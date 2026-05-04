Приметы и поверья на 4 мая: что нельзя делать в Проклов день

По народному календарю 4 мая — Проклов день. Наши предки связывали эту дату с нечистой силой и старались обезопасить себя от нее с помощью особых ритуалов: старики выходили за околицу и, повернувшись лицом к западу, читали специальные заговоры. Православные верующие вспоминают епископа Януария, священномученика Прокла и других мучеников, которые пострадали во имя веры.

В Проклов день молодежь от души веселилась — водили хороводы вокруг яблонь, танцевали и пели.

Наши предки проводили этот день в домашних заботах, но тяжелым физическим трудом не занимались. День посвящали уходу за животными. Чтобы злые духи не проникли в жилище, крепко запирали окна и двери, а проемы окропляли святой водой. Внутри изб развешивали связки чеснока и чертополох. Скот до полудня держали дома — чтобы животным не напакостили ведьмы.

В этот день нельзя посещать кладбища. По поверьям, там собирается нечисть. Запрещается ловить рыбу и охотиться, а также заниматься стиркой, уборкой, глажкой. Ни в коем случае нельзя устраивать шумные гулянки.

Чтобы в жизни не наступила полоса неудач, на Прокла не нужно рвать цветы, листья и ветки деревьев, ломать или рубить их. Если причинить природе вред, в дом придут несчастья. Нельзя посещать незнакомые места, отправляться в лес и даже в гости.

По народным приметам, если в Проклов день гремит гром, год будет урожайным. Если черемуха вся в цвету — лето будет жарким. Если к 4 мая береза распустилась, летом будет мало влаги, а вот если распустились клены, лето, наоборот, будет дождливое. Слабый дождик на Проклов день предвещает затяжное ненастье.