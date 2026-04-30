Какой народ жил в Скандинавии до прихода викингов

Викинги — бренд, который затмил всё, что было до него. Драккары, рогатые шлемы (которых, кстати, никто не носил), набеги и саги. Кажется, что Скандинавия началась с них. Но за столетия до того, как длинные корабли вышли из фьордов, полуостров кипел не меньше. Там строили грандиозные курганы, торговали со Средиземноморьем и поклонялись солнцу. Рассказываем, какую загадку оставили нам люди «до викингов».

Первые люди после льда

Всё началось с ледника. Около 12 тысяч лет до нашей эры тяжелый панцирь отступил, обнажив скудную каменистую землю. Вслед за стадами северных оленей сюда пришли первые люди. Археологи находят стоянки этих смельчаков в южной части полуострова.

Они не строили городов и не знали металла. По берегам фьордов охотились на тюленя, в лесах — на лося и тура, а во время нереста ловили лосося. Их быт был суров и прост: шкуры вместо одежды, лодки, выдолбленные из ствола, и примитивные орудия из камня и кости. Жизнь этих людей сильно напоминала быт саамов — коренных жителей севера.

Генетическая загадка: откуда?

Главный сюрприз поджидал учёных в лаборатории, когда они проанализировали ДНК древних охотников. Останки семи мужчин, найденных у шведского озера Веттерн, показали: по женской линии они были близкими родственниками… популяций, живших на территории современной России.

Обнаруженная у них гаплогруппа «U2» характерна для представителей знаменитой Ямной культуры, которая процветала от Днестра до Южного Урала. Такую же генетическую метку учёные находят у жителей древнейшей цивилизации Синташты, той самой, что оставила после себя укреплённый город Аркаим. Получается, что самые первые скандинавы были генетически связаны с теми, кто жил в южнорусских степях несколько тысяч лет назад.

Кочевники с боевыми топорами

Безмятежная жизнь древних охотников закончилась в начале III тысячелетия до нашей эры, когда с юга на полуостров пришли «бойцы». Они двигались стремительно, сметая всё на своём пути. Археологи, давшие им имя по погребальному инвентарю — культура боевых топоров.

Пришельцы были скотоводами и кочевниками, жили патриархальным укладом, и их главным оружием были полированные каменные топоры. Это были первые носители индоевропейских языков на этой территории. Они быстро захватили плодородные южные берега, и сегодня в Швеции найдено не менее 3 тысяч их захоронений.

Бронзовый век: Европа без границ

Около 1700 года до нашей эры наступает настоящий расцвет. Начинается Скандинавский бронзовый век, продлившийся более тысячи лет. Это удивительное время, когда местные племена стали настоящими мореплавателями и торговцами за тысячелетие до викингов.

У них не было своей руды (медь везли с Кипра и из Альп, олово — с Британских островов), поэтому контроль над торговыми путями стоил огромных денег. Судостроительные верфи в районе Танума (на западе Швеции) строили быстроходные каноэ с командой до 25 человек, способные проходить до 100 километров в сутки. Одна удачная экспедиция, привозившая бронзу и янтарь, могла снабжать металлом всю Скандинавию в течение года.

Мир тогда был глобален как никогда. Об этом говорят артефакты: стеклянные бусы из Месопотамии и Египта, наскальные рисунки в Швеции, сценами войны на море напоминающие эпосы древних греков. Неудивительно, что исследователи сегодня всё чаще отмечают поразительное культурное сходство между Скандинавией бронзового века и далёкой микенской Грецией.

Эпоха железа и римское влияние

Примерно к 500 году до нашей эры бронза уступает место железу — металлу более грубому, но доступному. Климат портится, становится холоднее, и великая эпоха путешественников заканчивается. Активность затихает, скандинавы становятся более замкнутыми.

Очередной всплеск внешнего интереса происходит в I веке нашей эры, когда по всей Европе разворачивается экспансия Римской империи. Хотя римские легионы не дошли до севера, их влияние было колоссальным. Археологи находят на полуострове огромное количество украшений, оружия и предметов роскоши римского производства. Именно тогда здесь появляются зачатки письменности (руны) и происходит социальное расслоение, которое подготовит почву для появления конунгов и их дружин.

Итак, до того как викинги пришли в историю, Скандинавия пережила по меньшей мере три великие эпохи, полные тайн и неожиданных связей, доказывая, что её древние обитатели отнюдь не были изолированными дикарями.