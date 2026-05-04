4 мая: кого вспоминают в Проклов день

4 мая 2026 года в православной традиции отмечается день памяти священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, а также его спутников — мучеников Прокула, Соссия, Фавста, Дисидерия, Евтихия и Акутиона. Это одна из тех дат церковного календаря, которые уходят корнями в эпоху жестоких гонений на христиан в начале IV века, во времена императора Диоклетиана.

Ианнуарий был епископом города Беневента в Италии и при жизни пользовался уважением как пастырь и проповедник. По церковному преданию, он не скрывал своей веры даже в годы опасности, поддерживал заключенных христиан и открыто оставался рядом со своей паствой. Его жизнь тесно переплелась с судьбой диакона Соссия и других исповедников, уже находившихся под стражей, отмечает издание «Вокруг света».

Когда Ианнуарий пришел навестить узников, его самого арестовали. Вместе с ним оказались под судом и его спутники, а позже к ним присоединились другие верующие, не пожелавшие отречься от Христа. Предание говорит о попытках устрашения, испытаниях и даже о попытках казни через зверей, но все это не принесло ожидаемого результата. В итоге мученики были казнены мечом.

Кроме того, 4 мая совершается память обретения мощей преподобного Феодора Санаксарского — уже русской церковной традиции XVIII века. Он известен как строгий монах и духовный наставник, оказавший влияние на монастырскую жизнь своего времени. Его память добавляет к дню еще один смысловой пласт — пример подвижничества без внешнего героизма, но с постоянной внутренней работой.

В народном календаре этот день был известен как Проклов день — по имени одного из мучеников. На Руси его связывали с началом устойчивой весны, наблюдали за погодой, туманами и утренним небом, пытаясь понять, каким будет лето. День не считался большим праздником, но оставался заметной точкой в хозяйственном и церковном календаре.

Накануне православные отмечали день памяти мучеников Саввы Освященного. Они жили еще в VIII веке и служили в Лавре Саввы Освященного в Иерусалиме, писал «ГлагоL».