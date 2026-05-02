Тайна Ростральных колонн: что находится внутри

Многие гуляют по Стрелке Васильевского острова, фотографируются у Ростральных колонн, но даже не догадываются, что у них под ногами. За этими неприметными дверями в основании нет никаких музейных касс или залов. Там — тесное, почти замкнутое пространство и крутая винтовая лестница, уходящая вверх на высоту девятиэтажки, — описывает автор канала «arts_tobe — просто об искусстве».

Их построили в начале XIX века, когда возводили здание Биржи. Архитектор Тома де Томон взял за основу древнеримскую моду: ставить колонны в честь морских побед и украшать их «рострами» — носами захваченных вражеских кораблей. Так Петербург на весь мир заявил о себе как о мощной морской державе.

Строили их пять лет, до 1810 года, а официально открыли уже после того, как победили Наполеона. Масштаб впечатляет: 32 метра в высоту. По бокам — металлические существа, а у подножия — огромные четырехметровые фигуры из камня. Мы привыкли считать их аллегориями русских рек, хотя сам мастер говорил, что это божества моря и коммерции.

Но самое интересное — наверху. Преодолев те самые 132 ступени, вы попадаете к гигантской чаше. Это не просто декор, а настоящий светильник. Раньше колонны работали маяками для торговых судов: в XIX веке в чашах жгли конопляное масло, позже пробовали электричество, а с 1957 года перешли на газ. Сейчас факелы зажигают редко — только по праздникам вроде Дня города или «Алых парусов». В эти моменты над Невой поднимается пятиметровое пламя. Попасть внутрь с обычной прогулкой не получится, это возможно только с редкой экскурсией. Но когда на колоннах вспыхивает огонь, понимаешь: это не просто холодный памятник, а работающая, живая часть города.