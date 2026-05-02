Сколько советский инженер получал в пересчете на современные деньги

Больше всего исторических споров сегодня вызывает вовсе не горбачевская перестройка, а предшествующая ей эпоха – годы правления Брежнева. Время, когда квартиры давали бесплатно, цены в магазинах не менялись десятилетиями, а проезд в метро стоил копейки. И когда человек с высшим образованием – советский инженер – получал на руки 120 рублей. Цифра, которая вызывает усмешку у зумеров. Но давайте копнем глубже: сколько же это на самом деле было в пересчете на наши дни? И почему прямой математикой тут не обойтись.

От «условных единиц» к табличкам Госкомстата

Самый простой способ – взять сухие цифры статистики. В 1970 году средняя зарплата по СССР составляла 122 рубля. Но уже к 1975-му она подросла до 145,8 рубля, а к 1980-му – до 169 рублей. Инженеры на обычных заводах чаще всего получали 120–150 рублей в месяц. Квалифицированному рабочему – сталевару или наладчику – могли платить больше, 200–250 рублей. А вот геологи и строители на Крайнем Севере порой получали и все 500–600 рублей, уходя в настоящий отрыв от столичных «очкариков».

Но правильно ли сравнивать советский рубль с сегодняшним через курс доллара? В 1980 году за доллар давали 60 копеек. 185 рублей инженера превращались в 308 баксов (около 26 000 рублей на наши деньги по текущему курсу доллара). Но разве это честно? Инфляция доллара за 40 лет сделала свое дело, и сегодня 308 долларов после пересчета превращаются уже в 84–95 тысяч рублей по покупательной способности. Уже ближе к реальности.

Масло, хлеб и квартирный вопрос

Гораздо честнее говорить о покупательной способности. Когда цены стабильны, ты начинаешь мыслить буханками хлеба, а не рублями. И вот тут начинается самое интересное.

В 1980-м на свои законные 120 рублей инженер мог купить примерно 750 полновесных буханок хлеба (хлеб стоил около 16 копеек за буханку). Еще он мог купить 42 килограмма докторской колбасы (по 2,20 рубля за кг) или заплатить за квартиру. Да-да, коммуналка в те времена вместе с отоплением и светом обходилась семье в 2–3 рубля – около 1,5-2% от зарплаты. Сегодня у некоторых коммуналка «съедает» до 20% дохода.

Но был и темный оттенок этого «рая». Основные трудности советского инженера лежали не в математике, а в политике.

Падающий авторитет: к 80-м престиж профессии стремительно падал. Рабочий на заводе получал больше, чем его начальник из ОТК. К тому же многим приходилось дырявить книгу отзывов «халтурой» на стороне – шабашками в строительстве или репетиторством, чтобы сводить концы с концами.

к 80-м престиж профессии стремительно падал. Рабочий на заводе получал больше, чем его начальник из ОТК. К тому же многим приходилось дырявить книгу отзывов «халтурой» на стороне – шабашками в строительстве или репетиторством, чтобы сводить концы с концами. Уравниловка: система платила «за корочку», а не за интеллект. Получая 120–150 рублей, инженер чувствовал себя глубоко несчастным, когда понимал, что фрезеровщик или бульдозерист, пропихивая «левые» часы, забирает до 300 рублей и спокойно покупает машину, пока инженер годами копит на «Запорожец».

система платила «за корочку», а не за интеллект. Получая 120–150 рублей, инженер чувствовал себя глубоко несчастным, когда понимал, что фрезеровщик или бульдозерист, пропихивая «левые» часы, забирает до 300 рублей и спокойно покупает машину, пока инженер годами копит на «Запорожец». Дефицит: деньги были, но потратить их было не на что. Колбаса – по блату, мебель – по знакомству, качественная одежда – спекуляция. Покупательная способность рубля упиралась не только в его вес, но и в пустые полки магазинов.

Итог: 45 тысяч или 70?

Что же получается в сухом остатке? Если пересчитать по продовольственной корзине, та самая советская зарплата в 150 рублей равна современным 40–55 тысячам рублей. Если смотреть на квартплату (коэффициент 500) – выходит от 70 000 рублей. Если все это усреднить, советский инженер жил на уровне современного россиянина с зарплатой около 50 000–75 000 рублей, но с добавлением кучи жирных плюсов: бесплатный детский сад и медицина, путевки в санаторий и главный социальный лифт страны – образование.

Это не жизнь «олигарха» и, по меркам сегодняшнего дня, не жизнь бедного регионального менеджера. Скорее – спокойная, серая, предсказуемая жизнь. Единственное, за что ностальгируют пожилые люди – за уверенность в завтрашнем дне и отсутствие безумной ипотеки. Квартиру тебе давало государство, а на еду денег хватало всегда.