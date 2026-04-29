Ти-топ: как советский космонавт стал хозяином тропического острова

Залив Халонг, или «Спящий дракон», — визитная карточка Вьетнама. Тысячи известняковых островов, покрытых изумрудной зеленью, поднимаются из бирюзовых вод. Миллионы туристов со всего мира ежегодно приезжают сюда, чтобы увидеть это чудо природы, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И среди этих бесчисленных скал есть один особенный остров — Ти-топ. Русскоязычного путешественника здесь ждет сюрприз: на пристани его встречает памятник... советскому космонавту. Как алтайский парень, второй человек в космосе, стал хозяином тропического острова в Южно-Китайском море? И почему вьетнамцы до сих пор произносят его фамилию так непривычно для русского уха?

Личный гость Хо Ши Мина

1961 год. Гагарин совершил первый полет. А через несколько месяцев, в августе, на орбиту отправился Герман Титов. Он был вторым, но по сложности его миссия превосходила гагаринскую: он провел в космосе более суток, впервые доказав, что человек может жить и работать в невесомости.

Зимой 1962 года, через несколько месяцев после своего исторического полёта, Титов получил приглашение, от которого невозможно отказаться. Его лично пригласил во Вьетнам Хо Ши Мин — легендарный президент Демократической Республики Вьетнам.

В рамках визита вьетнамский лидер решил показать советскому гостю самое красивое место страны — залив Халонг. Тысячи островов-скал, легенды о драконах и жемчужины чистейшей воды.

Как вспоминал сам Герман Степанович в своей книге «Семнадцать космических зорь», во время прогулки по заливу Хо Ши Мин предложил ему искупаться. Президент сам не верил, что его гость согласится. Температура воздуха в тот день была всего лишь +16 градусов. Для тропического Вьетнама это — холод, почти катастрофа. Но Хо Ши Мин не учел одного: Титов родился и вырос в Алтайском крае. Сибирская закалка не боится прохлады.

Исторический заплыв состоялся около острова, который в то время числился на картах под скромным номером 46. Восхищенный смелостью и простотой советского космонавта, Хо Ши Мин воскликнул:

«Дарим тебе этот остров! Приезжай сюда всегда, когда захочешь, будешь дорогим гостем!»

И тут же приказал переименовать безымянную скалу.

Трудности фонетики

В русском языке фамилия космонавта звучит гордо — Титов. Но во вьетнамском языке практически нет звука «в» в конце слов. Вьетнамцы, как и многие народы Юго-Восточной Азии, смягчают и преобразуют иностранные имена под свои фонетические правила. Твёрдая славянская фамилия превратилась в мелодичный, повторяющийся слог «Ти-топ». Звучит неожиданно весело для нашего уха.

В советские годы эта трансформация вызывала лишь улыбку. Но после распада Союза ситуация стала курьёзной.

В 1990-е годы Герман Степанович снова приехал во Вьетнам. Он решил навестить «свой» остров, который к тому моменту стал всемирно известным. Он сел на корабль, приплыл к скале, где гремел на весь мир памятник ему самому... и столкнулся с тем, что ему пришлось покупать входной билет. Администрация просто не поверила, что этот пожилой русский человек и есть тот самый Ти-топ, в честь которого названо место. Имя на карте было неотличимо от русского оригинала, но на слух воспринималось как местное, вьетнамское название.

Посол доброй воли

Визит 1962 года стал лишь прологом большой работы. В 1966 году Титов возглавил Общество советско-вьетнамской дружбы.

Время было тяжелое. Вьетнам раздирала война. США бомбили Ханой и Хайфон. Советский Союз оказывал колоссальную поддержку социалистической ДРВ. Титов лично контролировал отправку медикаментов, продовольствия, учебников. Благодаря его усилиям в СССР проходили масштабные акции солидарности, миллионы граждан жертвовали средства на помощь вьетнамскому народу.

Он несколько раз приезжал в страну в самые опасные годы конфликта и лично принимал делегации.

За свою дипломатическую и гуманитарную работу Титов был удостоен высших наград Вьетнама: Ордена Хо Ши Мина, Ордена Дружбы и звания Героя Труда Демократической Республики Вьетнам.

После распада СССР и отъезда многих советских специалистов Титов остался верен стране. В 1991 году он стал почётным председателем Общества российско-вьетнамской дружбы и занимал этот пост до самой своей смерти в 2000 году.

Долгая память

В сентябре 2015 года, к 80-летию со дня рождения Германа Титова, на острове был установлен мраморный памятник космонавту. Сегодня Ти-топ — одно из самых популярных мест в заливе Халонг. Туристы со всего мира, включая бесчисленные группы из России, поднимаются по каменным ступеням на вершину скалы. Оттуда открывается вид, ради которого стоило лететь через полмира.