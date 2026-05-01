Похищение статуи Свободы и еще девять крутых фокусов Дэвида Копперфильда

«Пила смерти»

Номер с распиливанием есть у каждого уважающего себя фокусника, но у Копперфильда он как будто выходит за рамки «классики» и действительно пугает не по-детски. Речь о номере с названием «Пила смерти», который он впервые показал в 1989 году в телешоу David Copperfield XII: The Niagara Falls Challenge. В начале Дэвид ложится на стол лицом вниз, после чего ассистенты фиксируют его ноги, руки и корпус и закрывают в специальный короб. Дальше страшнее — над иллюзионистом зависает массивная циркулярная пила, которая с характерным скрежетом начинает на него медленно опускаться. У него есть минута, чтобы освободиться и, кажется, он вот-вот это сделает, но нет — в последние секунды пила ускоряется и разрезает тело несчастного напополам. Ассистенты демонстрируют публике разделенное на две части тело, Копперфильд игриво шевелит ногами, и механизм запускается в обратную сторону: стол съезжается, пила поднимается, короб закрывается — и, вуаля, уже через мгновение Копперфильд встает целым и невредимым.

Как он это сделал?

Скептики традиционно объясняют фокус сочетанием сложной конструкции стола со скрытыми углублениями и участием дополнительного ассистента. Вероятно, не менее важную роль тут играет точная хореография движений, которая позволяет создать иллюзию «разделения» тела прямо на глазах у зрителей.

Исчезновение самолета

Исчезающий в шляпе кролик — банально, гораздо интереснее заставить исчезнуть что-то более монументальное. Например, самолет стоимостью больше $2 млн. В кадре прожекторы, камеры, зрители, сам многотонный бизнес-джет и его владелец, предусмотрительно сливший из баков топливо, чтобы самолет не мог взлететь. Затем Копперфильд просит стоящих совсем рядом зрителей завязать глаза, чтобы они не могли подсмотреть его «секрет». Самолет накрывают прозрачным полотном и подсвечивают так, чтобы его контуры оставались отчетливо видны, чеховская пауза… и в следующую секунду очертания просто исчезают. Полотно опускается, свет возвращается, на месте самолета — пустота.

Как он это сделал?

Наиболее популярная версия разгадки этого трюка связана с управлением вниманием и точной работой со светом и углами обзора. Считается, что живая аудитория вокруг объекта играла роль своеобразной ширмы, ограничивая видимость. В момент затемнения и смены освещения самолет могли быстро вывести из зоны обзора, а подсвеченное полотно еще некоторое время сохраняло иллюзию его присутствия.

Исчезновение статуи Свободы

В 1983 году Дэвид Копперфильд сделал то, что раньше казалось невозможным даже в рамках иллюзии: фокусник «похитил» статую Свободы. Впоследствии этот номер стал его визитной карточкой и был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Сценой для фокуса стал остров Либерти в Нью-Йорке. Зрителей разместили на специальной платформе примерно в шестидесяти метрах от статуи, по периметру поставили осветительные вышки, а в небе над символом свободы США кружил вертолет. На несколько секунд перед статуей подняли полотно, а когда его опустили, на месте самого узнаваемого места Нью-Йорка было пусто. Для усиления эффекта на место, где еще секунду назад стояла статуя, направили прожекторы вертолета, подтверждая, что ее действительно больше нет. Через некоторое время иллюзию «откатывали» назад: занавес снова поднимался и опускался, и статуя Свободы возвращалась на место. Сам Копперфильд позже говорил, что смысл номера был не только в эффекте, но и в метафоре: показать, как легко можно «потерять свободу».

Как он это сделал?

Самая распространенная версия разоблачения связана с поворотной платформой. Считается, что в момент, когда полотно поднималось, конструкция со зрителями и осветительными вышками незаметно поворачивалась, и статуя оказывалась вне их поля зрения. Иллюзию усиливали световые эффекты: один набор прожекторов освещал объект до исчезновения, другой создавал картину пустого пространства после. Вертолет в небе также работал на эффект, помогая отвлечь внимание и скрыть реальные изменения в перспективе.

Загадка Восточного экспресса

В 1991 году Дэвид Копперфильд провернул еще один трюк с исчезновением. На этот раз он под чутким контролем зрителей заставил исчезнуть вагон-ресторан легендарного Восточного экспресса. 25-метровый вагон установили на бетонную платформу, а вокруг него, взявшись за руки, выстроились в живое кольцо семьдесят человек. Фокусник подчеркнул, что все происходящее снималось одним дублем, без последующего монтажа. Затем вагон накрыли большим белым полотном, которое зафиксировали веревками, чтобы исключить любые «фокусы» с подменой. Копперфильд вышел за пределы круга, взмахнул рукой, полотно приподнялось, а под ним — пустота.

Как он это сделал?

Точный механизм этого фокуса, конечно же, не раскрыт, но скептики уверены, что для его выполнения Копперфильд использовал комбинацию инженерии и оптического обмана. Одна из версий — использование скрытых рельсов или платформы, позволяющей быстро вывести вагон из зоны видимости в момент, когда полотно перекрывает обзор. Дополнительно эффект усиливают свет, тайминг и отвлечение внимания — в момент подъема полотна зритель фокусируется на самом жесте, а не на пространстве вокруг.

Проход сквозь Великую Китайскую стену

В 1986 году Дэвид Копперфильд решил проверить на прочность Великую Китайскую стену: фокусник в буквальном смысле слова прошел через нее насквозь. Для трюка выбрали участок стены, у которого возвели специальную конструкцию с подиумом и закрытым шатром. Пока ассистенты готовили площадку, Копперфильд демонстративно касался стены, словно проверял ее на прочность, тем самым подчеркивая, что перед ним самый настоящий камень, а не декорация. Дальше практически кинематографическая сцена: иллюзионист скрывается в шатре, но зрители видят его силуэт, который ассистенты подсвечивают яркой лампой. Копперфильд опирается рукой на стену и постепенно «проваливается» внутрь, пока не исчезает целиком. Шторы убирают — внутри никого. Пока зрители ахают и охают, аналогичный подиум устанавливается с другой стороны стены и шоу начинается заново: снова шатер, снова яркий свет и из камня буквально «вырывается» Копперфильд. Эффект, мягко говоря, сюрреалистичный: будто перед тобой не иллюзионист, а персонаж из линчевского «Твин Пикса», выбравшийся из Черного вигвама.

Как он это сделал?

Точный механизм фокуса до сих пор не раскрыт, но есть несколько рабочих версий. Самая популярная — о специально подготовленном участке стены с внутренними полостями или скрытым проходом, замаскированным под кладку. Внутри конструкции могли использоваться полупрозрачные экраны и направленный свет, создающий иллюзию «проявляющихся» частей тела. Как и в других номерах Копперфильда, ключевую роль здесь играет отвлечение внимания: зритель следит за силуэтом и «проникновением», в то время как реальные перемещения остаются за пределами его восприятия.

Проход через Ниагарский водопад

В 1990 году Дэвид Копперфильд бросил вызов Ниагарскому водопаду. Впрочем, это даже не фокус, а скорее экстремальный трюк на грани — с настоящей водой, огнем и ощущением, что живым он оттуда точно не выберется. Все начинается на импровизированном плоту, который стоит в трех сотнях метров от обрыва. Ассистенты демонстративно заковывают Копперфильда в кандалы: фиксируют руки, ноги и корпус, после чего помещают в металлический ящик и подвешивают его цепями к конструкции. Но на этом градус опасности не заканчивается — плот поджигают. «У тебя все в порядке?» — спрашивают ассистенты. «Все отлично, поджигайте», — спокойно отвечает иллюзионист. Далее горящую конструкцию спускают на воду, она стремительно несется к краю и исчезает в бездне водопада. Пауза, тревожная музыка и вдруг над пропастью появляется вертолет, а на тросе, над ревущей водой, висит Копперфильд — целый, невредимый и, что сразу вызывает вопросы, абсолютно сухой.

Как он это сделал?

В этом фокусе даже обыватель заметит ряд странностей. Во-первых, во время трюка слышны разговоры, хотя шум водопада обычно перекрывает любые звуки. Во-вторых, Копперфилд выходит из воды абсолютно сухим, хотя все видели, что он упал в водопад. Отсюда наиболее распространенная версия: в водопад отправляли дублера-каскадера, тогда как сам иллюзионист покинул конструкцию раньше, вне поля зрения камер.

Полет над Гранд-Каньоном

Не менее зрелищным стал полет Копперфильда над Гранд-Каньоном, который фокусник продемонстрировал в 1984 году. Действие начинается с того, что иллюзионист стоит на краю каньона и задумчиво смотрит в телескоп. В это самое время в кадре появляется певица Бонни Тайлер и затягивает свой хит Holding Out For A Hero. Копперфильд садится в позу для медитации и на строчке I need a hero взлетает. Сначала он летит медленно, затем ускоряется и начинает буквально парить над пропастью Гранд-Каньона, прикрывая глаза от удовольствия. В финале иллюзионист подлетает к Бонни Тайлер и обнимает ее за талию — просила героя, я тут.

Как он это сделал?

Наиболее распространенная версия связана с системой сверхтонких тросов, закрепленных в районе пояса Копперфильда. Считается, что использовалась сложная «веерная» конструкция из нескольких линий, которые равномерно распределяли нагрузку и гасили лишние колебания, благодаря чему движения фокусника выглядели плавными и свободными.

Полет над сценой

Если полет над Гранд-Каньоном выглядел как снятый Дэвидом Финчером клип, то полеты Копперфильда на сцене скорее напоминают магию из вселенной Гарри Поттера. Все начинается предельно просто: иллюзионист стоит или лежит на сцене и вдруг медленно отрывается от пола — без разбега, без усилий, будто это самый естественный для человека процесс. Сначала он зависает в воздухе, затем начинает двигаться, после чего на сцене появляются его ассистенты с железными обручами, которыми они «простукивают» пространство вокруг мага на предмет невидимых лесок или тросов. Естественно, они их не находят. Затем трюк усложняется: Копперфильд влетает в стеклянный ящик (замкнутое пространство, где, по идее, спрятать что-либо просто невозможно) и продолжает «летать» внутри. В какой-то момент он зависает в нескольких сантиметрах от стекла, давая зрителям возможность рассмотреть его со всех сторон, а затем снова выскальзывает наружу и начинает парить над сценой. В финале фокусник кружит под куполом уже не один, а с кем-то из зрителей (как правило, с красивой девушкой), затем к нему на руку садится большая птица и вместе они улетают в темноту.

Как он это сделал?

Самая распространенная версия — все те же супертонкие тросы, закрепленные в области пояса Копперфильда. Предполагается, что используется сложная конструкция из нескольких линий, которые распределяют нагрузку и гасят колебания, благодаря чему движения выглядят плавными и естественными. Обручи и стеклянный короб при этом продуманы так, чтобы обходить точки крепления, а правильные свет и ракурс скрывают от зрителей сложный механизм, создавая идеальную иллюзию самого настоящего полета.

Побег из Алькатраса

«Сегодня я попробую совершить самый трудный и опасный трюк в своей жизни», — сказал Дэвид Копперфильд на своем шоу в 1987 году.

Речь шла о побеге из знаменитой тюрьмы Алькатрас, из которой, по легенде, невозможно сбежать. Номер был построен в формате документального фильма, реконструирующего побег. В начале Копперфильд оказывается в камере строгого режима, где его заковывают в кандалы, и на всякий случай, надевают смирительную рубашку. Дальше начинается цепочка невозможных действий: Копперфильд освобождается от смирительной рубашки, вскрывает замки камер и поочередно отключает взрывные устройства с таймерами. Затем он проходит мимо надзирателей и сторожевых собак (тут ему на помощь приходит непонятно откуда взявшаяся кошка), переодевается в полицейскую форму и с кошкой подмышкой покидает остров на вертолете.

Как он это сделал?

Скорее всего, номер собран как последовательность отдельных иллюзий, объединенных монтажом и общей драматургией. Освобождение от кандалов и смирительной рубашки — классические трюки эскейп-магии, доведенные Копперфильдом до автоматизма. Эпизоды с охраной и собаками могли сниматься с контролируемыми животными и точной постановкой движений. Переодевание и «исчезновение» Копперфильда из кадра, вероятно, решались за счет смены ракурсов и кратких склеек, а в некоторых сценах не исключено использование дублера. Ну, а вертолет, на котором маг улетел с проклятого острова, вероятно, оказался там случайно, как тот самый рояль в кустах.

Телепортация

В 2001 году Дэвид Копперфильд показал один из самых нереальных (даже по его меркам) трюков — иллюзию под названием Portal. На этот раз исчезали не самолеты с поездами, а сам иллюзионист, причем, в компании кого-из из зрителей. К кульминации фокусник подводит заранее: просит людей из зала написать инициалы у него на руке, сделать фото, оставить еще какие-то «улики» — таким образом он гарантирует, что зрителям не покажут заранее записанное видео. В финале иллюзионист выбирает случайного зрителя и предлагает переместиться в идеальное место, после чего они вместе поднимаются на платформу, зависающую прямо надо залом. Конструкцию накрывают тканью, а внутри включается свет, чтобы зрители видели их силуэты. Секунда, вспышка, ткань падает, на платформе никого. Дальше внимание переключается на экран с прямой трансляцией с условных Гавайев, где тот самый зритель вместе с Копперфильдом резвятся на пляже. Они машут в камеру, показывают сделанную несколько минут назад фотографию и надпись на руке, а в некоторых версиях трюка «телепортированный» зритель встречает на пляже знакомого или родственника. В финале фокусник возвращается в зал, прихватив с собой немного песка, чтобы доказать, будто он действительно только что стоял на берегу океана.

Как он это сделал?

Как и в большинстве подобных иллюзий Копперфильда, секретов здесь много. Вероятно, трюк состоит из нескольких частей: мгновенного исчезновения со сцены, заранее подготовленной площадки на острове и финального возвращения. Ключевой момент — именно исчезновение: если зритель поверил в него, все остальное начинает казаться возможным. А дополнительные доказательства — фото, надписи и прочие улики — лишь усиливают ощущение реальности происходящего.