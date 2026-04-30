Как Пасхальное восстание изменило историю Ирландии

110 лет назад закончилось Пасхальное восстание в Ирландии. Сторонники республиканских идей попытались воспользоваться участием Великобритании в Первой мировой войне, чтобы добиться независимости. После недели боёв британцы благодаря значительному численному и техническому преимуществу смогли подавить восстание. Многие ирландцы посчитали вооружённое выступление несвоевременным и воздержались от участия. Однако убийства английскими силовиками гражданского населения и жестокие расправы над лидерами повстанцев возмутили ирландцев и вызвали протесты, переросшие в войну за независимость.

Завоевание Ирландии англичанами

Ирландия с древности была населена кельтскими племенами. В X—XI веках она подверглась экспансии со стороны викингов, но в конце концов местные жители изгнали пришельцев. На острове сформировалось пять королевств: Лейнстер, Манстер, Ольстер, Коннахт и Миде. Все они признавали власть верховного короля Ирландии. Различные местные кланы часто воевали друг с другом.

Во второй половине XII века из Ирландии изгнали короля Лейнстера Диармайта (Дермода), похитившего жену у вождя племени из другого королевства. Английский король Генрих II Плантагенет под предлогом помощи изгнанному монарху поручил своим подданным вторгнуться в Ирландию. Эти события стали началом процесса захвата Ирландии англичанами.

«Англичан вели жажда богатств и земель, стремление расширить подвластные им территории. Вторжение было жестоким и растянулось на века», — рассказала в беседе с RT профессор СПбГУ Наталья Ерёмина.

Английские бароны силой захватывали землю, изгоняли местных вождей и навязывали ирландцам свою систему управления.

В годы Реформации ирландцы остались верны Католической церкви, что ещё сильнее обострило конфликт местного населения с пришельцами-протестантами. Королева Елизавета I усугубила ситуацию, отобрав у католиков церковное имущество. Это привело к серии масштабных восстаний.

В период гражданской войны в Англии контроль Лондона над Ирландией ослабел. Католики создали самоуправляемую конфедерацию, но на остров прибыл с многочисленной армией Оливер Кромвель. Англичане взяли города Дроэда и Уэксфорд, в которых устроили страшную резню. Менее чем за год Кромвель захватил большую часть Ирландии. В результате массовых убийств и бегства ирландцев из страны население острова между 1641 и 1652 годом сократилось с 1,5 млн до 850 тыс. человек.

«Англии удалось захватить Ирландию благодаря военно-техническому превосходству, постоянным внутренним междоусобицам ирландских кланов, политике заселения земель британцами и жёсткому подавлению восстаний на протяжении нескольких веков. Положение ирландцев под гнётом Британии с XVII века было чудовищным — их сгоняли с наиболее плодородных земель, забирали их имущество и даже продавали в рабство. Национальная культура Ирландии уничтожалась», — отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Против католиков вводились суровые законы: им ограничивали возможность свободного перемещения, запрещали занимать государственные должности, приобретать землю, завещать своё имущество.

«Ирландия находилась в колониальной зависимости от Британии. Её использовали как сельскохозяйственный придаток, подавляя развитие промышленности», — рассказала в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Елена Полякова.

Ирландцы вступали в подпольные организации. Они активизировали борьбу с британцами во время войны за независимость в североамериканских колониях и Великой французской революции. Чтобы стабилизировать ситуацию, официальному Лондону приходилось идти на небольшие законодательные уступки местному населению.

В 1801 году был подписан Акт об унии Великобритании и Ирландии, согласно которому остров официально стал частью Соединённого Королевства. Парламенты Великобритании и Ирландии были также объединены.

В середине XIX века положение ирландцев резко ухудшилось. Землевладельцы стали массово сгонять мелких арендаторов с земли ради создания крупных пастбищных хозяйств. Люди лишались крыши над головой. В 1845—1849 годах политика владельцев земли в совокупности с распространением болезней картофеля привела к страшному голоду, который унёс около 1 млн человеческих жизней. Люди массово эмигрировали. С 1841 по 1851 год население Ирландии сократилось в общей сложности на 30%, а к 1901 году — почти вдвое.

Из-за политики официального Лондона в Ирландии стремительно росла популярность сил, выступавших за автономию или полную независимость от Великобритании. В 1858 году появилось Ирландское республиканское братство (ИРБ). А в 1860-е — 1870-е годы сформировалось движение за самоуправление, известное как Гомруль.

Отдельные представители британской администрации предлагали пойти на частичные уступки коренному населению, но против таких действий выступали как протестанты, привыкшие чувствовать себя хозяевами положения, так и радикально настроенные сторонники независимости. В 1898 году власти Соединённого Королевства расширили права органов местного самоуправления в Ирландии на уровне графств и приходов, но это не успокоило население — на выборах в советы графств победили националисты.

Пасхальное восстание

К началу Первой мировой войны противостояние между сторонниками Гомруля и юнионистами, стремившимися оставаться в составе Соединённого Королевства, достигло пика. Официальный Лондон принял акт, который должен был даровать Ирландии частичное самоуправление, но его вступление в силу перенесли на послевоенный период.

Немногим ранее, в 1913 году, при поддержке ИРБ возникла военизированная организация «Ирландские добровольцы». Официальная цель её функционирования была заявлена как обеспечение прав и свобод, «общих для всего ирландского народа». По словам историков, после начала Первой мировой войны «добровольцы» раскололись: одни считали, что необходимо воевать за Соединённое Королевство, а другие — что нужно воспользоваться ситуацией для обретения независимости. В частности, за вооружённую борьбу с Англией выступил один из основателей «добровольцев», поэт и адвокат Патрик Пирс.

Часть представителей ИРБ вступили в переговоры с Германией, чтобы получить от немцев оружие и сформировать из ирландских военнопленных национальное подразделение. В Берлине революционерам пообещали поддержку. Контролировать разгрузку переданных Германией 20 тыс. винтовок должен был бывший британский дипломат, перешедший на сторону революционеров, сэр Роджер Дэвид Кейсмент. Но британская разведка получила данные о происходящем. Корабль с оружием перехватил английский флот, а Кейсмента арестовали.

В британской администрации понимали, что в Ирландии готовится восстание, но не смогли сразу решить, как на это реагировать. Не было единства и у революционеров. Часть из них после ареста Кейсмента утратили энтузиазм. Но были и те, кого первые неудачи подстегнули действовать ещё решительнее.

24 апреля 1916 года около 1,2 тыс. «добровольцев» и членов других военизированных организаций заняли ряд ключевых позиций в Дублине. Основатель ирландской Лейбористской партии и Ирландской гражданской армии Джеймс Конноли взял на себя военное руководство восстанием, а Патрик Пирс зачитал Прокламацию о создании Республики.

Под контролем повстанцев оказались Главпочтамт, Здание четырёх судов, дублинская мэрия, госпиталь приюта для бедных, несколько предприятий. Также они захватили и взорвали находившийся в Феникс-парке форт. Занять офис британской администрации — Дублинский замок — им не удалось.

Участники восстания не захватили ни вокзалы, ни порты. Поэтому британцы беспрепятственно перебрасывали в Дублин воинские части и за несколько дней накопили в городе около 16 тыс. военнослужащих с артиллерией. Выяснив, где в Дублине располагаются позиции повстанцев, англичане стали обстреливать их из пушек, не считаясь с жертвами среди мирного населения.

Попытки пойти на штурм оказались для британцев не слишком успешными. В боях в районе Гранд-канала англичане, атакуя позиции, обороняемые всего 17 повстанцами, потеряли убитыми и ранеными около 240 человек. Британским войскам не удалось захватить полностью даже удерживаемый ирландскими патриотами городской приют. Разъярённые неудачами англичане убивали невинных мирных прохожих.

От британских обстрелов загорелось здание Главпочтамта — он стал единственным объектом, который английские военные смогли захватить силой. Конноли получил тяжёлое ранение в ногу и передал общее командование Пирсу. Тот, осознавая, что в результате использования англичанами артиллерии массово гибнут мирные жители, приказал своим бойцам прекратить сопротивление. Ирландские патриоты вынуждены были сложить оружие и передать британцам позиции, которые те так и не смогли захватить в бою.

Наряду с Дублином добровольцы восстали ещё в нескольких городах, но в дальнейшем они рассеялись, увидев масштабы переброски сил британцами и получив указания от Пирса. Восстание закончилось 30 апреля 1916 года.

Британская армия потеряла 116 человек убитыми и 368 ранеными, полиция — 16 убитыми и 29 ранеными. В ходе восстания погибли не менее 318 и получили ранения 2217 гражданских ирландцев — повстанцев и мирных жителей, которые пострадали больше всего.

Более 3 тыс. ирландцев были арестованы, часть из них — интернированы на территорию Англии. 15 лидеров восстания расстреляли уже в начале мая. Причём тяжело раненного Конноли во время казни привязали к стулу.

«Хотя восстание было подавлено за неделю, а большинство населения изначально не поддерживало его, последующие казни лидеров британскими властями спровоцировали рост сепаратизма и поддержку радикальной ирландской партии «Шинн Фейн». Восстание стало символом борьбы за независимость», — подчеркнул Олег Охошин.

В 1918 году ирландские депутаты вышли из состава британского парламента и создали собственный, а затем объявили о независимости Ирландской республики. На базе «добровольцев» возникла Ирландская республиканская армия. После трёхлетней войны за независимость ирландцы добились от Великобритании мирного договора и статуса доминиона — практически независимого государства.