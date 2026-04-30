Резня в Кэмп-Гранте: как американские колонисты убивали женщин и детей апачей

155 лет произошла резня в Кэмп-Гранте. Жители американского города Тусон под надуманным предлогом атаковали лагерь мирных апачей, в котором в то время находились преимущественно женщины и дети. Участники нападения убили более 140 человек. Часть жертв они подвергли насилию и надругались над их телами. Выживших детей продали в рабство. Суд полностью оправдал насильников и убийц. По словам историков, безнаказанность убийства в Кэмп-Гранте в очередной раз дала понять американским поселенцам: индейцев можно уничтожать безнаказанно.

Апачские войны

Апачи — собирательное название родственных индейские народов, которые несколько столетий назад мигрировали с территории современной Канады в районы, находящиеся на границе Мексики и США.

Большая часть земель, на которых расселились апачи, были не слишком плодородными. Чтобы выжить, апачи охотились небольшими племенными группами. Они постоянно воевали — как с соседними индейскими народами, так и с испанскими колонизаторами (в дальнейшем — с мексиканцами). Считались настоящими мастерами партизанской войны: практиковали засады и молниеносные рейды, преодолевали огромные расстояния (в случае необходимости — пешком) и могли найти воду даже в самых засушливых землях.

Вплоть до середины XIX века большая часть территорий, на которых проживали апачи, находилась под властью Мексики. В 1847 году, во время Американо-мексиканской войны, произошли первые конфликты апачей с переселенцами из США. Индейцам не нравилось вторжение чужеземцев на их территории. Они угоняли у белых скот, а при случае могли убить чужаков. После войны США заставили власти Мексики передать под контроль Вашингтона обширные земли, включая Аризону и Нью-Мексико, на территории которых жили апачи. Многие мексиканцы, которых индейцы считали своими извечными врагами, получили американское гражданство. Это, по словам историков, ещё больше осложнило отношения апачей с США.

«Апачи были прекрасно вооружены и любили устраивать засады как на мексиканцев, так и на прибывающих в их земли американцев — шахтёров, старателей», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, специалист по истории и этнографии индейцев Великих равнин Глеб Борисов.

Чтобы контролировать апачей, армия Соединённых Штатов начала возводить на границах индейских земель укрепления, в которых оставляла постоянные гарнизоны: Форт-Бьюкенен, Кэмп-Грант, Форт-Гудвин, Форт-Верде и другие.

Власти США после завершения войны с Мексикой подписали с апачами договор, гарантировав им неприкосновенность племенных территорий взамен на мирное сосуществование. Но вскоре на земли апачей вторглись золотоискатели. В 1851 году толпа американских старателей привязала к дереву и жестоко избила вождя Мангаса Колорадаса, с которым власти США подписали договор. В начале 1860-х годов американцы несправедливо обвинили в похищении человека и арестовали, заманив на переговоры, родственника Мангаса Колорадаса — вождя Кочиса, который поддерживал мирные отношения с США. Тот сбежал и начал мстить белым.

Сам Мангас Колорадас, повоевав некоторое время с американцами, решил, что с США можно договориться. Он стал агитировать на это других апачей. Но когда вождь прибыл на переговоры, его схватили, пытали раскалёнными штыками, а затем убили. Мёртвому вождю отрезали голову. Его череп отправили в Смитсоновский институт. Смерть уважаемого вождя разъярила апачей. Но несколько лет столкновений с американской армией утомили часть племенных групп. Несмотря на трагическую историю Мангаса Колорадаса, вновь зазвучали призывы к переговорам.

Резня в Кэмп-Гранте

В 1870 году (согласно другим источникам — в начале 1871 года) вождь одной из групп апачей Эскиминзин привёл около 150 своих последователей к посту американской армии Кэмп-Грант. Он объяснил начальнику гарнизона лейтенанту Ройялу Уитмену, что его люди хотят уберечься от преследования со стороны военных и американских добровольцев, а также получить возможность выращивать зерно и разводить скот.

Уитмен сначала хотел отправить индейцев в одну из официальных резерваций, но Эскиминзин объяснил офицеру, что это чужая для его людей земля. Уитмен обратился к начальству за инструкциями, а до их получения объявил индейцев военнопленными. Солдаты забрали у апачей огнестрельное оружие, раздали им пайки и наняли их для заготовки леса и сена. Индейцы разбили лагерь на выделенном им участке земли неподалёку от американского поста.

Узнав, что армия приняла людей Эскиминзина лояльно, к Кэмп-Гранту подтянулись ещё несколько сот индейцев. В итоге в районе поста вырос достаточно большой лагерь апачей из групп араваипа и пиналеньо. Несмотря на то что индейцы из Кэмп-Гранта вели себя исключительно мирно, их присутствие в регионе нравилось далеко не всем.

«Нельзя сказать, что у населения США существовала монолитная позиция по индейскому вопросу. Жители восточного побережья зачастую были «романтиками» в оценке ситуации с коренными народами, а обитатели западного пограничья — жёсткими прагматиками. На прагматизм накладывался низкий уровень образованности, делавший этих людей ещё менее склонными к рассуждениям о гуманизме и других высоких темах. Коренных американцев не учитывали даже при подсчётах населения. Индейцы считались частью природы, а природу нужно было покорять — так можно коротко описать суть расистских взглядов жителей американского пограничья на коренное население континента», — отметил в разговоре с RT исследователь истории апачей Антон Никонов.

Аризонская пресса настраивала общественность против живущих у Кэмп-Гранта индейцев. В первой половине апреля какие-то апачи совершили налёты на поселения белых в районе города Тусон. Несколько американских поселенцев погибли.

В Тусоне в это время собрались тысячи людей с сомнительной репутацией — профессиональные игроки, содержатели салунов, представители криминалитета, подрядчики, наживавшиеся за счёт поставок армии во время войны с индейцами. Эта публика создала в Тусоне «комитет общественной безопасности», призванный якобы защищать город от индейцев. Правда, на такой большой населённый пункт апачи нападать не собирались и угрозы приходилось, по словам историков, в буквальном смысле выдумывать.

«Апачи у Кэмп-Гранта пытались наладить мирное сосуществование с американцами. Это было воспринято жителями Тусона как слабость и сигнал к нападению», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Кэмп-Грант находился примерно в 110 км от Тусона, и военные постоянно присматривали за живущими в районе поста индейцами. Поэтому вероятность их участия в набегах была практически нулевой, но для тусонцев мирные безоружные апачи были самой удобной целью. Мэр города Уильям Оури собрал карательный отряд примерно из 150 боевиков, который двинулся на Кэмп-Грант.

«В нападении участвовали не только белые американцы. У многих фигурантов — мексиканские фамилии. Кроме того, были задействованы индейцы папаго, традиционно враждовавшие с апачами», — рассказал Антон Никонов.

Мужчины апачей в это время находились на охоте. В лагере оставались преимущественно женщины и дети. Рано утром 30 апреля каратели окружили жилища апачей. Американцы и мексиканцы открыли по лагерю огонь, а папаго атаковали его обитателей с холодным оружием.

По словам лейтенанта Уитмена, ему сообщили о готовящемся нападении и он хотел забрать апачей на территорию поста, но, когда его посланцы прибыли в лагерь, всё уже закончилось. Резня продолжалась около получаса.

Часть апачей убежали, но не менее 144 обитателей лагеря у Кэмп-Гранта были убиты. Некоторых женщин перед смертью изнасиловали. Несколько погибших были расчленены. Это официально подтвердил хирург из Кэмп-Гранта, осматривавший тела. Около 30 детей нападавшие захватили живыми. Их позже продали в рабство в Мексику. Эскиминзин остался в живых, но во время резни он потерял жён и детей.

Когда слухи о массовом убийстве дошли до Вашингтона, началось официальное расследование. Большинство из участников нападения оказались на скамье подсудимых. Но присяжные оправдали их, объявив карательный рейд «самообороной».

«Последствием мгновенного оправдательного приговора людям, которые не просто убили, но и издевались над трупами более чем сотни женщин и детей, стала фактическая легализация геноцида индейцев. Колонисты получили чёткий сигнал: им можно всё», — подчеркнул Егор Лидовской.

По словам историков, некоторые из лидеров апачей, склонявшиеся до этого к переговорам с США, утратили всякую веру в мирное сосуществование с американцами. Борьбу против Соединённых Штатов продолжил Кочис. Затем активные боевые действия начал вождь Джеронимо — один из самых известных лидеров индейского сопротивления США.

Победить в войне с апачами американцы смогли только в 1886 году, хотя отдельные столкновения продолжались вплоть до 1924 года. Как рассказал Глеб Борисов, важную роль в подавлении сопротивления сыграло привлечение к операциям разведчиков из числа апачей и белых жителей пограничья.

«О произошедшем в Кэмп-Гранте в Штатах в дальнейшем старались по возможности не вспоминать, так как это было постыдное событие», — подытожил Глеб Борисов.

По словам историков, память жертв резни официально не увековечена.