самостоятельно. В Военной энциклопедии (издание 1910-х годов) прямо указано, что Василий Иванович был «нерешительным и трусливым по натуре» . Боясь заговорщиков (в бытность одним из них сам), он не доверял никому, постоянно метался, не решался ни на один смелый шаг, предпочитая дожидаться, пока ситуация разрешится сама собой. Страх привёл его к полной изоляции, аресту собственными же подданными в 1610 году и позорной кончине в плену у поляков.

Трусливый «игрушечный солдатик»: Пётр III

Император, правивший страной всего полгода, заслужил репутацию не столько труса, сколько инфантила, который трусил всем, кроме своих кукол и крикливых маневров. Взойдя на престол в январе 1762 года, Пётр быстро настроил против себя гвардию императорскими указами «прусского образца» и пренебрежением к русским традициям.

Когда его собственная жена Екатерина Алексеевна (будущая Екатерина II) при поддержке гвардии подняла мятеж, император сломался мгновенно. Узнав 28 июня 1762 года, что Екатерина провозглашена самодержицей, он не пытался сопротивляться. Вместо того чтобы просто доехать до Кронштадта и опереться на верные части, он растерялся, согласился на переговоры и подписал отречение. Современники вспоминали, что во время финального ареста в Ропше Пётр вёл себя как испуганный ребёнок: плакал, просил оставить ему лишь скрипку и камердинера .

Тотальная паранойя: Иван Грозный

На первый взгляд, как можно назвать трусом тирана и опричника, который не жалел ни казнённых бояр, ни разорённых городов? Однако «самодержец всея Руси» испытывал звериный, животный ужас перед потерей контроля. Параноидальный страх заговора и покушения преследовал его всю жизнь.

По свидетельствам иностранцев, в периоды обострения этой мании, он даже панически боялся спать в царском дворце, прячась по разным подмосковным деревням под чужими именами. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона прямо отмечает, что при нервных срывах царь становился «слабовольным психопатом, а на этой почве развивались трусливость и разного рода маниакальные состояния» . Его могущество было обратной стороной его страха: кнут был настолько жесток, насколько око боялось любой тени, падающей от престола.

Успешный адвокат Александр Керенский, прославившийся защитой видных революционеров, сам с головой окунулся в большую политику. Блестящий оратор, он быстро стал любимцем либеральной общественности. Но ему нужно было постоянно повышать градус своего радикализма. В канун февральской революции его речи были настолько возмутительными, что императрица Александра Федоровна предложила его повесить.

Падение монархии возвело Керенского на вершину политической славы, а летом 1917 года, в возрасте 36 лет он возглавил страну, занимая пост министра-председателя Временного правительства. Увы, но все его усилия как политика были направлены не на сплочение общественных сил, а на пустой популизм – завоевание симпатий у разных слоев населения.

При Керенском практически полностью развалилась система государственного управления, не смог он восстановить порядок и в армии. Бесконтрольно выпуская из тюрьмы революционеров и преступников всех мастей глава правительства посеял в стране хаос, который было уже невозможно остановить. Многие именно Керенского считают «гробовщиком» царской семьи, так как находясь несколько месяцев у власти, он так и не смог принять внятного решения относительно ее судьбы.

Революционным ветром Керенского занесло на вершину власти им же его оттуда и сдуло в октябре семнадцатого. Зимний дворец пришлось покидать в спешке. По одной версии, он бежал в платье медсестры, по другой – в одежде горничной. Хотя позднее он будет оправдываться, что покинул свой кабинет в мужском костюме на автомобиле американского посла. Так или иначе позорное бегство и предательство бывших соратников уже не позволило кумиру миллионов вернуться к власти.