Почему русские крестьянки не знали отцов своих детей

Быт русской крестьянки XIX века — это не только бесконечная работа в поле, хороводы на Троицу и строгие предписания «Домостроя». Настоящая загадка скрывалась в интимной стороне жизни. Историки уверяют: в глухих деревнях практиковались обычаи, от которых сегодня волосы встают дыбом. Один из них называется «гаски». И его смысл шокирует: многие крестьянки действительно не знали, кто отец их ребенка.

Свидетель итальянец

Первое описание сенсационного факта оставил Лактанций Рокколини, итальянский путешественник, попавший в Московию в середине XVI века. В своих записках он описывает, как однажды путники сбились с дороги и наткнулись на одну из деревень. Местные жители приняли гостей радушно и привели в большой дом, где гуляла местная молодежь. Пели песни, танцевали под лучину. Но самым интересным оказалась концовка. Когда лучину тушили, все с кем попало предавались «половым актам». Затем свет вновь зажигали и все продолжалось до утра. Отказать или уйти было нельзя. Сам Рокколини, однако, не участвовал в «гасках», хотя русские и предлагали ему на выбор восемь хорошеньких девушек.

Некоторые историки сомневались в подлинности записок итальянца и его «Смехотворного путешествия». Но вскоре нашлось еще одно свидетельство — уже из русского «Стоглава» 1551 года, где в деталях описывались такие же развратные сборища в Иванов день.

По следам этнографов

Подобные «посиделки» под названием «гаски» или «гаскины игры» действительно существовали. Этнограф Изабелла Шангина, автор книги «Русские девушки», пишет, что в конце посиделок молодые люди, погасив свет, часто укладывались спать все вместе. Не всегда дело доходило до прямого контакта — иногда все ограничивалось «щупаньем», но подобная атмосфера провоцировала на многое. Никто не обсуждал произошедшее, и это было «общим секретом».

Причем эта традиция не была тотальной. В некоторых регионах, например, в Воронежской губернии, за добрачные связи судили строго, а невесту могли вывалять в дегте, если выяснится, что она не девственница. В других же, наоборот, поведение было вольным. Этнографы находили «гаски» в Пошехонском уезде Ярославской, Вельском — Вологодской, Елатомском — Тамбовской губерниях и в Архангельской области.

Почему так было

Почему же официальная церковь и писаные законы не могли искоренить этот разгул?

Остатки язычества. Некоторые исследователи считают «гаски» пережитком древних оргиастических культов плодородия. В языческой традиции был популярен праздник Ивана Купалы, где секс был не грехом, а магическим ритуалом стимуляции земли и будущего урожая.

Прагматизм выживания. В российской глубинке XIX века выживание во многом строилось на количестве работников в семье. Если девушка «загуливала», это не считалось проблемой. Ребенка, рожденного от такого беспорядочного контакта, называли «богородицей», считая, что его отцовство принадлежит божественному промыслу. Малыш увеличивал число едоков в семье и поднимал шансы выживания рода.

Безвыходное положение. Интересно, что, несмотря на всю вольность, многие крестьянки находились в сексуальной зависимости от свекров и старших мужчин, например, от свекра (снохачество). Моральный кодекс практически не защищал женщину. «Гаски» в этом контексте выступали своеобразным протестом — той отдушиной, где молодые могли снять стресс от зимы в нетопленой избе и тяжелого труда.

Таким образом, знаменитый русский патриархальный быт часто сталкивался с грубой реальностью. Тысячи крестьянок рожали и воспитывали детей, не зная, кто их настоящий отец. И виной всему — мрачные «гаски», уходящие корнями в далекое языческое прошлое, в бедность и бесправие женщины в бездонной крестьянской России.