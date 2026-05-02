Какой город, основанный Годуновым, бесследно исчез

Это была самая грандиозная стройка на грани веков, замысел номер один уставшего от интриг царя. Вопреки голодным бунтам и шепоту бояр, Борис Годунов решил разорвать порочный круг столичной жизни. Он хотел уйти из надоевшего Кремля, построив под Москвой личный «город мечты» — Царёв-Борисов городок. Место выбрали живописное: высокий берег реки Протвы, километрах в двадцати от Можайска.

Но судьба распорядилась жестоко. Город, задуманный как новая столица России, бесследно исчез с лица земли за какие-то полвека. Археологам до сих пор приходится буквально откапывать его останки из-под двухметрового слоя песка.

Нацпроект века

Царю нужен был символ. Доказательство того, что он, «неприрожденный» государь, способен дать стране больше, чем любой Рюрикович. В 1599 году развернулось строительство крепости.

Инженерный размах поражал воображение современников. Кремль полукругом на 250 метров в длину, четыре мощные башни, глубокий ров, который заполнили водой. Но главным украшением «царского местечка» стал храм.

Рекорд Годунова

Борисоглебский шатровый храм должен был стать самым высоким зданием на Руси. По одним данным, его высота достигала 80 метров (это выше колокольни Ивана Великого в Кремле почти на 20 метров), другие говорят о 74 метрах.

Для сравнения: Останкинская телебашня тогда еще не была построена, и такой небоскреб на фоне деревянных изб был космическим кораблем. Местные жители видели его за десятки километров.

Годунов не жалел денег. Для строительства запустили собственное производство — изготовление «государева кирпича», а Кремль попытались окружить приличной по тем временам инфраструктурой.

Несостоявшаяся столица

Что двигало Борисом? Дворцовые интриги и угроза жизни. Его постоянно травили бояре, называя «рабоцарем». Он хотел создать защищенный анклав, куда можно перевезти казну, приближенных и даже легендарную библиотеку Ивана Грозного (по слухам, он действительно прятал ее там).

Но время работало против Годунова. Едва крепость успела обрести черты города, грянуло Смутное время. В 1605 году Борис умирает. Страна погружается в хаос, и новостройку на Протве одну за другой сотрясают волны насилия. В 1606 году городок захватывает Иван Болотников, позже его штурмуют поляки.

Исчезновение и легенда

Годуновский «град мечты» превратился в символ скоротечности власти. Дворец опустел, казна разграблена. Оставленный без присмотра храм приказал долго жить: к концу XVIII века он обвалился.

При Николае I развалины разобрали на кирпичи. На сегодняшний день от амбициозного проекта сохранились лишь фрагменты фундаментов, земляные валы и... легенды о проклятии царя.

Что мы знаем сегодня?

Только в 2009 году археологи нашли остатки стен и въездной башни Царева-Борисова городка. Теперь там тихое поле с видом на луга — идеальное место для пикника, но не для заседания Боярской думы.

История этого города — жестокая притча о том, как жажда власти и гигантомания одного человека разбиваются о реальность: войны, смерть и время, которое не щадит ни кирпичей, ни царских амбиций.