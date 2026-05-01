Зачем Япония пыталась в 1943 году помирить СССР и Германию

Война – это не только фронт и тыл, но и закулисные игры. Из мемуаров руководства СССР и фашистской Германии известно: в разное время правители обеих стран искали возможности заключить сепаратное мирное соглашение. В начале войны, когда инициатором выступал Сталин, уверенный в своём скором успехе Гитлер отказался даже рассматривать подобное предложение. В конце – уже вождь народов не пошёл на сделку с противником. Но ближе всех к соглашению стороны были в 1943 году, когда противников попыталась примирить… Япония. Зачем Стране восходящего солнца это было нужно и почему ничего не вышло?

Зачем это Токио

Поражение в Сталинградской битве в начале 1943 года явно обозначило наметившийся в пользу СССР перевес. Наиболее дальновидные японские политики уже тогда осознали: поражение Германии – лишь вопрос времени. А в таком случае несладко придётся и самой Японии. Едва ли победители простят самураям многочисленные военные преступления и расправы над мирным населением Китая, Кореи и Филиппин.

Правительство страны приступило к разработке планов по выводу Японии из войны. Лучшим вариантом было признано организовать переговоры между СССР и Германией.

Рассуждали японцы так. Если странам удастся договориться и заключить мир – Япония спасена. Прекращение противостояния на Востоке позволило бы Германии сконцентрироваться на войне с США и Британией. Но даже если примирить Сталина и Гитлера не удастся – сам факт начала переговоров посеет вражду в стане союзников. А это тоже на руку Японии.

Подготовка и «деза»

Подготовку почвы японцы начали с «дезы», которую запустили американцам. Якобы германское правительство уже неоднократно выходило на японских представителей с разговорами о необходимости «сделать СССР своим союзником». Как рассказывает Анатолий Кошкин в книге «Японский план "примирения" СССР с Германией», организованная японцами «утечка» достигла цели.

Уже 5 февраля президент Рузвельт обратился к Сталину с телеграммой о необходимости «приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага». Глава СССР выразил полную поддержку такого курса.

Японцы, поняв, что действовать надо настойчивее и быстрее, всё чаще через своих послов в СССР и Германии стали намекать о необходимости примирения двух держав и готовности японского правительства выступить посредником на переговорах. Правда, ни Молотов (как нарком иностранных дел), ни Гитлер не проявили заинтересованности в этой дипломатической инициативе.

Тегеранская конференция и провал

Хотя в Токио и не могли знать о договорённости, достигнутой между США и СССР о вступлении последнего в войну против Японии, такие догадки были. Поэтому японцы устранили все существующие с их стороны нарушения «Пакта о нейтралитете» и предприняли новую попытку посредничества.

В 1944 году военный министр Хадзимэ Сугияма неоднократно намекал советским дипломатам и представителям о возможной войне с США и Великобританией – из-за конфликта интересов в Средиземном море, Европе, на Дальнем Востоке, в которую может быть втянут Союз после разгрома Германии.

Как рассказывает в своих воспоминаниях Андрей Громыко, бывший в то время послом СССР в США, в Москву даже было направлено официальное письменное предложение с японской стороны о посредничестве на переговорах Сталина с Гитлером. Но и на него ответили отказом.

После этого самураи принялись бомбардировать советский дипломатический корпус просьбами, чтобы уже СССР выступил посредником на мирных переговорах Японии с США и Британией. Но и здесь успеха не добились.

Закономерный итог

Сталин к 1943 году уже не нуждался в сепаратном мире. Красная армия наступала, союзники открыли второй фронт, а Тегеранская конференция окончательно закрепила антигитлеровскую коалицию. Вождь понимал: ещё немного – и Германия капитулирует без всяких переговоров.

Гитлер же, несмотря на Сталинград, продолжал верить в «чудо-оружие» и перелом. Он не готов был договариваться на условиях Москвы. А японская дипломатия, при всей её изворотливости, оказалась бессильна перед железобетонным нежеланием обеих сторон идти на уступки.

В итоге «японский план» остался на бумаге. Что, впрочем, не помешало СССР через два года разгромить Квантунскую армию и вернуть Южный Сахалин с Курилами. У истории своя логика.