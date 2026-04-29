Десять колен Израиля: куда исчезли миллионы иудеев?

В конце VIII века до нашей эры с исторической арены бесследно исчезли пять шестых еврейского народа — 10 из 12 этносоставляющих родов. Армия могущественной Ассирийской империи угнала их в плен, и с тех пор о потерянных коленах нет ни единой достоверной вести. Их ищут уже 2500 лет. И находят иногда в самых неожиданных местах: от высокогорий Эфиопии до горных деревень Индии, от степей Японии до туманных берегов Британии. Кем были эти люди? Почему они исчезли? И существуют ли их потомки сегодня?

Как появились 12 колен

Всё началось с человека по имени Иаков. Он был сыном Исаака и внуком самого Авраама — родоначальника еврейского народа. История его рождения драматична: он появился на свет, держа брата-близнеца Исава за пятку, за что и получил имя, происходящее от слова «акев» (пята, след). Иаков был хитрецом и домоседом, в отличие от простодушного охотника Исава. Сначала он выманил у голодного брата первородство за тарелку красной похлебки, а затем обманом получил и отцовское благословение.

Когда обман раскрылся, Иаков бежал в Месопотамию, в город Харран. Там он женился на двух двоюродных сестрах — Лии и Рахили, а также взял двух служанок — Зелфу и Валлу. Четыре женщины родили ему 12 сыновей. Именно от них пошли 12 колен (родов) Израиля. Само имя «Израиль» Иаков получил позже после таинственной борьбы с Богом — оно означает «Борющийся с Богом» или «Божий герой».

Роковой раскол

После смерти царя Соломона его империя затрещала по швам. Сын Соломона, Ровоам, оказался правителем жестоким и недальновидным. Когда народ попросил его облегчить непомерное бремя налогов, он обещал воспитывать подданных не бичами, а скорпионами. Результат был предсказуем.

Десять колен (или девять с половиной, если быть точными) взбунтовались. Только колена Иуды (Йегуды) и Вениамина (Биньямина) остались верны потомкам царя Давида. Так в 928 году до нашей эры (по христианскому летоисчислению) единое Израильское царство раскололось надвое. Южное царство сохранило название Иудея со столицей в Иерусалиме. Северное стало называться Израиль со столицей в Самарии.

Цари Северного Израиля оказались нечестивцами. Они отступили от служения Единому Богу, воздвигли храмы с золотыми тельцами и вернулись к жертвоприношениям языческому Молоху. Именно эти грехи, согласно Библии, навлекли на северян Божью кару.

Ассирийский каток и Великое Исчезновение

В 722 году до нашей эры армия могущественной Ассирийской империи обрушилась на Северное Израильское царство. Самария пала. Цвет населения — знать, ремесленников, воинов — угнали в далекие ассирийские провинции. А на их место ассирийцы, как это было у них принято, переселили другие покоренные народы.

Ирония судьбы: изгнанники Северного царства, скорее всего, физически не погибли. Они ассимилировались, растворились в многоликой массе населения ассирийской державы. Но для еврейской истории они исчезли навсегда. Перестали существовать как колена, наделенные сакральной родословной. Десять колен Израилевых пропали. Эта драма породила две с половиной тысячи лет поисков, надежд и фантазий.

Древние версии

Уже в VI веке до нашей эры пророку Иезекиилю в видениях Бог говорит о необходимости поделить землю между всеми 12 коленами. При освящении Второго Храма жертвы также были принесены от имени 12 колен. Значит, вера в их существование не угасала.

Иосиф Флавий, знаменитый еврейский историк I века нашей эры, утверждал: «Десять колен пребывают за Евфратом до сих пор и столь многочисленны, что их невозможно исчислить». Другие мудрецы помещали их в Адиабене (верховья Тигра), в Африке, во Фригии (Малая Азия), в Эламе или на Кавказе.

Существует легенда об агадической реке Самбатион, которая бурлит в будни, но останавливается в субботу. Потерянные колена якобы живут за этой рекой, и перейти ее невозможно, не нарушив святость субботы — а попытка перехода заставляет воды снова вздыбиться.

Элдад ха-Дани

В IX веке нашей эры появился человек по имени Элдад, утверждавший, что он из потерянного колена Дана. Его называют не иначе как «еврейским бароном Мюнхгаузеном». Странствия Элдада по Африке родили множество фантастических историй о «Стране Золота» (Хавила) у Красного моря, где якобы обитают колена Дана, Нафтали, Гада и Ашера. О колене Шимона и половине колена Менаше он писал и вовсе невероятное: они живут в стране хазар, берут дань с 25 царств, и даже исмаильтяне платят им из-за их страшного вида и храбрости. Но доказательств этой версии не нашлось.

Бехистунская надпись

Более серьезная научная теория связана с дешифровкой знаменитой Бехистунской надписи в Иране — огромного рельефа и клинописного текста, высеченного по приказу персидского царя Дария I. Английский археолог Генри Кресвик Роулинсон, расшифровавший надпись, обратил внимание на то, что шапка израильского царя Иегу на одном из барельефов удивительно похожа на головной убор сакского царя.

Более того, ассирийское название Израильского дома фонетически почти тождественно слову «кимирри», то есть «киммерийцы». Согласно этой версии, потерянные колена, скифы и киммерийцы — один и тот же народ. Однако противники теории указывают, что между культурой скифов и культурой древних евреев практически нет сходства.

Колено Манассии

Одна из самых удивительных и успешных историй поиска произошла в индийских штатах Манипур и Мизорам. Местные народы мизо, куки и чин в конце XIX века массово обратились в христианство. А затем... решили, что они являются потомками колена Манассии. Легенда гласила: их предки мигрировали через Афганистан в Индию, сохранив память о своем происхождении.

Они назвали себя «Бней-Менаше» и начали активно обращаться в иудаизм. В 1979 году на них обратила внимание израильская организация «Амишав», которая занимается поиском потерянных колен. Генетические тесты давали противоречивые результаты, но в 2005 году духовный лидер израильских сефардов признал Бней-Менаше потомками Манассии. Годом позже они все получили право на репатриацию в Израиль.

Япония, Кашмир и «Британский израилизм»

Интерес к десяти потерянным коленам породил множество экзотических гипотез. Японское религиозное движение Макуя объявило, что императорский титул микадо происходит от еврейского «ми гадоль» (великий). Англосаксонские теории (Британский израилизм) утверждают, что британцы и американцы — прямые потомки потерянных колен. Некоторые авторы тянут эту линию дальше, включая в число потомков финнов, швейцарцев, шведов, норвежцев, французов, голландцев и даже валлийцев. В индийской деревне Кашмира нашлись мусульманские крестьяне, которые не женятся на соседях, не работают в субботу и не едят рыбу без чешуи. Они называют себя Бней-Исраэль.

Генетическая охота

Современная наука не стоит на месте. Генетики активно пытаются найти «ген потерянных колен». Сторонники гипотезы указывают на распространенность гаплогруппы R1a среди некоторых народов Восточной Европы, Центральной Азии и Индии. Однако эти же маркеры есть у многих других народов, не претендующих на еврейское происхождение. Единого мнения нет. Зато есть факт: сегодня в Израиль на основании законов о возвращении репатриируются тысячи людей из самых разных уголков мира, которые искренне считают себя потомками десяти потерянных колен. Изучение их ДНК продолжается.

Парадокс «потерянных колен» в том, что их физическое исчезновение стало основой для их духовного бессмертия. За две с половиной тысячи лет о них сложили десятки легенд, им посвятили сотни книг, их именем называли народы и религии. Десять потерянных колен превратились в мифологическую машину, порождающую всё новые и новые версии.