«Комната № 19»: что после смерти делали с мозгами партийной элиты СССР

Вскрытие и изъятие органов у покойного вождя было делом обычным: медикам требовалось установить точную причину смерти. А вот что делать дальше с его серым веществом — решали уже наверху.

Сразу после смерти Ленина тело, как известно, отправили на бальзамирование. А мозг, сердце и знаменитую пулю Каплан упаковали в стеклянную банку и для сохранности передали в музей. Однако спустя год эта банка превратилась в объект не национальной скорби, а амбициозного, почти фантастического научного проекта. Идеологом выступил лично Сталин, который рассудил: раз Ленин — гений, то его гениальность нужно доказать материально, на клеточном уровне. На исследования денег не жалели.

«Пантеон мозгов» и немецкая педантичность

Для этого в 1926-м организовали лабораторию, а к 1928-му — уже целый Институт мозга. Со всей Европы искали подходящего эксперта, пока не остановились на Оскаре Фогте — известном немецком неврологе и морфологе. Ему выделили бывшую Евангелическую больницу в Москве, штат сотрудников и полный карт-бланш. Мозг Ленина, до этого просто плававший в формалине, пропитали парафином и с помощью специального аппарата — микротома — нарезали на тончайшие ломтики толщиной около 20 микрон. Всего получилось 30 953 среза.

Систематизировали их как архивные документы. С тех пор, как вспоминают очевидцы, в стенах института завелась традиция: изымать мозги у выдающихся личностей. Коллекция росла стремительно. Рядом с ленинским заняли свои места банки с мозгами Кирова, Калинина, Луначарского. Сюда же добавили писателей (Горького, Маяковского), ученых (Павлова, Циолковского) и режиссеров (Эйзенштейна). Некоторые завещали себя добровольно, других — «изымали» по решению ученого совета.

Тайна комнаты № 19

Сам мозг был нарезан на тончайшие пластины. По воспоминаниям очевидцев, институт со временем превратился в музей при огромном секретном архиве, а доступ посторонних туда был закрыт. Причем доступ к этим экспонатам был настолько закрыт, что в помещении под названием «Комната № 19» было прямое указание от КГБ: не пускать никого. Самое загадочное началось, когда Фогт объявил первые результаты: в третьем слое коры головного мозга вождя пирамидальные клетки оказались крупнее и развитее, чем у обычных людей, а ассоциативных волокон между ними — больше. Иными словами, нашли анатомическую основу гениальности.

Проблема возникла, когда западные коллеги засомневались: во-первых, схожая структура встречается и у людей со слабоумием, а во-вторых, сам Фогт позволял себе использовать драгоценный материал в лекциях, сравнивая срезы мозга Ленина с мозгами преступников. К тому же Сталин охладел к проекту где-то с 1930 года. Институт, однако, не закрыли — он просуществовал дальше, пополняя ряды. Последним значимым экспонатом стал мозг Андрея Сахарова, поступивший в декабре 1989 года.

Загадка смерти Бехтерева

Зато осталась одна мрачная тайна, связанная с этими изъятиями уже при жизни вождя. Академик Владимир Бехтерев в 1920-х годах лечил Ленина и, по косвенным свидетельствам, поставил ему диагноз «сифилис мозга» (спирохетоз), который в итоге и привел к ранней смерти в 1924-м. Бехтерев умел держать язык за зубами, но в декабре 1927 года поехал на Всесоюзный съезд неврологов и психиатров в Москву — и там скоропостижно скончался. Официальная причина: паралич сердца на фоне отравления консервами. Однако говорят, что перед смертью он якобы успел заявить: «Я исследовал труп и обнаружил…». Время смерти Бехтерева совпало с тем самым моментом, когда Фогт начал кромсать ленинский мозг. Совпадение или расправа? Документов нет.

Что стало с коллекцией

В 1990-х ученым РАН удалось опровергнуть выводы Фогта — никаких уникальных клеток-гениев, отвечающих за масштаб мышления, в природе не существует.

Что касается самой коллекции, то в 1991 году журналист Артем Боровик проник в засекреченную комнату № 19 и снял сюжет для «60 минут». Конкретно где сейчас находятся останки — неизвестно. По официальным данным, они преобразованы в Отдел исследований мозга Научного центра неврологии РАМН. По неофициальным — в 1990-е здание практически не охранялось, и часть экспонатов разошлась по рукам в качестве «сувениров».

Так что, скорее всего, кто-то из коллекционеров до сих пор хранит дома на полочке между сувенирами из Египта 30-тысячный фрагмент революционного вещества, которое по воле вождей когда-то хотели назвать «высшей стадией эволюции человечества».