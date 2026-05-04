Полный императорский титул: почему в нем указаны несуществующие страны

Попробуйте представить императора Николая II, стоящего на торжественной церемонии, где его полный титул зачитывает герольд. Этот процесс занимал бы четверть часа. Довольно длинная строчка, чтобы перечислить все владения. Согласно имперским законам, полный титул последнего русского царя состоял из 113 слов и занимал почти целый абзац.

Однако одна деталь поражает: в этом калейдоскопе географических названий было немало государств, которые в момент прочтения уже не существовали на политической карте мира.

Потерянные ханства и царства

Самый яркий пример — строчка, идущая сразу после перечисления древних русских столиц: «Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский...». Ко времени Николая II Казанского, Астраханского и Сибирского ханств не было в помине. Последнее из них покорил ещё Ермак в конце XVI века. Но державный титул не терпит пустоты.

Эта традиция осталась с тех пор, как Иван Грозный в 1547 году первым принял царский венец. В приведённом отрывке тоже есть ещё один титул-призрак. Это «Царь Херсониса Таврического». Данное княжество прекратило своё существование задолго до рождения Крымского ханства. Но русским монархам было важно подчеркнуть, что они не просто присоединили полуостров в 1783 году, а вернули древнее «наследие», куда когда-то крестился князь Владимир.

Почему император был «князем Смоленским»?

Но есть и менее именитые «фантомы». Дальше в списке следуют «Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский…». Если с Литвой и Волынью всё более-менее понятно (в империю входили эти губернии), то что такое «Княжество Смоленское» в начале XX века? Обычная губерния, где давно не было князей.

Но титул «Великий Князь Смоленский» попал в перечень ещё в 1514 году, когда Василий III вернул этот город после долгой войны с Литвой. И с тех пор остался там как напоминание о той победе.

Как «Эстляндский» и «Лифляндский» потеряли свой суверенитет

Похожее несоответствие кроется в строке «Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский». В 1914 году земли современной Эстонии и Латвии тоже были губерниями. Но эти названия — осколки эпохи, когда Российская империя по кусочкам откусывала владения Ливонского ордена и герцогства Курляндского.

Даже титул «Царь Польский» (Царство Польское) к началу XX века был лишь формальностью, так как Польша утратила реальную автономию после восстания 1863 года. Все они титулы-воспоминания.

Самая странная часть: норвежский след

Но есть в этом списке одно включение, которое вызывает здоровое недоумение даже у историков: «... наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский...». Ведь Норвегия в это время была независимым королевством.

Данная странность попала в титул благодаря семейным связям Романовых с герцогами Голштейн-Готторпскими. Император Павел I в 1796 году добавил эту строку, искренне полагая, что его род имеет права на норвежский престол (по его мнению, это была плата за то, что его мать Екатерина II отняла у него немецкие владения). Даже на Венском конгрессе 1815 года Александр I пытался «отжать» Норвегию у Швеции, но потерпел неудачу. Однако строчку вычёркивать не стали. И до последнего дня империи в паспорте русского царя было записано совершенно чужое королевство.

Живая летопись империи

В 1917 году с приходом к власти Временного правительства «призрачные» титулы канули в Лету. Полный титул российского императора оказался не просто вычурной традицией. Он представлял собой своеобразную политическую карту, где каждый пункт означал когда-то покорённую крепость или пережиток средневекового родства. И пусть многие из перечисленных стран на тот момент были легендами, их названия по-прежнему служили одному — напоминать врагам и союзникам о том, на какой огромной и древней земле стоял трон.